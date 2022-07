"Das große Promi-Büßen": Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung der Beicht-Sause

"Das große Promi-Büßen": ProSieben widmet sich dem Thema "Verfehlung und Bereuen". Übertragung und Wiederholung im TV und Stream? Ganze Folge kostenlos sehen? Bleiben Sie bei uns, hier werden Sie fündig.

Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein - diese Weisheit finden wir schon in der Bibel. ProSieben greift diesen Gedanken auf und schickt elf mehr oder weniger berühmte Reality-Protagonisten in den Beichtstuhl. Bei "Das große Promi-Büßen" nimmt Dragqueen Olivia Jones sich die Missetäter zur Brust. Hier erfahren Sie, wie Sie in den Genuss der großen Geständnis-Show kommen.

Übertragung von "Das große Promi-Büßen" im TV

Die Show wird ganz traditionell im linearen TV-Programm von ProSieben immer donnerstags um 20.15 Uhr übertragen. Wenn Sie es zeitgleich lieber digital hätten, sind Sie beim Streamingdienst Joyn in besten Händen. Dort läuft die Sendung parallel.

Wiederholung von "Das große Promi-Büßen": Kann man eine ganze Folge kostenlos sehen?

Falls Sie zum linearen Sendetermin gerade keine Zeit haben oder aus anderen Gründen unabhängig sein möchten, empfehlen wir Ihnen ebenfalls Joyn. Dort läuft die Show nicht nur zeitgleich - Sie bekommen hier auch für eine ganze Weile die Wiederholung und können sich in aller Ruhe eine ganze Folge kostenlos ansehen.

Video: ProSieben

Der Basisdienst von Joyn ist kostenlos. Wer es gern etwas komfortabler hätte, kann die Premium-Version Joyn Plus abonnieren. Der erste Monat ist ebenfalls gratis. Für 6,99 Euro im Monat bietet der Streamingdienst nach eigener Aussage eine "riesige Auswahl an Filmen und Serien", mehr als 70 Live-TV-Sender (darunter achtmal Pay-TV), immer wieder neue Originale und Exklusiv-Inhalte und "brillante HD-Qualität“ – als App oder im Browser. Ein Satelliten- oder Kabelanschluss erübrigt sich. Das Abo ist monatlich kündbar, die Preisangaben befinden sich auf dem Stand vom Juni 2022.

Joyn ist der gemeinschaftliche Streamingdienst des TV-Unternehmens ProSieben-Sat.1 - zu der Gruppe zählen beispielsweise auch ProSieben MAXX, sixx, Kabel 1, Kabel 1 Doku, Sat.1 Gold, Maxdome, wetter.com, fem.com und Galileo.tv.

Worum geht es bei "Das große Promi-Büßen"?

Lesen Sie dazu auch

Alle elf vom rechten Weg abgekommenen Sünder ziehen mit Olivia Jones in ein schlichtes Buß-Camp, in dem sie auf jeglichen Luxus verzichten müssen. Hier stehen ihnen nicht nur herausfordernde Spielchen bevor, sondern es droht ihnen auch die geheimnisvoll-schaurige "Runde der Schande".

Wie reagieren die Promis der Preisklasse "C" und abwärts auf schonungslose Kritik? Wer bereut seine Missetaten echt und vorbehaltlos? Bei wem brechen negative Emotionen wieder durch? Und wer von den Kandidaten und Teilnehmerinnen enthüllt der atemlos staunenden Nation seine oder ihre bisher verborgenen Seiten des glamourösen Promi-Daseins?

Olivia Jones zeigt sich selbst eine wenig verwundert über ihre ungewohnte Rolle. "Dass ich mal irgendwem die Beichte abnehmen muss, hätte ich nicht für möglich gehalten. In der 'Runde der Schande' werden mir die Reality-Bad-Boys und -Girls Rede und Antwort stehen. Wir setzen die Promis auf den Pott und konfrontieren sie mit ihren Verfehlungen. Es ist spannend zu sehen, was sie aus dieser zweiten Chance machen", sagt die Dragqueen im Interview mit ProSieben.

Zu den hoffentlich reuigen Sündern zählen notorische Missetäter wie die Lockdown-Brecherin Tessa Hövel und der Hundehaufen-Wurfautomat Simex. Wen bittet Olivia Johnson sonst noch so in den virtuellen Beichtstuhl? Für alle Kandidaten haben wir ein Kurzporträt erstellt.