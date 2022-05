Staffel 3 von "Das Boot": Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung und Besetzung

Staffel 3 der Sky-Serie "Das Boot" sollte im April auf Sky starten, doch der Termin wurde auf Mai 2022 verschoben. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung und Besetzung haben wir hier für Sie.

"Das Boot" war bisher ein Erfolg. Daher hatte Sky schon 2020 angekündigt, dass die Serie mit einer Staffel 3 fortgesetzt wird. Gedreht wurden die neuen Folgen in Prag und auf der Insel Malta.

2019 wurde die Serie gleich zwei Mal mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Die Luxemburgerin Vicky Krieps wurde 2019 für ihre Darstellung der Hauptfigur Simone Strasser ausgezeichnet und David Luther erhielt den Preis für die beste Kamera. Außerdem erhielt die Serie beim bayrischen Fernsehpreis und der österreichischen Preisverleihung "Romy" den Sonderpreis der Jury.

Was ist zu Staffel 3 von "Das Boot" rund um Start, Besetzung und Folgen bekannt? In diesem Artikel finden Sie alle Infos zu den neuen Folgen. Außerdem halten wir einen Trailer für Sie bereit.

Video: wetter.com

Start: Wann kehrte "Das Boot" mit Staffel 3 auf die Bildschirme zurück?

Sky hatte den Start für die 3. Staffel von "Das Boot" zunächst für den 9. April 2022 angesetzt. Nun wurde der Start-Termin jedoch ein wenig nach hinten verschoben. Los ging es am Samstag, dem 14. Mai 2022. "Das Boot" wird von da an wöchentlich, immer samstags um 20.15 Uhr, in Doppelfolgen auf Sky One ausgestrahlt.

Insgesamt beinhaltet Staffel 3 von "Das Boot" zehn Folgen, welche alle exklusiv bei Sky in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Italien, der deutschsprachigen Schweiz und in Irland zur Verfügung stehen werden.

Die Fans können sich außerdem freuen, denn: Es wurde von offizieller Seite bestätigt, dass es eine Staffel 4 geben wird. Die Dreharbeiten der vierten Staffel von "Das Boot" werden im Juni 2022 beginnen, so Sky.

Lesen Sie dazu auch

Übertragung: So sehen Sie Staffel 3 von "Das Boot" im Stream auf Sky Ticket & Sky Q

Wer zwischen den Folgen keine Woche warten möchte, kann die komplette Staffel auf Sky Ticket und Sky Q abrufen. Alle Folgen werden dort ebenfalls ab dem 14. Mai 2022 zur Verfügung stehen.

Auch Staffel 1 und 2 von "Das Boot" sind im Stream auf Sky Ticket und Sky Q zu sehen.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Das Boot", Staffel 3

In Staffel 3 kommen einige neue Schauspieler zum bereits umfangreichen Ensemble der Serie hinzu. Diese bekannten Schauspieler sind in Staffel 3 von "Das Boot" mit von der Partie:

Tom Wlaschiha (bekannt aus " Game of Thrones ")

(bekannt aus " ") Franz Dinda (bekannt aus "Die Wolke")

(bekannt aus "Die Wolke") Rick Okon (bekannt aus "Tatort")

(bekannt aus "Tatort") Pierre Kiwitt (bekannt aus "Der Zürich Krimi")

(bekannt aus "Der Krimi") Ray Stevenson (bekannt aus " Rom " & "Dexter")

(bekannt aus " " & "Dexter") Ernst Stötzner (bekannt aus "Brecht")

(bekannt aus "Brecht") Luise Wolfram (bekannt aus " Charité ")

(bekannt aus " ") Elisa Schlott (bekannt aus "Narziss und Goldmund")

(bekannt aus "Narziss und Goldmund") Anna Schudt (bekannt aus "Aufbruch in die Freiheit")

(bekannt aus "Aufbruch in die Freiheit") Joana Ribeiro (bekannt aus " The Man Who Killed Don Quixote")

(bekannt aus " Who Killed Don Quixote") Florian Panzner (bekannt aus "Dark")

(bekannt aus "Dark") Artjom Gilz (bekannt aus "Milk & Honey")

(bekannt aus "Milk & Honey") Jo Hartley (bekannt aus "After Life")

(bekannt aus "After Life") Fritzi Haberlandt (bekannt aus "Ein spätes Mädchen")

(bekannt aus "Ein spätes Mädchen") Johann von Bülow (bekannt aus "Frantz")

(bekannt aus "Frantz") Trystan Pütter (bekannt aus " Toni Erdmann ")

(bekannt aus " ") Franz Hartwig (bekannt aus "Der Pass")

Handlung: Darum geht es in Staffel 3 von "Das Boot"

In Staffel 3 von "Das Boot" dreht sich alles um das Schicksal der U-Boot-Besatzung, welche für eine gefährliche Aufgabe in die südliche Hemisphäre geschickt wird. Dabei gerät die Crew in eine Atlantikschlacht und wird zusätzlich von einem hemmungslosen Royal Navy Commander verfolgt. Innerhalb der Besatzung kommt es zu der Gründung von starken persönlichen Bündnissen. Die Crew-Leitung Robert Ehrenberg findet die Erlösung und Familienbande, an die er zuvor nicht mehr geglaubt hatte.

Im unparteiischen Lissabon, wo Spione, Exilanten und die Kriminellen aus ganz Europa einander und ihren Feinden helfen, enthüllt Hagen Forster in dieser Zeit ein tödliches Komplott, das um einen Diebstahl von geplündertem Kriegsgold handelt. Diese Aufklärung, im Zusammenhang mit seiner eigenen Geschichte und seiner schrecklichen Erfahrung an der Ostfront führen dazu, dass er sein eigenes Handeln und seinen moralischen Weg hinterfragt. Dabei trifft er auch auf einen mysteriösen Mann, der mit einer Verschwörung zusammenhängt, die den weiteren Verlauf des Krieges zum Guten wenden könnte.

Episoden-Guide: Das sind die Folgen von "Das Boot", Staffel 3

Staffel 3 von "Das Boot" wird insgesamt zehn neue Folgen umfassen, die jeweils etwa 60 Minuten dauern. Die Regie der ersten fünf Episoden übernimmt Hans Steinbichler, während Dennis Gansel die Dreharbeiten in den Folgen sechs bis zehn leitet.

Hier finden Sie einen Überblick über die Titel und die Veröffentlichungstermine:

Folge 1: "Eine zweite Chance" (14. Mai 2022)

Folge 2: "Neue Befehle" (14. Mai 2022)

Folge 3: "Das Blatt wendet sich" (21. Mai 2022)

Folge 4: "Krieg mit anderen Mitteln" (21. Mai 2022)

Folge 5: "In die Tiefe" (28. Mai 2022)

Folge 6: "Eingekesselt" (28. Mai 2022)

Folge 7: "Der Feind meines Feindes" (4. Juni 2022)

Folge 8: "Narrengold" (4. Juni 2022)

Folge 9: "Der Seemannspsalm" (11. Juni 2022)

Folge 10: "Ein richtiger U-Boot-Mann" (11. Juni 2022)

Produktion: Staffel 3 wird in 8k produziert

Die bisherigen beiden Staffeln wurden bereits im UHD-Format (4k) aufgezeichnet und produziert. Für die kommende Staffel soll die Bildqualität noch einmal besser werden. Dafür kooperiert die Produktionsfirma Bavaria Fiction mit Samsung. Allerdings werden nur manche Zuschauer in den Genuss der angepriesenen 8k-Qualität kommen, da nur wenige ein entsprechend hochauflösendes Fernsehgerät besitzen. 2019 war ein 4k bzw Ultra-HD-TV-Gerät in nur knapp 20 Prozent aller deutschen Haushalte vorhanden, 8k-fähige Fernseher sind noch seltener und werden erst seit 2018 verkauft.

Trailer: Erste Einblicke in Staffel 3 von "Das Boot"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von der dritten Staffel von "Das Boot" verschaffen können, finden Sie hier den offiziellen Trailer zu den neuen Folgen: