"Das Boot", Staffel 4: Start, Besetzung, Handlung - Das ist bekannt

Sky hat die Dreharbeiten zu Staffel 4 seiner Eigenproduktion "Das Boot" abgeschlossen. Hier erfahren Sie alles, was bisher bereits rund um Start, Handlung und Besetzung der neuen Staffel bekannt ist.

Die Serie "Das Boot" ist ein voller Erfolg. Der Streamingdienst/Pay-TV Sender Sky dürfte hochzufrieden damit sein, da es sich bei der Serie um eine Eigenproduktion des Senders handelt. Das erklärt auch, warum die 4. Staffel beinahe direkt nach der Verööfentlichung von Staffel 3 von "Das Boot" bestätigt wurde.

Hier bei uns erfahren Sie alles, was bisher zum Start der neuen Folgen, zur Handlung der neuen Staffel und zur Besetzung in Staffel 4 bekannt gegeben wurde.

"Das Boot", Staffel 4: Start der neuen Folgen

Bereits kurz nach der Veröffentlichung der 3. Staffel von "Das Boot" hat Sky bekannt gegeben, dass es eine weitere Fortsetzung der Serie geben wird. Mittlerweile sind sogar die Dreharbeiten, die dieses Mal in Prag und auf Malta stattgefunden haben, bereits abgeschlossen. Doch einen genauen Starttermin für die 4. Staffel hat Sky trotzdem noch nicht bekannt gegeben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Video: dpa

Häufig ist es so, dass vom Beginn der Dreharbeiten an einer Serie bis zu ihrer Veröffentlichung zwischen ein und zwei Jahren vergehen. Daher war ursprünglich von vielen erst gegen Ende 2023 mit der neuen Staffel von "Das Boot" gerechnet worden. Doch die schnelle Verkündigung der neuen Staffel und die zügige Abwicklung der Dreharbeiten lassen auf ein früheres Erscheinen von "Das Boot", Staffel 4, hoffen.

Die Besetzung von "Das Boot" in Staffel 4: Das sind die Schauspieler im Cast der Serie

An der Besetzung der Rollen hat sich im Vergleich zu den vorangegangenen Staffeln nichts geändert. Zu den bereits bekannten Gesichtern gesellen sich in der neuen Staffel noch weitere hinzu, viele von ihnen von prominenten Schauspielern gespielt. Wir haben Ihnen im Folgenden eine Liste mit den wichtigsten Schauspielern von "Das Boot", Staffel 4, zusammengestellt:

Bisherige Schauspieler und ihre Rollen in "Das Boot", Staffel 3:

Lesen Sie dazu auch

Hagen Forster - gespielt von Tom Wlaschiha (bekannt aus " Game of Thrones " und " Stranger Things ")

Forster - gespielt von (bekannt aus " " und " ") Robert Ehrenberg - gespielt von Franz Dinda (bekannt aus "Babylon Berlin" )

- gespielt von (bekannt aus ) Frank Strasser - gespielt von Leonard Scheicher (bekannt aus "The Million Dollar Code")

- gespielt von (bekannt aus "The Million Dollar Code") Pierre Duval - gespielt von Thierry Frémont (bekannt aus "Luther")

- gespielt von (bekannt aus "Luther") Margot Bostal - gespielt von Fleur Geffrier (bekannt aus "Le Code")

Hinrich Laudrup - gespielt von Robert Stadlober (bekannt aus verschiedenen Folgen "Tatort")

- gespielt von (bekannt aus verschiedenen Folgen "Tatort") Eugen Strelitz - gespielt von Julius Feldmeier (bekannt aus "Die Pfefferkörner")

- gespielt von (bekannt aus "Die Pfefferkörner") Klaus Hoffmann - gespielt von Rick Okon (bekannt aus verschiedenen Folgen "Tatort")

Neu hinzugekommene Schauspieler in "Das Boot", Staffel 4:

Rosalie Thomass (bekannt aus "Die Känguru-Chroniken")

(bekannt aus "Die Känguru-Chroniken") Wilson Gonzales Ochsenknecht (bekannt aus "Enfant Terrible")

Ochsenknecht (bekannt aus "Enfant Terrible") Lara Mandoki (bekannt aus "Leberkäsjunkie" )

(bekannt aus ) Stefan Murr (bekannt aus "Die Ibiza-Affäre")

(bekannt aus "Die Ibiza-Affäre") Marco Leonardi (bekannt aus "Cinema Paradiso")

(bekannt aus "Cinema Paradiso") Steffan Rhodri (bekannt aus "Temple")

(bekannt aus "Temple") Benjamin Dilloway (bekannt aus "Dune")

Joshua Collins (bekannt aus"What´s Love Got to Do with It?")

(bekannt aus"What´s Love Got to Do with It?") Sascha Geršak (bekannt aus " Gladbeck ")

"Das Boot", Staffel 4: Das ist die Handlung der Serie

Die Serie "Das Boot" knüpft an die Handlung des gleichnamigen Filmklassikers an. Während des 2. Weltkrieges wird die Besatzung eines U-Bootes in feindliche Gewässer entsendet. Im Laufe der Serie wird die Geschichte der Besatzung und ihrer Taten während des Krieges erzählt. In der neuen Staffel spitzt sich der im Mittelmeer tobende U-Boot-Krieg weiter zu. Doch auch in Berlin ist es Unruhig, Intrigen machen sich breit.

Während sich Hanni um die vielen Waisenkinder sorgt, die durch den Krieg ihre Eltern verloren haben, ist Klaus in geheimer Mission unterwegs, um den Verlauf des Krieges zu beeinflussen. Der brutale Kampf führt dazu, dass sich auch in den Besatzungen der Widerstand gegen das Nazi-Regime regt.

Bereits in den vergangenen Staffeln wurde nicht nur der Krieg an sich thematisiert. Auch der Transport von Juden in Konzentrationslager war bereits Teil der Aufgaben der Besatzung des U-Bootes. Diese Aspekte des Zweiten Weltkrieges werden auch in der neuen Staffel vertieft.