"Das Adventsfest der 100.000 Lichter" 2022: Sendetermin und die Gäste bei Florian Silbereisen

"Das Adventsfest der 100.000 Lichter" 2022: Übertragung im TV und Stream? Sendetermin? Wiederholung, Gäste? Wer ist Florian Silbereisen? Bei uns erfahren Sie es.

Kein Geringerer als Florian Silbereisen präsentiert in der ARD die große Weihnachts-Eurovisionsshow "Das Adventsfest der 100.000 Lichter". Was hat es mit dieser Gala auf sich? Bleiben Sie bei uns, wir verraten Ihnen alles.

Sendetermin von "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" 2022

Die ARD hat die Übertragung von "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" für den heutigen Freitag, 2. Dezember 2022, angekündigt. Sendebeginn im Ersten ist selbstverständlich die beste Lagerfeuerzeit, also 20.15 Uhr.

"Das Adventsfest der 100.000 Lichter" 2022 - Wer sind die Gäste?

Zusammen mit vielen Stars und den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern entführt TV-Allzweckwaffe Florian Silbereisen seine Zuschauer in die besinnlichste Zeit des Jahres, die "stade Zeit", wie man sie in Bayern und Österreich immer noch (etwas beschönigend) nennt. Highlight der Sendung wird das Eintreffen eines Friedenslichts aus der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem sein, das wieder an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnern soll - auch und gerade in diesen Zeiten von Krieg, Gewalt und Leid. Der Moderator wird zahlreiche prominente Gäste willkommen heißen.

Hier ist die Gästeliste der ARD-Presseabteilung, die sich Änderungen ausdrücklich vorbehalten hat:

Roland Kaiser

Vicky Leandros

Ehrlich Brothers

Maite Kelly

Dieter Hallervorden

DJ Ötzi

Matthias Reim

Melissa Naschenweng

Andy Borg

Kelly Family

Semino Rossi

Ella Endlich

Thomas Anders

Viele andere

Moderator: Florian Silbereisen präsentiert "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" 2022

Wer ist Florian Silbereisen? Hier stellen wir Ihnen den Moderator vor.

Name: Florian Silbereisen

Alter : 41 Jahre

: 41 Jahre Geburtsdatum : 4. August 1981

: 4. August 1981 Geburtsort : Tiefenbach , Landkreis Passau

: , Wohnort : Tiefgraben, Österreich

: Tiefgraben, Beruf : Sänger, Moderator, Schauspieler

: Sänger, Moderator, Schauspieler Größe: 1,83 Meter

1,83 Meter Social Media: Instagram @floriansilbereisen.official

Das Multitalent lernte schon als kleines Kind sein erstes Musikinstrument: das Akkordeon. Als Silbereisen zehn Jahre alt war, erschien seine erste Single mit dem Titel "Florian mit der Steirischen Harmonika". Kurz danach war Silbereisen erstmals im TV zu sehen - natürlich im "Musikantenstadl".

Ein Jahr nach dem "Stadl"-Start qualifizierte er sich mit dem Titel "Der Bär ist los" für den deutschen Vorentscheid zum "Grand Prix der Volksmusik". Seit 2004 führt Silbereisen als Moderator durch die samstägliche ARD-Reihe "Feste der Volksmusik". Seit 2019 ist er außerdem in der ZDF-Serie "Das Traumschiff" zu sehen - als Kapitän Max Parger.

Übertragung von "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" 2022 live im TV und Stream

Wenn Sie mögen, können Sie die Sendung ganz konventionell im linearen TV-Programm der ARD miterleben. Falls Sie es gern digital hätten, sind Sie im Live-Stream des Senders bestens aufgehoben - dort läuft das "Adventsfest" zeitgleich.

"Das Adventsfest der 100.000 Lichter" 2022: Gibt es eine Wiederholung?

Ja, die gibt es - in der Mediathek der ARD. Dort ist die vorweihnachtliche Sause noch eine ganze Weile für Sie abrufbereit. "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" ist übrigens eine Produktion der Jürgens TV im Auftrag des MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORF.