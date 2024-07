Warum Prinzessin Kate kein Haarausfall trotz Chemotherapie hat: Hoffnung für Krebspatienten?

Am Samstag, den 15. Juni, zeigte sich Prinzessin Kate zum ersten Mal seit der Öffentlichmachung ihrer Krebsdiagnose wieder in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Royal Family sah die 42-Jährige bei der traditionellen "Trooping the Colour"-Parade zu.

Was Beobachtern dabei nicht entging: Man sah der Herzogin von Cambridge die Chemotherapie, die sie aktuell zur Behandlung ihrer Krebserkrankung macht, gar nicht an. Stattdessen begeisterte Kate mit einer für an Krebs Erkrankte ungewöhnlichen Haarpracht. Aber wie genau gelingt das? Warum scheinen ihr die Haare trotz Chemotherapie nicht auszufallen? Und könnte das anderen Krebspatienten, die Haarausfall fürchten, Hoffnung geben?

Gibt es Chemo ohne Haarausfall?

Auch wenn es häufig vorkommt, müssen bei einer Chemotherapie nicht zwangsläufig die Haare ausfallen. Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) betont, dass nicht jedes Chemotherapie-Medikament zu Haarausfall führe. Tatsächlich führt eine Chemotherapie nur dann zu Haarausfall, wenn sie nicht nur Krebszellen, sondern auch Haarzellen angreift. Darüber hinaus verlaufe der Haarausfall von Patient zu Patient unterschiedlich. Das bedeutet: Manche Patienten verlieren alle Haare, während bei manchen fast gar kein Haarverlust bemerkbar ist.

Auch die Art und Weise, wie Ärzte die Chemotherapie verabreichen, beeinflusst laut DKFZ das Risiko des Haarausfalls. Erhalten Patienten die Therapie über die Vene direkt ins Blut, seien Nebenwirkungen wie Haarverlust häufig stärker als bei einer Tabletteneinnahme. Auch eine Kombination mehrerer Wirkstoffe steigere das Risiko des Haarausfalls, genauso wie sehr hohe Dosierungen eines Medikaments.

Was kann man gegen Haarverlust während der Chemotherapie tun?

Inzwischen gibt es außerdem Maßnahmen, die konkret verhindern sollen, dass es zu Haarausfall durch die Chemotherapie kommt. Krebspatienten, die unter keinen Umständen ihre Haare verlieren wollen, können darum während der Behandlung die Kopfhaut kühlen lassen. Dafür wird laut dem Zentrum für Integrative Onkologie (ZIO) in Zürich eine sogenannte "Kältekappe" verwendet, eine Silikonkappe, in der ein Kühlmittel zirkuliert. Das senke die Temperatur der Kopfhaut auf circa 15 Grad Celsius runter. In rund jedem zweiten Fall verhindere dieses Verfahren Haarausfall.

Welche Chemotherapie bekommt Prinzessin Kate?

Welches Chemotherapie-Medikament Prinzessin Kate bekommt, wie die Behandlung abläuft oder ob sie während der Chemo eine Kältekappe trägt, ist nicht bekannt. Unter den Spekulationen in den Medien, warum die Ehefrau von Prinz William trotz Chemotherapie noch so viele gesunde Haare hat, macht sich ein zusätzliches Gerücht breit: Sie soll Haarteile benutzt haben. So sagte ein Friseur gegenüber der Bild-Zeitung: "Es sieht danach aus, als trage Kate Haarteile, die in ihr vorhandenes Haar eingesetzt wurden, um es voller aussehen zu lassen und kunstvoll zu ergänzen."