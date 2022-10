"Das große Backen" 2022: Sendetermine, Kandidaten und alle Infos zur Jubiläumsstaffel

"Das große Backen" läuft mit der 10. Staffel im TV. Hier gibt es die Infos rund um die Sendetermine im Free-TV und Live-Stream, die Kandidatinnen und Kandidaten sowie beide Jury-Mitglieder.

Ins zehnte Jahr ist die Backsendung " Das große Backen" mit der 10. Staffel gestartet - das Wissen, die Zutaten und die Küchengeräte, die man für die Zubereitung einer Jubiläumstorte braucht, sollten ja zumindest vorhanden sein. Doch nicht nur die prestigeträchtige Teilnahme an der Jubiläumsstaffel "Das große Backen" lockt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, es wartet auch der goldene Cupcake auf die Siegerin oder den Sieger, und damit 10.000 Euro und ein eigenes Backbuch.

Einen Eindruck davon, wie viel man eigentlich für so eine Backshow wie "Das große Backen" einkaufen muss und was letztlich auf den Teller kommt, liefert Sat.1 gleich mit: Für 1.314 Backwaren in der aktuellen 10. Staffel "Das große Backen" waren 450 Kilogramm Butter, 650 Kilogramm Zucker, 750 Kilogramm Fondant und 10.000 Eier nötig, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Die Kalorien verbrennt man dann direkt auf dem Weg zum Supermarkt und wieder zurück.

Wenn auch Sie ein Stück vom metaphorischen Jubiläumskuchen zu 10 Jahren "Das große Backen" abhaben möchten, haben wir die nötigen Informationen zur Sendung für Sie: Die Sendetermine im Free-TV und Live-Stream, die Kandidatinnen und Kandidaten sowie alle Jury-Mitglieder.

Wann ist "Das große Backen" 2022 im TV gestartet?

Start der 10. Staffel "Das große Backen" war am Sonntag, dem 4. September, um 17.20 Uhr. Übertragen wird die Sendung auf Sat.1.

Wann sind die Sendetermine von "Das große Backen" 2022?

Insgesamt acht Folgen von "Das große Backen" sind auf dem Fernseh-Blech gebacken worden und werden im wöchentlichen Rhythmus einzeln aus dem Ofen geholt. Sollte sich nichts im Programmkalender von Sat.1 ändern, sind die Sendetermine von "Das große Backen" wie folgt:

Folge 1: Sonntag, 4. September, 17.20 Uhr

Folge 2: Sonntag, 11. September, 17.20 Uhr

Folge 3: Sonntag, 18. September, 17.20 Uhr

Folge 4: Sonntag, 25. September, 17.20 Uhr

Folge 5: Sonntag, 2. Oktober, 17.20 Uhr

Folge 6: Sonntag, 9. Oktober, 17.20 Uhr

Folge 7: Sonntag, 16. Oktober, 17.20 Uhr

Folge 8: Sonntag, 23. Oktober, 17.20 Uhr

Wie läuft die Übertragung von "Das große Backen" 2022 im TV und Live-Stream?

Nach dem Start am 4. September um 17.20 Uhr wird der Rhythmus im Wochenturnus weitergeführt. Jeden Sonntag um 17.20 Uhr läuft dann auf Sat.1 jeweils eine neue Folge "Das große Backen". Im Live-Stream können Sie entweder auf Joyn zurückgreifen (ohne Anmeldung) oder auf den Live-Stream von Sat.1 selbst (mit Anmeldung).

Gibt es eine Wiederholung von "Das große Backen" 2022?

Sollten Sie zum ursprünglichen Termin von "Das große Backen" verhindert sein, können Sie sich die Sendung auch in der Wiederholung anschauen - oder, um im Kochsprachgebrauch zu bleiben, sich die Sendung aufwärmen. Das geht allerdings nur nach vorheriger Anmeldung auf Joyn.

Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten bei "Das große Backen" 2022?

Das sind die zehn Hobbybäckerinnen und -bäcker bei der 10. Staffel von "Das große Backen", die um den goldenen Cupcake konkurrieren:

Die Kandidatinnen und Kandidaten bei der 10.Staffel "Das große Backen" (v.l.n.r.): Anja; Raheem; Christa; Nina; Raiko; Stefanie; Dörte; Caterina; Christian; Anje. Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Anja (37), 53809 Ruppichteroth , NRW

, Anje (43), 18334 Lindholz, Mecklenburg-Vorpommern

Caterina (28), 73312 Geislingen an der Steige , Baden-Württemberg

, Christa (28), 87509 Immenstadt, Bayern

Christian (47), 97440 Werneck , Bayern

(47), 97440 , Bayern Dörte (61), 15827 Blankenfelde-Mahlow, Brandenburg

Nina (49), 45481 Mülheim an der Ruhr , NRW

, Raheem (31), 30655 Hannover , Niedersachsen

, Raiko (44), 52525 Waldfeucht , NRW

, Stefanie (42), 46399 Bocholt , NRW

Wer ist in der Jury von "Das große Backen"?

Die Moderatorin Enie van de Meiklokjes, Juror Christian Hümbs und Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt (v.l.n.r.): Sie führen durch die 10. Staffel "Das große Backen". Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

In der Jury sitzen Juror Christian Hümbs und Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt. Beide haben langjährige Erfahrung und sind Meister ihres Fachs: Hümbs als Pâtissier, Schliephake-Burchardt als Konditorin.

Moderatorin Enie van de Meiklokjes übernimmt in den ersten beiden Folgen den Jury Platz der Konditorin, ehe das Duo Hümbs und Schliephake-Burchardt übernimmt. Außerdem gibt es in der Jubiläumsstaffel eine Neuerung: Gastjuroren treten auf, um das Geschick der Bäckerinnen und Bäcker mit Spezialaufgaben auf die (Kost-)Probe zu stellen.

(AZ)