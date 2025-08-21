„Das große Backen“ 2025: Welche Teilnehmer sind in Staffel 13 dabei?

Bei „Das große Backen“ kämpfen leidenschaftliche Hobbybäckerinnen und Bäcker um den goldenen Cupcake, ein eigenes Backbuch sowie eine Siegprämie in Höhe von 10.000 Euro. Das Format gehört schon seit geraumer Zeit zu den festen Größen im Programm des Senders Sat.1, die erste Folge wurde im Dezember 2013 ausgestrahlt. Es gibt auch einen Promi-Ableger der Show sowie diverse Specials. Die klassische Variante von „Das große Backen“ läuft seit dem Start am 13. August 2025 als Staffel 13 in der Übertragung bei Sat.1. Mit dabei sind wieder Enie van de Meiklokjes als Moderatorin und die zweiköpfige Jury, bestehend aus Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs.

Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 13 von „Das große Backen“? Wer bringt welche Fähigkeiten mit? Antworten auf diese Fragen sowie weitere interessante Infos zu den Teilnehmern gibt es hier in diesem Artikel.

„Das große Backen“ 2025: Diese Kandidaten und Kandidatinnen backen um den Sieg

Folgende zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in Staffel 13 von „Das große Backen“ dabei:

Charlotte (21) aus Koblenz

Icon vergrößern Charlotte aus Koblenz. Foto: Joyn / Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Charlotte aus Koblenz. Foto: Joyn / Claudius Pflug

Charlotte studiert Ernährungswissenschaften in Gießen und will beweisen, dass gesunde Ernährung und süße Sünden wunderbar miteinander harmonieren. Die Studentin ist sehr begeisterungsfähig, doch ihr Herz schlägt vor allem für das Backen – und das bereits seit ihrer Kindheit. Während der Corona-Pandemie entfachte ihre Leidenschaft aufs Neue, und seither brennt Charlotte vor allem für die feine Kunst der französischen Patisserie.

Christian (23) aus Schwanewede (Niedersachsen)

Icon vergrößern Christian aus Schwanewede. Foto: Joyn / Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Christian aus Schwanewede. Foto: Joyn / Claudius Pflug

Christian lebt in einer kleinen Gemeinde in Niedersachsen in der Nähe von Bremen. Er studiert Germanistik und Erziehungswissenschaften und hat neben dem Backen noch einige kreative Hobbys – so spielt er gerne Klavier und malt. Der 23-Jährige backt schon seit seiner Kindheit und lässt seine kasachischen Wurzeln häufig in seine Backkreationen einfließen. Seinen Backstil beschreibt er selbst als kreativ, chaotisch und leidenschaftlich.

Christian-Johannes (40) aus Haiger-Offdilln (Hessen)

Icon vergrößern Christian-Johannes aus Haiger-Offdilln. Foto: Joyn / Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Christian-Johannes aus Haiger-Offdilln. Foto: Joyn / Claudius Pflug

Von Hessen nach Japan: Schon in seiner Jugend trieb es Christian-Johannes mit seiner Kirchengemeinde in die weite Welt hinaus. Mittlerweile lebt der Theologe zusammen mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter in Japan. Dort entstand auch seine Liebe für das Backen, weil er die Kuchen seiner Mutter vermisste. Heute backt der Familienvater gerne exotisch und repräsentiert Japan mit feinen Noten in seinen Backwerken.

Gisela (61) aus Uplengen (Ostfriesland)

Icon vergrößern Gisela aus Uplengen. Foto: Joyn / Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gisela aus Uplengen. Foto: Joyn / Claudius Pflug

Gisela lebt mit ihrer Familie in einer Gemeinde in Ostfriesland. Als Simulationspatientin unterstützt die 61-Jährige angehende Medizinerinnen und Mediziner bei ihrer Ausbildung und hilft außerdem Grundschulkindern beim Lesenlernen. Neben dem Backen ist das Lesen nämlich ihre große Leidenschaft. Ihre Liebe zum Backen entdeckte Gisela schon früh in der Küche ihrer Mutter. Der Jury begegnet sie mit großem Respekt, denn sie weiß genau, wie hoch die Ansprüche von Betty und Christian sind.

Jacqueline (37) aus Binningen (Schweiz)

Icon vergrößern Jacqueline aus Binningen. Foto: Joyn / Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jacqueline aus Binningen. Foto: Joyn / Claudius Pflug

Jacqueline lebt mit ihrem Mann und ihren Zwillingen in Binningen, wo sie als Kindergartenlehrperson arbeitet. In ihrer Freizeit spielt sie am liebsten Basketball und Klavier. Als Jugendliche wollte sie eigentlich eine Ausbildung zur Konditorin machen, sollte aber stattdessen studieren. Jacqueline liebt feine Gebäcke und arbeitet bevorzugt filigran und kreativ. Sie beschreibt sich selbst als sportlich, leidenschaftlich und organisiert.

Janina (34) aus Barleben (Sachen-Anhalt)

Icon vergrößern Janina aus Barleben. Foto: Joyn / Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Janina aus Barleben. Foto: Joyn / Claudius Pflug

Janina ist als Hotelfachfrau tätig und lebt in der Nähe von Magdeburg. Wenn die 34-Jährige nicht gerade Zeit mit ihrer Familie verbringt, experimentiert sie in ihrem Backkeller gerne mit Buttercreme und verschiedenen Geschmackskombinationen. Ihre Leidenschaft fürs Backen entfachte, als sie ihre eigene Hochzeitstorte kreierte. In drei Worten beschreibt sich Janina als wuselig, verrückt und trotzdem niedlich.

Magdalena (44) aus Bernau (Berlin)

Icon vergrößern Magdalena aus Bernau. Foto: Joyn / Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Magdalena aus Bernau. Foto: Joyn / Claudius Pflug

Ursprünglich stammt Magdalena aus Polen, doch sie lebt seit einigen Jahren mit ihrer Familie in Bernau. Ihr größtes Glück sind ihr Mann und ihre Tochter. Das Backen ist für die leidenschaftliche Erzieherin der perfekte Ausgleich zum Alltag. In ihrer Freizeit tankt Magdalena Energie beim Sport, beim Lesen von Romanen oder auf Reisen. Die 44-Jährige bringt nicht nur Herz, sondern auch Kampfgeist mit in die Backstube.

Monika (41) aus Hainburg (Hessen)

Icon vergrößern Moni aus Hainburg. Foto: Joyn / Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Moni aus Hainburg. Foto: Joyn / Claudius Pflug

Monika, die von allen Moni genannt wird, ist eine hessische Frohnatur. Zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern lebt sie in Hainburg und arbeitet als Lehrerin an einer Förderschule. Am liebsten backt sie mit den frischen Eiern ihrer eigenen Hühner aus dem Garten. Neben dem Backen bastelt und näht sie gerne und verbringt viel Zeit in der Natur. Mit ihrer Teilnahme bei „Das große Backen“ geht für die Lehrerin ein Traum in Erfüllung.

Rouven (19) aus Huttwil (Schweiz)

Icon vergrößern Rouven aus Huttwil. Foto: Joyn / Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rouven aus Huttwil. Foto: Joyn / Claudius Pflug

Rouven kommt aus einer 5.000-Einwohner-Gemeinde in der Schweiz, verbrachte während seiner Schulzeit aber bereits zwei Jahre in Hongkong. Dort absolvierte er auch seinen Schulabschluss und nahm viel Inspiration mit nach Hause. In seiner Freizeit treibt Rouven gerne Sport, zeichnet und liest. Seine Backleidenschaft begann mit einem simplen Marmorkuchen in der Kindheit. Heutzutage kreiert der 19-Jährige am liebsten filigran dekorierte Motivtorten, in denen er die Aromen und Nuancen Hongkongs aufleben lässt.

Simon (35) aus Hanau

Icon vergrößern Simon aus Hanau. Foto: Joyn / Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Simon aus Hanau. Foto: Joyn / Claudius Pflug

Simon lebt mit seiner Frau sowie seinen beiden Söhnen in Hanau, wo er auch als Bankkaufmann arbeitet. Das Backen ist sein kreativer Ausgleich zur Arbeit – davon profitieren besonders seine Jungs, die seine ausgefallenen Torten zu ihren Geburtstagen bekommen. In seiner Freizeit spielt der backbegeisterte Bankkaufmann gerne Tennis und unternimmt Reisen mit der ganzen Familie.

„Das große Backen“ 2025: Diese Kandidaten und Kandidatinnen sind bereits ausgeschieden

Folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten die Show bisher verlassen:

Felix (23) aus Hürth

Icon vergrößern Felix aus Hürth. Foto: Joyn / Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Felix aus Hürth. Foto: Joyn / Claudius Pflug

Felix ist nicht nur Hobbybäcker, sondern auch Sportler: von Leichtathletik, über Badminton bis hin zum Training im Fitnessstudio. Neben seinem Lehramtsstudium arbeitet er zudem als Inklusionsbegleiter in einer Schule. Das Backen kam in seiner Teenie-Zeit in Felix‘ Leben. Seitdem backt er vor allem Motivtorten mit außergewöhnlichen Techniken. Er beschreibt sich selbst als etwas verschusselt, doch genau darin liegt auch seine Stärke: Denn egal was kommt – Felix versucht das Beste daraus zu machen.

Serena (23) aus München

Icon vergrößern Serena aus München. Foto: Joyn / Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Serena aus München. Foto: Joyn / Claudius Pflug

Serena lebt in Landshut in Bayern und ist Studentin für biomedizinische Technik. Sie teilt ihre Backleidenschaft gerne mit ihren über 20.000 Instagram-Followern. Als Ausgleich zu ihrem wissenschaftlichen Studium befasst sich Serena vorwiegend mit Themen wie Mode, Fashion und Beauty. Tatsächlich backt sie erst seit anderthalb Jahren und ging mit großer Motivation und Zuversicht an „Das große Backen“ 2025 heran.