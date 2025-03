Kandidaten bei „Das große Promibacken“ 2025: Alle Teilnehmer vorgestellt

Acht reguläre Staffeln von „Das große Promibacken“ wurden bislang produziert und ausgestrahlt, 2025 geht es mit Staffel 9 weiter. Seit dem 19. Februar kämpfen erstmals zehn statt acht Promis um den Sieg, der für die Gewinnerin oder den Gewinner außerdem den goldenen Cupcake sowie ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro bereithält. Letzteres wird für einen guten Zweck gespendet. Bewertet werden die Kreationen der Teilnehmer wie immer von einer Jury, die auch in der neuen Staffel aus Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchardt und dem mehrfach als „Pâtissier des Jahres“ ausgezeichneten Christian Hümbs besteht.

Die Moderation des Formats obliegt derweil nach wie vor Enie van de Meiklokjes, seit geraumer Zeit stehen außerdem die Sendetermine fest. Bei der Übertragung bleibt soweit alles beim Alten: „Das große Promibacken“ 2025 läuft mittwochs ab 20.15 Uhr im Programm von Sat.1, zudem gibt es die einzelnen Episoden stets eine Woche vor der Erstausstrahlung auf Joyn zu sehen. Das Basisangebot der Streaming-Plattform ist kostenlos. Doch welche Promis sind eigentlich in Staffel 9 dabei? Wer musste die Show bereits verlassen? Hier stellen wir die zehn Kandidatinnen und Kandidaten von „Das große Promibacken“ 2025 vor.

Diese Kandidaten sind bei "Das große Promibacken" 2025 dabei

Wie eingangs bereits erwähnt, sind in der neunten Staffel von „Das große Promibacken“ erstmals zehn statt acht Promis mit dabei. Hier einmal die Teilnehmerinnern und Teilnehmer von Staffel 9 im Überblick:

Amira Aly (32)

Icon Vergrößern Kandidatin Amira Aly Foto: Joyn / Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Kandidatin Amira Aly Foto: Joyn / Claudius Pflug

Amira Aly ist hauptberuflich als Moderatorin und Podcasterin aktiv, nahm aber auch schon an der fünfzehnten Staffel von „Let‘s Dance“ teil und schaffte es damals auf den vierten Platz. Wettkampferfahrung bringt die Österreicherin also schon mit. „Eigentlich war es schon längst überfällig, dass ich beim Promibacken teilnehme, weil ich Backen liebe. Ich glaube die Jury wird staunen“, so Amira über ihre Teilnahme an dem Format.

Manuela Wisbeck (41)

Icon Vergrößern Kandidatin Manuela Wisbeck Foto: Joyn / Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Kandidatin Manuela Wisbeck Foto: Joyn / Claudius Pflug

Manuela Wisbeck ist von Beruf Schauspielerin und möchte ihre kreative Ader auch bei „Das große Promibacken“ 2025 mit einbringen. Sie beschreibt sich selbst als sehr experimentierfreudig. „Somit werden wir das ein oder andere in meiner Torte sehen, bei dem man vielleicht denken würde: Ach, du kriegst die Motten! Was hat denn Petersilie in einer Torte zu suchen?“, kündigt die 41-Jährige mit einem Schmunzeln an.

Pierre Littbarski (64)

Icon Vergrößern Kandidat Pierre Littbarski Foto: Joyn / Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Kandidat Pierre Littbarski Foto: Joyn / Claudius Pflug

Der ehemalige Fußballer Pierre Littbarski, auch bekannt als „Litti“, holte 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel in Italien. Nach seiner aktiven Karriere folgte außerdem eine Laufbahn als Trainer. Auf dem Platz hat er nahezu alles erreicht, nun wartet bei „Das große Promibacken“ 2025 eine neue Herausforderung auf ihn. „Ich hätte nie gedacht, dass ich beim Promibacken dabei bin. Einfach aus zwei Gründen: Meiner rechten und meiner linken Hand. Die stehen im Weg, um etwas Tolles zu kreieren“, blickt Pierre seiner Teilnahme eher skeptisch entgegen.

Senna Gammour (45)

Icon Vergrößern Kandidatin Senna Gammour Foto: Joyn / Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Kandidatin Senna Gammour Foto: Joyn / Claudius Pflug

Als Mitglied der Girlgroup „Monrose“ wurde Senna Gammour bekannt, mittlerweile ist die Sängerin schon seit geraumer Zeit solo unterwegs. Jetzt tauscht sie das Mikrofon gegen den Teigspachtel: „Ich habe vieles in meinem Leben gebacken bekommen, aber den Backofen habe ich noch nie bedient. Der ist für mich nur Stauraum. Der Lieferservice ist mein bester Freund“, räumt die 45-Jährige ein.

Vincent Gross (28)

Icon Vergrößern Kandidat Vincent Gross Foto: Joyn / Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Kandidat Vincent Gross Foto: Joyn / Claudius Pflug

Mit seinen Sommerhits wie „Aperol Spritz“ und „Ouzo“ verbreitet Vincent Gross gute Laune – doch wie schlägt sich der Schweizer Schlagersänger mit einem Nudelholz oder einem Schneebesen in der Hand? Seinen Schwachpunkt hat der in Basel geborene Musiker vor Beginn der Show bereits ausgemacht: „Meine Schwierigkeiten werden ganz klar sein, dass ich keine Erfahrung habe.“

"Das große Promibacken" 2025: Diese Kandidaten sind bereits ausgeschieden

Ella Endlich (40)

Icon Vergrößern Kandidatin Ella Endlich Foto: Joyn / Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Kandidatin Ella Endlich Foto: Joyn / Claudius Pflug

Schlagersängerin Ella Endlich steht normalerweise lieber auf großen Bühnen statt vor dem Backofen. Die Musikerin nahm die Herausforderung bei „Das große Promibacken“ 2025 mit einer Prise Selbstironie an: „Gefühlt bin ich hier, um Backen zu lernen – nicht, weil ich es kann“, wird Ella vom Sender zitiert. Dass sie noch etwas üben muss, zeigte sich gleich zu Beginn der Backshow. Ella Endlich musste als Erste „Das große Promibacken“ 2025 verlassen.

Maxi Gstettenbauer (36)

Icon Vergrößern Kandidat Maxi Gstettenbauer Foto: Joyn / Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Kandidat Maxi Gstettenbauer Foto: Joyn / Claudius Pflug

„Meine Stärken liegen definitiv bei den groben Sachen. Die ganzen filigranen Sachen - das ist bei mir Glücksspiel“, so der Stand-up-Comedian über seine noch nicht allzu ausgereiften Backkünste. Humor durfte bei ihm auch in der Backstube nicht zu kurz kommen, schließlich kennt man ihn dafür. Neben seiner Comedy ist er beruflich auch als Moderator aktiv. Maxi musste in Folge 2 „Das große Promibacken“ verlassen.

Steffen Groth (50)

Icon Vergrößern Kandidat Steffen Groth Foto: Joyn / Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Kandidat Steffen Groth Foto: Joyn / Claudius Pflug

Steffen Groth hat in seiner bisherigen Laufbahn als Schauspieler und Synchronsprecher schon viele Rollen gemeistert, nun schlüpft er in die Rolle des Promibäckers. Seiner neuen Aufgabe stellt sich der 50-Jährige mit Optimismus und einem Augenzwinkern: „Ich fliege auf keinen Fall in der ersten Runde raus. Also mache ich nicht. Also hoffentlich. Also höchstwahrscheinlich.“ Damit sollte er recht behalten, denn für Steffen endete die Teilnahme erst in Folge 3.

Bruce Darnell (67)

Icon Vergrößern Kandidat Bruce Darnell Foto: Joyn / Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Kandidat Bruce Darnell Foto: Joyn / Claudius Pflug

Bruce Darnell dürfte vielen Zuschauern schon von „Germany‘s Next Topmodel“ und „Das Supertalent“ bekannt sein. Als Laufstegcoach und Juror konnte der Entertainer in den letzten Jahren schon einiges an TV-Erfahrung sammeln und ist aus der Unterhaltungsbranche inzwischen längst nicht mehr wegzudenken. Seine geheime Zutat beim Backen ist die hohe Kunst, stets Ruhe zu bewahren. Leider musste Bruce aus gesundheitlichen Gründen die Show in der fünften Folge verlassen.

Nadine Angerer (46)

Icon Vergrößern Kandidatin Nadine Angerer Foto: Joyn / Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Kandidatin Nadine Angerer Foto: Joyn / Claudius Pflug

Ex-Torhüterin und Fußball-Europameisterin Nadine Angerer hat in der Vergangenheit schon so einige Trophäen gewonnen. Als Nächstes wollte sie sich den goldenen Cupcake schnappen. Die 46-Jährige weiß genau, was sie will: „Meine große Stärke ist, dass ich mich auf eine Sache zu 100 Prozent konzentrieren und die dann auch perfekt machen kann. Ich möchte auf jeden Fall gewinnen. Das ist mein absolutes Ziel.“ Diese Einstellung hat leider nicht gereicht. In der fünften Folge musste Nadine die Sendung verlasssen.