"Das große Promibacken – Osterspezial" 2022: Alle Infos zu Kandidaten, Jury, Sendetermin und Übertragung

Am Karfreitag, den 15. April 2022, gibt es auf Sat.1 "Das große Promibacken – Osterspezial" 2022 zu sehen. Hier finden Sie alle Infos zu Kandidaten, Jury, Sendetermin, Übertragung und Wiederholung.

Am Osterwochenende treten sechs prominente Bäckerinnen und Bäcker bei " Das große Promibacken – Osterspezial" gegeneinander an und wollen sich den goldenen Cupcake sowie die Gewinnsumme sichern. Im Osterspezial der Sat.1-Show gibt es einige Besonderheiten, aber insgesamt gelten die typischen Regeln.

Sie würden gerne mehr zu der Osterversion 2022 von "Das große Promibacken" erfahren? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos für Sie zusammengefasst. Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten? Wer ist in der Jury? Wann ist der Sendetermin? Und wie laufen Übertragung und Wiederholung ab?

"Das große Promibacken - Osterspezial" 2022: Sendetermin

Am Karfreitag kneten sechs erfahrene Promi-Bäckerinnen und -Bäcker um die Wette. Los geht es am 15. April 2022 um 17.15 Uhr auf Sat.1.

Video: SAT.1

Wie immer gibt es eine erste Aufgabe, in der die Teams diesmal jeweils zwei Torten in Oster-Optik kreieren müssen. Anschließend wartet die technische Prüfung, diesmal in Form einer "Süße Küken-Parade", auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wer die Aufgaben am besten meistert, der erhält am Ende den goldenen Cupcake sowie eine Gewinnsumme über 10.000 Euro, welche für einen guten Zweck eingesetzt wird.

"Das große Promibacken - Osterspezial" 2022: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung der Back-Ostersendung findet wie immer bei Sat.1 statt. Wer "Das große Promibacken - Osterspezial" nicht im TV, sondern lieber online verfolgen will, der kann dies live im Stream über die Website des Senders oder bei Joyn tun.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten bei "Das große Promibacken - Osterspezial" 2022

Anders als sonst treten die Stars und Sternchen nicht als Einzelpersonen gegeneinander an, sondern bilden insgesamt zwei Teams à drei Personen:

Trio 1:

Moderatorin Marijke Amado

Olympia-Sieger Julius Brink

Model Franziska Knuppe

Trio 2:

Sänger und Entertainer Ross Antony

Sängerin Stefanie Hertel

Handball-Weltmeister Pascal Hens

Als Team versuchen die beiden Trios die jeweiligen Aufgaben zu meistern und werden auch als solches von der Jury bewertet. Alle sechs Kandidatinnen und Kandidaten haben in vergangenen Staffeln bereits an "Das große Promibacken" teilgenommen. Franziska Knuppe ging 2020 sogar als Siegerin aus der fünften Staffel.

Die Jury von "Das große Promibacken - Osterspezial" 2022

In der Jury gibt es keine Neuerungen bei "Das große Promibacken - Osterspezial" 2022. Die beiden altbekannten Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs fordern die beiden Trios heraus und entscheiden, wer mehr Punkte erhält und damit die Show gewinnt.

"Das große Promibacken - Osterspezial" 2022: Gibt es eine Wiederholung?

Falls Sie am Karfreitag-Nachmittag bereits verplant sind, können Sie "Das große Promibacken - Osterspezial" auch später noch auf der Sender-eigenen Internetseite sowie über Joyn abrufen. Zudem finden Sie dort die vergangenen Staffeln der Back-Show - sowohl in der Promi- als auch in der herkömmlichen Version des Formats.

Das ist die Moderatorin von "Das große Promibacken - Osterspezial" 2022

Bereits seit 2013 moderiert Enie van de Meiklokjes die verschiedenen Versionen des Sat.1-Backwettkampfs. Auch im Osterspezial von "Das große Promibacken" 2022 wird sie wieder das Geschehen kommentieren und den Teams den ein oder anderen Tipp geben.