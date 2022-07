"Das Boot", Staffel 4: Start, Besetzung, Handlung - Das ist bekannt

Sky hat Staffel 4 seiner Eigenproduktion "Das Boot" bekannt gegeben. Hier erfahren Sie alles, was bisher bereits zu Start, Handlung und Besetzung der neuen Staffel bekannt ist.

Die Serie "Das Boot" ist ein voller Erfolg. Der Streamingdienst/Pay-TV Sender Sky dürfte hochzufrieden damit sein, da es sich bei der Serie um eine Eigenproduktion des Senders handelt. Das erklärt auch, warum bereits eine 4. Staffel bestätigt wurde, obwohl Staffel 3 von "Das Boot" gerade erst veröffentlicht wurde.

Hier bei uns erfahren Sie alles, was bisher zum Start der neuen Folgen, zur Handlung der neuen Staffel und zur Besetzung in Staffel 4 bekannt gegeben wurde.

"Das Boot", Staffel 4: Start der neuen Folgen

Bereits kurz nach der Veröffentlichung der 3. Staffel von "Das Boot" hat Sky bekannt gegeben, dass es eine weitere Fortsetzung der Serie geben wird. Auch die Dreharbeiten sollten bereits Ende Juni beginnen. Doch einen genauen Starttermin für die 4. Staffel hat Sky noch nicht bekannt gegeben. Da vom Beginn der Dreharbeiten an einer Serie bis zu ihrer Veröffentlichung allerdings normalerweise zwischen ein und zwei Jahren vergehen, ist wohl frühestens gegen Ende 2023 mit der neuen Staffel von "Das Boot" zu rechnen.

Video: dpa

Die Besetzung von "Das Boot" in Staffel 4: Das sind die Schauspieler im Cast der Serie

An der Besetzung der Rollen dürfte sich im Vergleich zu den vorangegangenen Staffeln nichts geändert haben. Wir haben Ihnen hier eine Liste mit den wichtigsten Rollen der vergangenen Staffeln der Serie und den Schauspielern, die sie spielen, zusammengestellt:

Hagen Forster - gespielt von Tom Wlaschiha (bekannt aus " Game of Thrones " und " Stranger Things ")

Forster - gespielt von (bekannt aus " " und " ") Robert Ehrenberg - gespielt von Franz Dinda (bekannt aus "Babylon Berlin" )

- gespielt von (bekannt aus ) Frank Strasser - gespielt von Leonard Scheicher (bekannt aus "The Million Dollar Code")

- gespielt von (bekannt aus "The Million Dollar Code") Pierre Duval - gespielt von Thierry Frémont (bekannt aus "Luther")

- gespielt von (bekannt aus "Luther") Margot Bostal - gespielt von Fleur Geffrier (bekannt aus "Le Code")

Hinrich Laudrup - gespielt von Robert Stadlober (bekannt aus verschiedenen Folgen "Tatort")

- gespielt von (bekannt aus verschiedenen Folgen "Tatort") Eugen Strelitz - gespielt von Julius Feldmeier (bekannt aus "Die Pfefferkörner")

- gespielt von (bekannt aus "Die Pfefferkörner") Klaus Hoffmann - gespielt von Rick Okon (bekannt aus verschiedenen Folgen "Tatort")

"Das Boot", Staffel 4: Das ist die Handlung der Serie

Die Serie "Das Boot" knüpft an die Handlung des gleichnamigen Filmklassikers an. Während des 2. Weltkrieges wird die Besatzung eines U-Bootes in feindliche Gewässer entsendet. Im Laufe der Serie wird die Geschichte der Besatzung und ihrer Taten während des Krieges erzählt. Die neue Staffel könnte entweder direkt an die Ereignisse von Staffel 3 anknüpfen, oder es gibt einen Zeitsprung und es sind die älteren Versionen der Mannschaftsmitglieder, die über die Geschehnisse während des Krieges berichten. Letzteres ist die Art und Weise, wie die Romanvorlage der Serie vorangeschritten ist.

In beiden Fällen werden die Verbrechen, in die die Soldaten während der Nazi-Herrschaft verstrickt waren, weiter thematisiert. In den vergangenen Staffeln ging es schon nicht nur um Gefechte zwischen Soldaten, auch der Transport von Juden in Konzentrationlager war bereits Teil der Aufgaben der Besatzung des U-Bootes. Dieser Teil der Geschichte dürfte in Staffel 4 weiter vertieft werden.