"Daredevil: Born Again": Folgen, Besetzung, Handlung und alle Infos

Lange hatten Fans auf eine Rückkehr von Charlie Cox als Daredevil gehofft, nun ist es soweit: Die Serie „Daredevil: Born Again“ wird Teil des Marvel Cinematic Universe (MCU) und setzt die Ereignisse der beliebten Netflix-Serie fort. Neben Charlie Cox als blinder Superheld Matt Murdock kehrt auch Vincent D’Onofrio als Kingpin zurück. Die neue Serie erscheint im Rahmen von Phase 5 des Marvel Cinematic Universe, die mit dem dritten Teil der Ant-Man-Reihe Anfang 2023 startete.

Wann ist „Daredevil: Born Again“ bei Disney+ gestartet? Wie viele Folgen gibt es? Wer ist dabei? Wir beantworten diese Fragen hier für Sie und liefern alle Infos, zur Serie verfügbar sind. Außerdem stellen wir den neuesten Trailer von „Daredevil: Born Again“ für Sie parat.

"Daredevil: Born Again": Wann war der Start der neuen Marvel-Serie?

Marvel Studios hatte den offiziellen Starttermin für „Daredevil: Born Again“ schon vor einer Weile bekanntgegeben: Am Mittwoch, 5. März 2025, erschien die Serie auf Disney+. Damit ist sie Teil von Phase 5 des Marvel Cinematic Universe, das mit „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ im Jahr 2023 startete.

Folgen von "Daredevil: Born Again"

Ursprünglich war „Daredevil: Born Again“ mit 18 Episoden geplant. Aufgrund von Produktionsänderungen umfasst die erste Staffel nun 9 Episoden. Co-Produzent Brand Winterbaum erklärte, dass verschiedene Faktoren – darunter auch die Streiks in Hollywood – zur Reduzierung geführt haben, heißt es auf superherohype.com.

Die Episoden werden wöchentlich immer mittwochs auf Disney+ veröffentlicht, wobei es zunächst mit zwei Folgen losging. Auch die Episoden 5 und 6 erscheinen gleichzeitig. Dadurch ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:

Folge 1 am 5. März: „Eine halbe Stunde im Himmel“

Folge 2 am 5. März: „Außenwirkung“

Folge 3 am 12. März: „Seine schützende Hand“

Folge 4 am 19. März: Sic Sempre Systema

Folge 5 am 26. März: Titel noch unbekannt

Folge 6 am 26. März: Titel noch unbekannt

Folge 7 am 2. April: Titel noch unbekannt

Folge 8 am 9. April: Titel noch unbekannt

Folge 9 am 16. April (Finale): Titel noch unbekannt

Besetzung von "Daredevil: Born Again": Schauspieler im Cast

Es stand schon lange klar, dass zwei bekannte Gesichter garantiert wieder in „Daredevil: Born Again“ mit dabei sind: Charlie Cox als Anwalt Matthew Michael Murdock aka "Daredevil" und Vincent D'Onofrio als Wilson Grant Fisk aka "Kingpin". Charlie Cox hatte bereits einen Gastauftritt in "Spider-Man: No Way Home", wo er allerdings nur als Anwalt Matthew Murdock in Erscheinung trat und nicht als sein Alter Ego Daredevil zu sehen war. Auch Vincent D'Onofrio nahm schon vor der Rückkehr der "Daredevil"-Serie seine Rolle als Kingpin wieder auf: Er war in einigen Episoden der "Hawkeye"-Serie dabei, die 2022 auf Disney+ erschienen ist. Zudem wurde unter anderem Margarita Levieva für die Serie verpflichtet.

Außerdem erscheint Jon Bernthal in „Daredevil: Born Again“. Doch nicht nur hier kehrt er zurück, sondern auch in einem eigenständigen „Punisher“-Special, das 2026 auf Disney+ erscheinen soll.

Hier sind alle Rollen und Schauspieler in der Übersicht:

Charlie Cox als Daredevil

Margarita Levieva als Heather Glenn

Wilson Bethel als Benjamin 'Dex' Poindexter

Michael Gandolfini als Daniel Blade

Zabryna Guevara als Sheila Rivera

Jon Bernthal als Frank Castle

Vincent D'Onofrio als Wilson Fisk

Deborah Ann Woll als Karen Page

Sandrine Holt als Vanessa Fisk

Elden Henson als Foggy Nelson

Genneya Walton als BB Ulrich

Michael Gaston als Actor

Daniel Gerroll als Clifford

Nikki M. James als Kirsten McDuffie

Harris Yulin (Rolle noch unbekannt)

Jeffrey Grover als Roger Cressna

Arty Froushan als Buck Cashman

Marc Geller als Karlis Irbe

Cameron Moir als Blue

Ryan Ward als Patrick

Jon Martin als New Guy

Richard Lyntton als Emcee

CJ Parson als ESU Officer

Clark Johnson als Cherry

Iván Amaro Bullón als Plain Clothes Cop

Tom Johnson als Pedestrian

Samantha Lee Johnson als Pedestrian

Michael Sontarp als Pedestrian

Zach Catanzareti als Gallery Member

Handlung von "Daredevil: Born Again": Worum geht es in der Serie?

Nach der Netflix-Serie „Marvel‘s Daredevil“, die zwischen 2015 und 2018 mit drei Staffeln lief, kehrt der beliebte Marvel-Charakter Matt Murdock in einer neuen Serie zurück. Mit „Daredevil: Born Again“ erhält der blinde Anwalt, der als maskierter Vigilant gegen das Verbrechen kämpft, seine erste eigenständige Serie innerhalb des Marvel Cinematic Universe (MCU) auf Disney+.

Die Neuauflage wurde bereits 2022 angekündigt und markiert einen wichtigen Schritt in der Integration von Figuren aus den früheren Marvel-Netflix-Serien in das größere MCU. Charlie Cox übernimmt erneut die Rolle von Matt Murdock, der in seinem Alltag als Anwalt für Gerechtigkeit einsteht und gleichzeitig in der Gestalt von Daredevil das Verbrechen auf den Straßen New Yorks bekämpft.

Vincent D‘Onofrio kehrt ebenfalls als Wilson Fisk alias Kingpin zurück. In der neuen Handlung stehen sich Daredevil und Kingpin erneut gegenüber, wobei sie möglicherweise gezwungen sind, ihre Konflikte zu überdenken und zusammenzuarbeiten, um New York City zu retten. Zudem wurde bestätigt, dass Frank Castle alias The Punisher eine bedeutende Rolle einnehmen wird.

„Daredevil: Born Again“ im Stream sehen

Die Serie ist seit dem 5. März 2025 auf Disney+ verfügbar. Die 9 Episoden der ersten Staffel erscheinen wöchentlich – Ausnahme: Am 26. März gibt es die Folgen 5 und 6 am Stück. Eine zweite Staffel ist bereits in Planung, da Disney und Marvel bestätigt haben, dass „Daredevil: Born Again“ möglicherweise jährlich eine neue Staffel erhalten soll.

Seit Oktober 2024 bietet Disney+ in Deutschland drei verschiedene Abonnement-Modelle an, die unterschiedliche Funktionen und Preise abdecken. Die günstigste Option, das „Standard mit Werbung“-Paket, kostet 5,99 Euro pro Monat und ermöglicht Streaming in Full HD auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig. Allerdings enthält dieses Paket Werbeeinblendungen und bietet keine Möglichkeit, Inhalte herunterzuladen. Für 9,99 Euro monatlich oder 99,90 Euro im Jahr gibt es das werbefreie „Standard“-Abonnement, das ebenfalls Full HD-Streaming auf zwei Geräten sowie eine Download-Funktion umfasst. Wer noch mehr möchte, kann das „Premium“-Paket für 13,99 Euro monatlich oder 139,90 Euro jährlich wählen (Stand: März 2025).

Trailer von „Daredevil: Born Again“ auf Disney+

Im Januar 2025 hat Marvel nun den neuen offiziellen Trailer veröffentlicht, der erste Einblicke in die Serie „Daredevil: Born Again“ auf Disney+ gewährt: