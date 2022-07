"Das große Promi-Büßen": Alle Kandidaten – diesen Teilnehmern nimmt Olivia Jones die Beichte ab

"Das große Promi-Büßen": Olivia Jones bittet prominente Sünder in den Beichtstuhl. Wer sind die Kandidaten? Wir stellen Ihnen die Teilnehmer vor.

"Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie", mahnt Jesus die Pharisäer (Joh. 8,7). ProSieben greift das Thema nach rund zweitausend Jahren wieder auf. Geht es um Ehebruch wie einst in der Bibel? Noch wissen wir es nicht. Fest steht: Olivia Jones (52) wird in der neuen Show "Das große Promi-Büßen" mit elf mehr oder weniger prominenten Damen und Herren in ein Camp ziehen und sie dort kräftig ins Gebet nehmen. Steinigungen sind nach bisherigem Kenntnisstand allerdings nicht geplant. Wir stellen Ihnen hier die Sünderinnen und Sünder vor, denen der Travestie-Star demnächst die Beichte abnimmt. Strenge Disziplin und eine Runde Schämen sind angesagt.

"Das große Promi-Büßen" läuft auf ProSieben und bei Joyn. Sendebeginn ist immer zur Primetime: 20.15 Uhr.

Sünder und Sünderinnen: Welche Kandidaten sind die Teilnehmer bei "Das große Promi-Büßen"?

Elena Miras (* 25. April 1992) ist eine Schweizer Reality-TV-Teilnehmerin. Sie wuchs infolge ihrer spanischen Wurzeln zweisprachig auf - gemeinsam mit einem Bruder und einer Schwester. Früher war sie Account-Managerin beim Telefonkonzern Swisscom .

Daniele Negroni (* 31. Juli 1995 in Arona , Italien ) ist ein deutsch-italienischer Sänger. 2012 wurde er bei Staffel 9 der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt - er landete auf dem zweiten Platz.

Carina Spack (* 14. Juni 1996) ist eine Reality-Show-Teilnehmerin. Bekannt wurde sie 2018 als Kandidatin in Staffel 8 von " Der Bachelor ". Für die Teilnahme an der Dating-Show bei RTL schmiss sie ihren Job als Industriekauffrau.

Calvin Kleinen (* 4. März 1992 in Aachen ), aka Calvin92, ist ein Reality-TV-Teilnehmer und Rapper. Er wuchs mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Marvin im Kreis Aachen auf.

Matthias Mangiapane (* 29. September 1983 in Langen) heißt mit bürgerlichem Namen Matthias Fella . Er ist ein Reality-TV-Teilnehmer. Bei einer Friseurlehre lernte der Deutschitaliener Hubert Fella kennen, den er am 8. Mai 2018 heiratete.

Ennesto Monté (* 11. Februar 1975 in Novi Pazar ) ist ein deutsch-serbischer Schlagersänger und Reality-TV-Teilnehmer. In seiner Jugend spielte Monté Fußball in der damaligen jugoslawischen zweiten Liga, ab 1998/1999 in der 2. Türkischen Liga.

Giselle Oppermann (* 13. Oktober 1987 in Fortaleza , Brasilien ) ist ein deutsch-brasilianisches Model und Reality-TV-Teilnehmerin. Sie wurde in Brasilien geboren. Als sie zwölf Jahre alt war, trennten sie ihre brasilianische Mutter und ihr deutscher Vater, ein Pferdezüchter aus Liebenburg .

Helena Fürst (* 11. Februar 1974 in Offenbach am Main ) ist eine staatlich geprüfte Betriebswirtin, die als Teilnehmerin zweier Doku-Soaps sowie als Teilnehmerin von " Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! " bekannt wurde. Nachdem sie die Hauptschule abgeschlossen hatte, arbeitete sie als Verpackerin am Fließband.

Daniel Köllerer (* 17. August 1983 in Wels ) ist ein ehemaliger österreichischer Tennisspieler und Reality-TV-Teilnehmer. In seiner Junioren-Laufbahn erreichte er als höchste Platzierungen in der ITF-Weltrangliste der unter 18-Jährigen Platz 23 im Einzel und 24 im Doppel im Jahre 2001.

Tessa Hövel ist Inhaberin einer Hostessen-Agentur. Sie erlangte einige negative Publizität, als sie mitten im Corona-Lockdown ihren 25. Geburtstag feierte und die dazugehörigen Videos online stellte. Die Filmchen wurden millionenfach geklickt.

Simex : Der YouTuber und Rapper ist mit " Fortnite : Battle Royale" populär geworden, doch er sorgt immer wieder für Kontroversen. In einem seiner Videos bewirft er einen Radfahrer in Spanien mit einem gefüllten Hundekot-Beutel.

Olivia Jones moderiert "Das große Promi-Büßen"

Olivia Jones ist eine Kunstfigur des deutschen Travestie-Künstlers Oliver Knöbel (* 21. November 1969 im niedersächsischen Springe). Knöbel tritt fast ausschließlich in dieser weiblichen Rolle als Dragqueen auf. Bereits 1997 setzte Olivia Jones sich in Miami gegen zahlreiche Wettbewerber aus aller Welt als offizielle „Miss Drag Queen Of The World“ durch. Neben den zahllosen Show-Auftritten nutzt Knöbel die Popularität seines Alter Ego, um soziale Projekte zu unterstützen und sich für Toleranz, Diversität und Respekt einzusetzen.

Worum geht es bei "Das große Promi-Büßen"?

Die Sünder ziehen gemeinsam mit Olivia Jones in ein Camp. Hier stehen ihnen nicht nur die "Runde der Schande" und Herausforderungen bevor - sie müssen auch auf jedweden Luxus verzichten. Wie reagieren die Prominenten auf schonungslose Kritik? Wer bereut seine Sünden aus reinster Seele? Bei wem schlagen die Wogen der Emotion an die Klippen der Wahrheit? Und wer enthüllt der staunenden Öffentlichkeit bisher verborgene Seiten seines oder ihres prominenten Daseins?

Olivia Jones konfrontiert die Promis mit ihren größten Fehltritten. "Dass ich mal irgendwem die Beichte abnehmen muss, hätte ich nicht für möglich gehalten. In der 'Runde der Schande' werden mir die Reality-Bad-Boys und -Girls Rede und Antwort stehen. Wir setzen die Promis auf den Pott und konfrontieren sie mit ihren Verfehlungen. Es ist spannend zu sehen, was sie aus dieser zweiten Chance machen", sagt der Travestie-Star im Interview bei ProSieben.