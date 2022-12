Staffel 1 von "Das Haus der Träume": Start, Folgen, Besetzung und alle Infos zur Serie

Hier erfahren Sie alles zur historischen Event-Serie "Das Haus der Träume" rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und zur Free-TV-Premiere von Staffel 1.

Dem historischen Gebäude an der Torstraße 1 in Berlin wird mit "Das Haus der Träume" eine ganze Serie gewidmet. Im Mittelpunkt stehen dabei aber weniger das Gebäude selbst, sondern vielmehr die Menschen, für deren Geschichten es den Schauplatz bietet.

Die historische Event-Serie wird für die Zuschauer bald auch im Free-TV verfügbar sein. Hier erfahren Sie alles, was Sie rund um die Free-TV-Premiere der Serie wissen müssen.

Start von "Das Haus der Träume": Übertragung von Staffel 1 im Free-TV

Der Privatsender RTL hat den Free-TV-Start der historischen Serie angekündigt: Staffel 1 von "Das Haus der Träume" gibt es am 20. und 21. Dezember 2022 im Free-TV bei RTL zu sehen. Zuvor standen die Folgen der ersten Staffel nur über den kostenpflichtigen Streaming-Dienst RTL+ zur Verfügung. An beiden Tagen laufen jeweils drei Folgen der Serie direkt nacheinander. Los geht es natürlich zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Das Haus der Träume": Folgen in Staffel 1

Staffel 1 von "Das Haus der Träume" ist in sechs Folgen aufgeteilt. Dabei ist jede Episode ca. 45 Minuten lang. Dadurch entspricht die Gesamtlänge der Serie der Länge mehrerer Spielfilme. Die einzelnen Episoden haben keine Titel. Das sind die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 20. Dezember 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: 20. Dezember 2022, 21.15 Uhr, RTL

Folge 3: 20. Dezember 2022, 22.15 Uhr, RTL

Folge 4: 21. Dezember 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 5: 21. Dezember 2022, 21.15 Uhr, RTL

Folge 6: 21. Dezember 2022, 22.15 Uhr, RTL

Die Besetzung von "Das Haus der Träume": Das ist der Cast der Serie

Die historische Serie kann mit einem Gebot von hochtalentierten Schauspielern aufwarten. Es sind einige bereits bekannte und etablierte Größen der deutschen Schauspiel-Szene mit dabei. Zusätzlich bekommt aber auch der talentierte Nachwuchs die Chance, auf sich aufmerksam zu machen. Im Folgenden listen wir Ihnen einige der Schauspieler der Serie auf, mitsamt den Filmen und Serien, für die sie bekannt sind:

Schauspieler Bekannt geworden durch Nina Kunzendorf Der große Fake Alexander Scheer Gundermann Valery Tscheplanowa Son of Sofia Samuel Finzi Schachnovelle Ludwig Simon Charité

Handlung von "Das Haus der Träume": Worum geht es in Staffel 1?

Die Serie spielt im Berlin der 1920er Jahre. Erzählt wird sie aus der Perspektive der jungen Vicky Maler. Vicky ist es gelungen, einen der begehrten Arbeitsplätze im neu eröffneten Kaufhaus Jonass zu ergattern. Doch nicht nur in ihrem Berufsleben kommt sie voran. Auch in der Liebe findet sie das Glück mit Harry, den sie anfangs für einen mittellosen Pianisten hält. Doch später stellt sich heraus, dass er in Wirklichkeit der Erbe der Familie ist, der das Kaufhaus gehört, für das Vicky arbeitet.

Die Tatsache, dass die beiden aus so unterschiedlichen Welten kommen, macht ihre Liebe zu einer verbotenen. Das Spannungsverhältnis zwischen armen und reichen Bevölkerungsschichten in den 1920er Jahren wird an den Problemen, die die beiden aufgrund ihres unterschiedlichen sozialen Status haben, durch die Serie bestens deutlich gemacht.

Trailer zu Staffel 1 von "Das Haus der Träume"

RTL hat nun auch einen Trailer zur neuen Serie "Das Haus der Träume" veröffentlicht, in dem Sie sich selbst einen Eindruck über die Handlung verschaffen können. Sie finden ihn hier:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Stream von "Das Haus der Träume" auf RTL+

Staffel 1 von "Das Haus der Träume" war zunächst exklusiv auf RTL+ zu sehen sein. Wer sich die Serie dort anschauen möchte, benötigt einen Account. Ab 4,99€ pro Monat ist ein solcher Zugang zu RTL+ zu haben. Staffel 1 ist kurz vor Weihnachten auch im Free-TV zu sehen, steht aber natürlich weiterhin auch bei der Streaming-Plattform zur Verfügung. Am 20. Dezember 2022 geht bei RTL+ außerdem Staffel 2 von "Das Haus der Träume" an den Start. Die neuen Folgen wird es auch zunächst nur bei dem Streaming-Service zu sehen geben und die Veröffentlichung im Free-TV folgt später. (AZ)