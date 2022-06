"Das große Promi-Büßen": Start, Sendetermine und Sendezeit der neuen Beicht-Show

"Das große Promi-Büßen": Bei ProSieben geht demnächst ein neues Show-Format an den Start. Wie liegen Sendetermine und Sendezeit der Beicht-Orgie mit Olivia Jones? Was sollten Sie sonst noch wissen?

Nur wer selbst frei von Sünde sei, solle den ersten Stein auf die Angeklagte werfen. Nach dieser biblischen Vorgabe von ganz oben (Joh. 8,7) scheint es recht unwahrscheinlich, dass bei der neuen ProSieben-Show die Brocken fliegen. Begleiten Sie uns und die schrille Beichtmutter Olivia Jones in ein karges Camp, wo die 'Runde der Schande' Angst und Schrecken verbreiten dürfte.

"Das große Promi-Büßen": Wann ist der Start?

ProSieben hat den Start der Show "Das große Promi-Büßen" für Donnerstag, 7. Juli 2022, angekündigt. Sendebeginn ist zur Primetime, also um 20.15 Uhr.

Sendetermine und Sendezeit von "Das große Promi-Büßen"

ProSieben hat neben dem Start-Termin nun auch die Sendetermine von "Das große Promi-Büßen" veröffentlicht. Insgesamt wird es sechs Folgen der neuen Show zu sehen geben. Das sind die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Donnerstag, 7. Juli 2022, um 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn

und Folge 2: Donnerstag, 14. Juli 2022, um 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn

und Folge 3: Donnerstag, 21. Juli 2022, um 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn

und Folge 4: Donnerstag, 28. Juli 2022, um 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn

und Folge 5: Donnerstag, 4. August 2022, um 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn

und Folge 6: Donnerstag, 11. August 2022, um 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn

"Das große Promi-Büßen" - Worum geht es in der Show?

Elf vom rechten Weg abgekommene Sünderinnen und Sünder werden von Olivia Jones in ein schlicht ausgestattetes Camp verschleppt, wo die Dragqueen sie sich gründlich zur Brust nimmt. Sie sollen ihre gröbsten bisherigen Verfehlungen gestehen, ihre Missetaten aufarbeiten und Buße tun. All dies dürfte wohl nach eher weltlichen Prinzipien stattfinden - unsere Phantasie reicht einfach nicht aus für eine Olivia Jones in einem rauchumnebelten barocken Beichtstuhl. Sie selbst ist ein wenig verwundert über ihre ungewohnte Rolle: "Dass ich mal irgendwem die Beichte abnehmen muss, hätte ich nicht für möglich gehalten. In der 'Runde der Schande' werden mir die Reality-Bad-Boys und -Girls Rede und Antwort stehen. Wir setzen die Promis auf den Pott und konfrontieren sie mit ihren Verfehlungen. Es ist spannend zu sehen, was sie aus dieser zweiten Chance machen", sagt die Dragqueen im Interview mit ProSieben.

Im Camp müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die üblichen Annehmlichkeiten eines Lebens im Komfort verzichten. Hier stehen ihnen nicht nur spannende Challenges bevor, sie haben auch die mysteriöse "Runde der Schande" zu fürchten.

Wie reagieren die Promis der Klasse "C" auf der nach unten offenen Skala der Berühmtheit auf schnörkellose Kritik? Wer bereut seine Sünden echt und voller Zerknirschung? Bei wem brechen negative Emotionen die Dämme des Bedauerns? Und wer von den Kandidaten und Teilnehmerinnen enthüllt der Nation seine oder ihre bisher verborgenen Seiten des Seins?

"Das große Promi-Büßen": Kandidatinnen und Kandidaten

Die Kandidaten und Kandidatinnen bei "Das große Promi-Büßen" sind ein buntes Gemisch aus den üblichen recycelten Reality-Protaganisten:

Elena Miras

Daniele Negroni

Carina Spack

Calvin Kleinen

Matthias Mangiapane

Ennesto Monté

Giselle Oppermann

Helena Fürst

Daniel Köllerer

Tessa Hövel

Simex

Übertragung und Wiederholung von "Das große Promi-Büßen"

Ab dem 7. Juli 2022 können Sie die Übertragung und Wiederholung von "Das große Promi-Büßen" linear bei ProSieben und digital beim Streamingdienst Joyn verfolgen - Joyn bietet Ihnen dabei nicht nur zeitgleiche Sendung, sondern zusätzlich für eine bestimmte Zeit eine Wiederholung. Dadurch können Sie natürlich auch eine ganze Folge gratis sehen - in völliger Ruhe, wann immer Sie mögen.