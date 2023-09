"Das Boot", Staffel 4: Besetzung, Handlung und Stream

Die vierte Staffel von "Das Boot" ist angelaufen. Alle Informationen rund um Handlung und Besetzung der neuen Staffel erfahren Sie hier.

Die Serie "Das Boot" ist ein voller Erfolg. Der Streamingdienst/Pay-TV-Sender Sky dürfte hochzufrieden damit sein, denn sie ist eine Produktion von Bavaria Fiction im Auftrag von Sky. Das erklärt auch, warum die 4. Staffel beinahe direkt nach der Veröffentlichung von Staffel 3 von "Das Boot" bestätigt wurde. Mittlerweile ist die neue Staffel nun angelaufen.

Hier bei uns erfahren Sie alles zu den neuen Folgen, zur Handlung sowie zur Besetzung in Staffel 4. Zudem finden Sie am Ende dieses Artikels einen ersten Trailer.

"Das Boot", Staffel 4: Sendetermine der neuen Folgen

Bereits kurz nach der Veröffentlichung der 3. Staffel von "Das Boot" hatte Sky angekündigt, dass es eine weitere Fortsetzung der Serie geben wird. Häufig ist es so, dass vom Beginn der Dreharbeiten an einer Serie bis zu ihrer Veröffentlichung zwischen ein und zwei Jahre vergehen.

Die Dreharbeiten, die dieses Mal in Prag und auf Malta stattgefunden haben, sind schon seit längerem abgeschlossen und Staffel 4 mittlerweile im Stream abrufbar. Sky hatte in der Vergangenheit bekanntgegeben, dass Staffel 4 am Samstag, dem 23. September 2023 startet. So kam es dann schließlich auch. Seitdem sind jeden Samstag ab 20.15 Uhr immer Doppelfolgen auf Sky One zu sehen. Über Sky Q und dem Streamingsdienst WOW stehen darüber hinaus alle sechs Episoden als komplette Staffel zur Verfügung.

Die jeweiligen Episoden hören auf folgende Titel :

Folge 1 am Samstag, dem 23. September 2023: "Ein deutscher Held"

Folge 2 am Samstag, dem 23. September 2023: "Ziel erfasst"

Folge 3 am Samstag, dem 30. September 2023: "Hüter meines Bruders"

Folge 4 am Samstag, dem 30. September 2023: "Frontlinien"

Folge 5 am Samstag, dem 7. Oktober 2023: "Punkt ohne Wiederkehr"

Folge 6 am Samstag, dem 7. Oktober 2023:"Nichts persönliches"

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Die Besetzung von "Das Boot" in Staffel 4: Das sind die Schauspieler im Cast der Serie

An der Besetzung der Rollen hat sich im Vergleich zu den vorangegangenen Staffeln nichts geändert. Zu den bereits bekannten Gesichtern gesellen sich in der neuen Staffel noch weitere hinzu, viele von ihnen von prominenten Schauspielern gespielt. Wir haben Ihnen im Folgenden eine Liste mit den wichtigsten Schauspielern von "Das Boot" zusammengestellt:

Lesen Sie dazu auch

Die Schauspieler und ihre Rollen in "Das Boot", Staffel 3:

Hagen Forster - gespielt von Tom Wlaschiha (bekannt aus " Game of Thrones " und " Stranger Things ")

Forster - gespielt von (bekannt aus " " und " ") Robert Ehrenberg - gespielt von Franz Dinda (bekannt aus "Babylon Berlin" )

- gespielt von (bekannt aus ) Klaus Hoffmann - gespielt von Rick Okon (bekannt aus verschiedenen Folgen "Tatort")

- gespielt von (bekannt aus verschiedenen Folgen "Tatort") Bobby Schulz - gespielt von Pierre Kiwitt (bekannt aus "Der Zürich-Krimi)

- gespielt von (bekannt aus "Der Zürich-Krimi) Frank Strasser - gespielt von Leonard Scheicher (bekannt aus "The Million Dollar Code")

- gespielt von (bekannt aus "The Million Dollar Code") Hinrich Laudrup - gespielt von Robert Stadlober (bekannt aus verschiedenen Folgen "Tatort")#

- gespielt von (bekannt aus verschiedenen Folgen "Tatort")# Jack Swinburne - gespielt von Ray Stevenson (bekannt aus "Dexter)

- gespielt von (bekannt aus "Dexter) Wilhelm Hoffmann - gespielt von Ernst Stötzner (bekannt aus "Brecht")

- gespielt von (bekannt aus "Brecht") Hannie Lessing - gespielt von Luise Wolfram (bekannt aus " Charité ")

- gespielt von (bekannt aus " ") Greta Nussmeier - gespielt von Elisa Schlott (bekannt aus "Narziss und Goldmund")

(bekannt aus "Narziss und Goldmund") Anna Schudt - gespielt von Bettina Gruber Anna Schudt (bekannt aus "Aufbruch in die Freiheit")

- gespielt von (bekannt aus "Aufbruch in die Freiheit") Joana Ribeiro - gespielt von Ines de Pina (bekannt aus " The Man Who Killed Don Quixote")

- gespielt von Ines de Pina (bekannt aus " Who Killed Don Quixote") Albrecht Lessing - gespielt von Florian Panzer (bekannt aus "Dark")

- gespielt von (bekannt aus "Dark") Alois Erdmann - gespielt von Artjom Gilz (bekannt aus "100 Dinge")

- gespielt von (bekannt aus "100 Dinge") Jo Hartley - gespielt von Daisy Swinburne (bekannt aus "After Life")

- gespielt von (bekannt aus "After Life") Fritzi Haberlandt - gespielt von Ulrike Buchner (bekannt aus "Babylon Berlin" )

- gespielt von (bekannt aus ) Johann von Bülow - gespielt von Viktor Gruber (bekannt aus "Frantz")

- gespielt von (bekannt aus "Frantz") Trystan Pütter - gespielt von Reinhard Weiss (bekannt aus "Babylon Berlin" )

- gespielt von (bekannt aus ) Vogts - gespielt von Franz Hartwig (bekannt aus "Der Pass")

Neu hinzugekommene Schauspieler in "Das Boot", Staffel 4:

Rosalie Thomass (bekannt aus "Die Känguru-Chroniken")

(bekannt aus "Die Känguru-Chroniken") Wilson Gonzales Ochsenknecht (bekannt aus "Enfant Terrible")

Ochsenknecht (bekannt aus "Enfant Terrible") Lara Mandoki (bekannt aus "Leberkäsjunkie" )

(bekannt aus ) Stefan Murr (bekannt aus "Die Ibiza-Affäre")

(bekannt aus "Die Ibiza-Affäre") Marco Leonardi (bekannt aus "Cinema Paradiso")

(bekannt aus "Cinema Paradiso") Steffan Rhodri (bekannt aus "Temple")

(bekannt aus "Temple") Benjamin Dilloway (bekannt aus "Dune")

Joshua Collins (bekannt aus"What´s Love Got to Do with It?")

(bekannt aus"What´s Love Got to Do with It?") Sascha Geršak (bekannt aus " Gladbeck ")

"Das Boot", Staffel 4: Das ist die Handlung der Serie

Die Serie "Das Boot" knüpft an die Handlung des gleichnamigen Filmklassikers an und basiert auf dem Roman von Lothar-Günther Buchheim. Während des 2. Weltkrieges wird die Besatzung eines U-Bootes in feindliche Gewässer entsendet. Im Laufe der Serie wird die Geschichte der Besatzung und ihrer Taten während des Krieges erzählt. In der neuen Staffel spitzt sich der im Mittelmeer tobende U-Boot-Krieg weiter zu. Doch auch in Berlin ist es Unruhig, Intrigen machen sich breit.

Staffel 4 spielt überwiegend in Berlin und Italien. Während sich Hanni um die vielen Waisenkinder sorgt, die durch den Krieg ihre Eltern verloren haben, ist ihr Bruder Klaus in geheimer Mission unterwegs nach Neapel, um als U-Boot-Kommandant den Verlauf des Krieges zu beeinflussen. Doch der brutale Kampf führt dazu, dass sich auch in den eigenen Besatzungen der Widerstand gegen das Nazi-Regime regt. Somit kristallisieren sich in Staffel 4 zwei verbindende Handlungsstränge heraus.

Bereits in den vergangenen Staffeln wird nicht nur der Krieg an sich thematisiert, es geht auch um die Machenschaften des Nazi-Regimes und der katholischen Kirche - und um das Hadern des einzelnen mit sich selbst. Die Serie "Das Boot" schildert somit zum Einen die beengten und herausfordernden Umstände der Besatzung unter Wasser. Aber auch zu Lande wird das gesellschaftliche Leben unter den Wirren des zweiten Weltkrieges sichtbar. Diese Aspekte aus der finsteren Zeit des Zweiten Weltkrieges werden demnach in der neuen Staffel vertieft. Frank Jastfelder, der Director Development Sky Studios, bezeichnet die Serie als ein "Statement gegen die Sinnlosigkeit des Krieges".

Trailer zu Staffel 4 von "Das Boot"

Um einen ersten Eindruck davon zu gewinnen, was Sie in den neuen Episoden erwartet, finden Sie den Trailer an dieser Stelle: