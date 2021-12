Das große Promibacken 2022: Alle Infos zu Start, Sendeterminen und Sendezeit

Ab dem 12. Januar 2022 läuft auf Sat.1 eine neue Staffel von "Das große Promibacken". Hier haben wir eine eine Übersicht rund um Start, Sendetermine und Sendezeit für Sie.

Acht Prominente müssen ab Januar 2022 wieder ihre Backkünste unter Beweis stellen. Sat.1 präsentiert eine neue Staffel von " Das große Promibacken". Damit geht die Backshow schon in die sechste Runde.

Die prominenten Kandidaten müssen die Jury nicht nur mit Geschmack und geschickten Fingerfertigkeiten überzeugen, sondern auch mit starken Nerven. Welcher Star wird am Ende die Jury von "Das große Promibacken 2022" überzeugen und sich gegen die Konkurrenz durchsetzen können?

Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Sendezeit, Kandidaten, Jury und Moderation präsentieren wir Ihnen hier.

Video: kabel eins

Ab wann läuft "Das große Promibacken 2022"? Start der Backshow auf Sat.1

"Das große Promibacken 2022" geht gleich zu Beginn des neuen Jahres in eine neue Runde. Start von Staffel 6 ist am Mittwoch, 12. Januar 2022 auf Sat.1.

"Das große Promibacken 2022": Das ist die Sendezeit

Ab dem 12. Januar 2022 wird die Backshow mit prominenten Kandidaten für insgesamt sechs Wochen immer mittwochs, um 20.15 Uhr, im Free-TV auf Sat.1 zu sehen sein. Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung, finden Sie hier: Das große Promibacken 2022: Alles zur Übertragung im TV & Live-Stream

Wann läuft die Show? Sendetermine von "Das große Promibacken 2022"

In jeder Sendung müssen sich die Promis drei Aufgaben stellen. Welcher Star sich am Ende von Staffel 6 gegen alle Mitstreiter durchsetzen kann, gewinnt neben dem Goldenen Cupcake auch 10.000 Euro für einen guten Zweck.

Das sind die Termine aller sechs Folgen von "Das große Promibacken 2022":

Folge 1: Mittwoch, 12. Januar 2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 2: Mittwoch, 19. Januar 2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 3: Mittwoch, 26. Januar 2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 4: Mittwoch, 2. Februar 2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 5: Mittwoch, 9. Februar 2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 6 - Finale: Mittwoch, 16. Februar 2022, 20.15 Uhr, Sat. 1

"Das große Promibacken 2022": Das sind die Kandidaten

Ab Januar 2022 werden sich insgesamt acht Kandidaten in Staffel 6 bei "Das große Promibacken 2022" an die Küchenzeile stellen und ihre süßen Köstlichkeiten der Jury präsentieren. Auf den Gewinner wartet am Ende ein Siegergeld von über 10.000 Euro, welches an einen guten Zweck gespendet wird.

Hier finden Sie alle acht Kandidaten der neuen Staffel im Überblick:

Evelyn Burdecki (Reality-Star)

Faisal Kawusi (Comedian)

(Comedian) Natalia Avelon (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Sven Ottke (Ex-Boxweltmeister)

(Ex-Boxweltmeister) Jenny Elvers (Moderatorin und Schauspielerin)

(Moderatorin und Schauspielerin) Hardy Krüger jr. (Schauspieler)

jr. (Schauspieler) Detlef Soost (Choreograf und Fitness-Coach)

(Choreograf und Fitness-Coach) Sarah Harrison (Influencerin)

Jury bei "Das große Promibacken 2022"

Die Jury in Staffel 6 setzt sich auch 2022 wieder aus den zwei bekannten Größen der deutschen Backwelt Bettina Schliephake-Bucharft und Christian Hümbs zusammen. Auf die erste Runde der neuen Staffel freut sich der Chef-Pâtissier laut Sat.1 besonders, da die Promis in der technischen Prüfung sein Lieblingsgeback Franzbrötchen backen werden. Ob es den Stars gelingt, dem Lieblieblingsgebäck des Jurors gerecht zu werden?

"Das große Promibacken 2022": Das ist die Moderatorin

Keine geringere als Moderatorin Enie van de Meiklokjes wird 2022 durch "Das große Promibacken" führen. Bereits seit 2013 ist sie als Moderatorin bei "Das große Backen" und bei "Das große Promibacken" auf Sat.1 zu sehen. Durch ihre langjährige Erfahrung als Konditorin, kann sie den Promis mit Tipps und Tricks in jeder Folge zur Seite stehen.