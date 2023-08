"Das große Backen" 2023: Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung

Im August geht "Das große Backen" 2023 in eine neue Runde. Wissenwertes rund um Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung erfahren Sie hier.

Ob Cupcakes, Kekse, Torten oder Blechkuchen - bei " Das große Backen" 2023 werden die verschiedensten Kuchen präsentiert. Hobbybäcker treten in jeder Folge gegeneinander an und müssen sich unterschiedlichen Herausforderungen stellen. Am Ende werden Punkte von der Jury vergeben, die aus Betty Schliephake-Burchhardt und Christian Hümbs besteht. Jede Folge wird dann der Titel "Bäcker der Woche" vergeben, der Kandidat mit den wenigsten Punkten scheidet aus. Im Finale stehen sich dann drei Hobbybäcker gegenüber und versuchen dem Traum vom Titel "Deutschlands bester Hobbybäcker", dem Goldenen Cupcake, 10.000 Euro Preisgeld sowie einem eigenen Backbuch näher zu kommen.

Wenn Sie wissen möchten, wo Sie "Das große Backen" 2023 ansehen können und wie die Wiederholung ablaufen wird, dann sind Sie hier genau richtig. Wir haben alle wichtigen Informationen für Sie zusammengetragen.

"Das große Backen" 2023: Übertragung im TV und Stream

Fans müssen sich noch bis zum 30. August gedulden, bis die Sendetermine von Staffel 11 von "Das große Backen" 2023 ins Haus stehen. Ab dann werden wöchentlich immer am Mittwoch neue Folgen erscheinen - acht an der Zahl. Die Folgen werden - wie in den vergangenen Jahren auch - alle vom Privatsender Sat.1 übertragen. Was die Sendezeit betrifft gibt es auch keine Veränderungen. Die Folgen erscheinen allesamt zur besten Sendezeit: Prime-Time um 20.15 Uhr.

Wer lieber online schauen möchte, kann dies ebenfalls tun. "Das große Backen" 2023 ist im Sat.1-Live-Stream und bei Joyn verfügbar.

Alle, die sich nicht mehr allzulange gedulden können, haben auch die Möglichkeit auf ein Preview. Mit Joyn+ kann die erste Folge von "Das große Backen" 2023 bereits eine Woche früher, am 23. August, angesehen werden.

Gibt es eine Wiederholung von "Das große Backen" 2023?

Mittwoch-Abend passt Ihnen nicht besonders gut, nicht auch zuletzt deswegen, da Sie lieber "Die Bachelorette" 2023 ansehen wollen, was zur selben Zeit ausgestrahlt wird? Alle, die mittwochs - ob wegen anderen Formaten oder warum auch immer - verhindert sind, haben dennoch die Möglichkeit "Das große Backen" 2023 verfolgen zu können. Die Folgen können jederzeit in der Sat.1-Mediathek oder auf Joyn nachträglich als Wiederholung angesehen werden.

Der Sender hat außerdem bestätigt, dass es Wiederholungen der Folgen auch im linearen Fernsehen geben wird. Genaue Informationen dazu gibt es allerdings noch nicht. Sofern sich dies ändert, werden Sie hier sofort informiert.

Das sind die Kandidaten von "Das große Backen" 2023

Diese Kandidaten sind in Staffel 11 von "Das große Backen" 2023 dabei: