"Das große Promi-Büßen" 2023 gestern am 14. Dezember: Wer ist raus?

Am 14. Dezember lief Folge 6 von "Das große Promi-Büßen" 2023. Drei Kandidaten müssen gehen - eine geht sogar freiwillig. Hier finden Sie alle Infos.

Insgesamt stellten sich 12 Kandidaten bei "Das große Promi-Büßen" 2023 ihren Missetaten. Hier haben Sie die Möglichkeit, für ihre öffentlichen Fehltritte Buße zu tun. Promis müssen unter der wachsamen Moderation von Olivia Jones hier ihre vergangenen Fehltritte offenlegen. Nach dem in den Folgen 3 und 4 bereits zwei Kandidaten gehen mussten, ist es auch Folge 6 nach dem "Duell der Loser" für mehr als einen Kandidaten das Ende der Sendung. Doch wer musste gehen? Welche Kandidaten sind raus?

Sie möchten erfahren, welche Kandidaten die Show am 14. Dezember verlassen mussten? Hier stellen wir Ihnen alle Informationen diesbezüglich vor.

"Das große Promi-Büßen" 2023: Wer ist raus am 14. Dezember?

In der zweiten Staffel der Sendung müssen die ehemals zwölf Kandidaten in einem äußerst schäbigen Camp wohnen. Dort gibt es unter anderem die Skandalzone, in der ihre Vergangenheitsfehler präsentiert werden. Zusätzlich müssen die Teilnehmer verschiedene Herausforderungen bewältigen, um ihre Strafen zu mildern.

Während Mike Cees, die Show nach Folge 3 verlassen musste, hieß es für Lisha Savage nach Folge 4 aus und vorbei. Auch wenn in Folge 5 keiner gehen musste, mussten in Folge 6 drei Kandidaten die Sendung verlassen. Doch wer musste wirklich gehen und wer ging freiwillig?

Nach dem "Tribunal der Loser" in Folge 5 stand fest das Gloria und Emmy ins Duell müssen. Das Halbfinale kennt keine Gnade: erst musste Emmy ihre Sachen nach dem "Duell der Loser" packen, dann ist nach dem Knockout-Spiel das Rennen für Patrick zu Ende. Die drei Gewinner des Knockout-Spiels Christin, Yvonne und Steff schickten somit einen starken Konkurrenten in die Wüste. Auch wenn Patrick sein Camp-Aus sehr gelassen nimmt, trifft sein Aus seine Camp-Freundin Gloria. Ohne ihren "Schatzi" möchte sie nicht mehr weitermachen und verlässt die Sendung freiwillig.

Diese Kandidaten mussten die Show nach Folge 6 verlassen:

Patrick Romer (Folge 6)

(Folge 6) Gloria Glumac (Folge 6)

Emmy Russ (Folge 6)

"Das große Promi-Büßen" 2023: Wer musste bereits ausziehen?

Diese Kandidaten sind bei "Das große Promi-Büßen" 2023 nicht mehr dabei:

Mike Cees (Folge 3)

(Folge 3) Lisha Savage (Folge 4)

(Folge 4) Patrick Romer (Folge 6)

(Folge 6) Gloria Glumac (Folge 6)

Emmy Russ (Folge 6)

Diese Kandidaten sind weiterhin bei "Das große Promi-Büßen" 2023 mit dabei

Für die sieben restlichen Kandidaten geht das Rennen noch weiter. Sie haben noch eine Chance auf den Gewinn von 50.000 Euro. Hier finden Sie die Kandidaten, die noch im Rennen sind, auf einem Blick:

Yvonne Woelke

Danni Büchner

Steff Jerkel

Jürgen Trovato

Eric Sindermann

Christin Okpara

Leon Machère

Wann läuft die nächste Folge von "Das große Promi-Büßen" 2023?

Laut den Sendeterminen von "Das große Promi-Büßen" 2023 läuft jede Woche donnerstags eine neue Folge um 20.15 Uhr auf ProSieben. Außerdem können Sie die Sendung auf Joyn streamen. Moderiert wird die Sendung von Olivia Jones. Die nächste Folge ist das Finale der Sendung und ist für den 21. Dezember 2023 angesetzt.