"Das große Promibacken" 2022: Wer ist raus? Alle Kandidaten in Staffel 6

Seit Mitte Januar 2022 läuft "Das große Promibacken" wieder im TV. Die Teilnehmer in Staffel 6 stellen wir Ihnen hier in unserem Artikel vor. Wer ist raus?

" Das große Promibacken" ist seit Januar 2022 mit einer neuen Staffel zurück. Auch dieses Mal backen sich wieder acht prominente Kandidaten um Kopf und Kragen - oder um Schürze und Kochmütze. Ihr Ziel: Die Jury von ihren Backkünsten überzeugen und den Sieg - der Golden Cupcake sowie ein Preisgeld von 10.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird, - zu holen.

Und das funktioniert so: In jeder Sendung gibt es drei Herausforderungen, denen sich die Teilnehmer stellen müssen. Folge 1 beschäftigt sich mit dem Lieblingsrezept jedes einzelnen Promis, das sie zum Besten geben müssen. Dann stellt Juror Christian Hümbs sein Lieblingsgebäck vor: Franzbrötchen, und die Teilnehmer müssen es nachmachen. Jede Folge muss einer der TV-Stars die Sendung verlassen. Wen es trifft, wird jeweils am Ende der Episode bekannt gegeben.

Sie möchten wissen, welche Promis in Staffel 6 von "Das große Promibacken" 2022 auf Sie warten? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel stellen wir Ihnen die Kandidaten genauer vor.

Video: SAT.1

"Das große Promibacken" 2022: Kandidaten in Staffel 6

In der neuen Staffel von "Das große Promibacken" 2022 sind wieder insgesamt acht Promis und TV-Sternchen mit dabei, die gegeneinander antreten und die Jury von ihren individuellen Backkünsten überzeugen wollen.

Wir stellen Ihnen die Teilnehmer hier in einer kurzen Übersicht vor:

Faisal Kawusi (30): Komiker, der auch schon bei einigen Fernsehsendungen wie " TV Total", "Luke! Die Woche und ich" und bei "Die Promi-Darts-WM" mit von der Partie war. Er macht beim Backwettbewerb mit, um allen zu beweisen, dass er das schafft, was keiner von ihm erwartet.

Lesen Sie dazu auch

Faisal Kawusi Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Natalia Avelon (41): Schauspielerin, die beispielsweise bei "Der Schuh des Manitu" und "Es ist zu Deinem Besten" mitgespielt hat. Beim Promibacken hat sie besonders überrascht, wie emotional diese Tätigkeit doch werden kann.

Natalie Avelon Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Jenny Elvers (49): Schauspielerin und Reality-Star. Sie war schon in verschiedensten Shows und Filmen zu sehen, darunter "Frauenherzen" und "Dancing on Ice". Sie möchte auf gar keinen Fall schon nach der ersten Folge die Sendung verlassen müssen.

Jenny Elvers Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Hardy Krüger jr. (53): Schauspieler den man aus "Dracula", "Stauffenberg" und "Plötzlich Opa" kennt. Er könnte einen Vorteil haben, denn er hat eine abgeschlossene Kochausbildung, doch beim Backen sieht er eher schwarz.

Hardy Krüger jr. Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Sarah Harrison (30): Influencerin, die schon bei "Der Bachelor" und " Promi Big Brother" dabei war. Beim Backen mit Mutter und Großmutter früher war ihr Job nur das dekorieren und das Essen.

Sarah Harrison Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Detlef Soost (51): Tänzer und Choreograf, der von 2000 bis 2012 als Jurymitglied und Coach bei "Popstarts" zu sehen war. Er lässt zu Hause seine beiden Töchter gegeneinander backen - und der Rest der Familie ist die Jury.

Detlef Soost Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Wer ist raus?

Sven Ottke (54): ehemaliger Profi-Boxer, der in seiner Sportart zahlreiche Siege erwarb und auch den Weltmeistertitel holte. Seine Lieblingskuchen: Schwarzwälder Kirschtorte und Käsekuchen.

Sven Ottke Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Evelyn Burdecki (33): Reality-Star, den man unter anderem aus Shows wie "Promi Big Brother", "Bachelor in Paradise"und "Let's Dance" kennt. Sie machte mit, weil sie auf neue Herausforderungen steht. Doch nun ist für sie das Back-Abenteuer schon nach Folge 1 vorbei.

Evelyn Burdecki Foto: SAT.1 / Claudius Pflug