"Das große Promibacken" 2022: Das ist die Jury in Staffel 6

Staffel 6 von "Das große Promibacken" läuft Anfang 2022 im TV. Zwei Juroren sind dabei. Hier finden Sie die Infos zur Jury.

Anfang 2022 kommt " Das große Promibacken" mit Staffel 6 zurück ins deutsche Fernsehen. Dann heißt es wieder, die Jury von seinen Backkünsten zu überzeugen. Denn alle acht Teilnehmer, die in dieser Staffel mit dabei sein werden, wollen den Sieg nach Hause holen, ebenso wie den Golden Cupcake und die 10.000 Euro Preisgeld, die für einen guten Zweck gespendet werden.

In der ersten Episode stehen zwei Herausforderungen an, die die Kandidaten bewältigen müssen: Jeder von ihnen hat sein Lieblingsrezept dabei, das sie backen und alle anderen übertreffen müssen. Anschließend steht etwas besonderes an. Denn nicht nur die Teilnehmer selbst, sondern auch ein Jurymitglied, Christian Hümbs, hat seinen Lieblingskuchen dabei und möchte, dass die Promis diesen bestmöglich nachbacken.

Sie möchten wissen, wer in der Jury sitzt, die die Backkünste der Promis bewertet? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel stellen wir Ihnen die beiden Juroren vor.

Jury bei "Das große Promibacken" 2022: Juroren in Staffel 6

Es sind insgesamt zwei Juroren, die die prominenten Kandidaten in Staffel 6 von "Das große Promibacken" 2022 von ihren Backkünsten überzeugen müssen. Damit niemand unter den Teilnehmern bei der technischen Pürfung auf irgendeine Art und Weise bevorzugt werden kann oder die Jury weiß, welches Backkunstwerk von wem ist, verkosten sie die Kuchen und Torten blind. Bei den anderen Aufgaben ist dann aber Kreativität gefragt. Denn bekanntlich isst das Auge ja mit, Dekoration ist also gefragt.

Hier möchten wir Ihnen nun die beiden Juroren des Backwettkampfes genauer vorstellen:

Bettina Schliephake-Bucharft in der Jury von "Das große Promibacken" 2022

Die 50-jährige Bettina Schliephake-Bucharft ist auch bekannt als Deutschlands bekannteste Motivtorten-Gestalterin. Sie ist selbstständige Konditormeisterin, die mit ihren Backkünsten sowohl national als auch international schon den ein oder anderen Preis bekommen hat. Sie können die Kandidaten vor allem durch Einsatz überzeugen: "Am Ende jeder Aufgabe zählt nur das Ergebnis. Ob jahrelange Backerfahrung oder riesiges Talent mitgebracht wird oder beim Coaching einfach nur richtig gut aufgepasst wurde, ist uns egal. Wir erwarten eine exakte Optik und kreative Ideen.“

Christian Hümbs in der Jury von "Das große Promibacken" 2022

Der 40-jährige Christian Hümbs ist mehrfach Pâtissier des Jahres geworden. Seit dem Jahr 2019 ist er Chef-Pâtissier im Züricher Hotel The Dolder Grand. Auch seine weitere Karriere kann sich sehen lassen. Er hat nicht nur im "Haerlin" in Hamburg und im "La Mer" auf der Insel Sylt gearbeitet, sondern auch schon im Bayerischen Hof in der Landeshauptstadt München. Mit Gemüse im Dessert und Crunch kann man den Bäcker von sich überzeugen.

Gewinner der letzten "Das große Promibacken"-Staffeln

"Das große Promibacken", ein Unterformat der "Das große Backen"-Sendung gibt es nun schon seit dem Jahr 2017. Hier haben wir die Gewinner der vergangenen Sendungen für Sie im Überblick:

2017: Janine Kunze (47), Schauspielerin und Moderatorin

(47), Schauspielerin und Moderatorin 2018: Sarah Lombardi (29), Sängerin

(29), Sängerin 2019: Evi Sachenbacher-Stehle (40), Biathletin

(40), Biathletin 2020: Rebecca Mir (30), Model und Moderatorin

(30), Model und Moderatorin 2021: Franziska Knuppe (47), Model