Kitakind an Meningokokken erkrankt - Keine weiteren Fälle

Nach der Feststellung einer Erkrankung eines Kindergartenkindes in Darmstadt mit Meningokokken gibt es nach Angaben der Stadt bislang keine Hinweise auf weitere Infektionen. «Es ist nicht klar, wo sich das Kind angesteckt hat», teilte die Stadt auf Anfrage mit. Das sei bei dieser Erkrankung nicht unüblich, da Menschen auch Keimträger sein könnten, ohne selbst zu erkranken.

Das Kind hatte einen Tag vor der Meldung der Infektion am Mittwoch noch die Kita besucht. Alle Erzieherinnen und Erzieher, die Familienmitglieder des betroffenen Kindes und die Eltern der gesamten Kitagruppe wurden der Stadt zufolge über die Situation informiert worden. Der Kindergarten wurde geschlossen und soll am Montag wieder geöffnet werden. Über den genauen Gesundheitszustand des Kindes und personenbezogene Daten will das Gesundheitsamt keine Angaben machen.

Meningokokken sind Bakterien und werden durch Tröpfchen, etwa beim Husten oder Niesen, auf andere Personen übertragen. Es gibt verschiedene Gruppen. Bei einer Infektion kommt es dem Robert Koch-Institut zufolge häufig zu Kopfschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Schwindel mit schwerstem Krankheitsgefühl.