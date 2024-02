Das ist das meistverkaufte Auto der Welt – Toyota entthront

Toyota stellte jahrelang das beliebteste Auto. Doch nun müssen sich die Japaner Elon Musk geschlagen geben. Dessen Tesla Model Y erklimmt die Verkaufsspitze.

2023 war das Jahr des Tesla Model Y, und zwar weltweit. Wie die Analysten des auf Automobilunternehmen spezialisierten Dienstleisters Jato berechnet haben, wurde das Fahrzeug aus dem Hause des von Elon Musk gegründeten Kfz-Herstellers im vergangenen Jahr insgesamt 1,23 Millionen Mal verkauft.

Aktuell würden zwar nur die Werte aus den größten Märkten wie etwa den USA, Europa, China und Indien vorliegen, doch im zweiten Quartal 2024 sollen auch die Zahlen der übrigen Märkte ergänzt werden. Es handele sich nur noch um wenige Märkte, die noch nicht eingeflossen seien.

Meistverkauftes Auto der Welt: Tesla Model Y legt um 64 Prozent zu

Im Vergleich zum Jahr 2022 stiegen laut einer Mitteilung von Jato die Verkaufszahlen des Model Y um 64 Prozent. Das Tesla-Fahrzeug verweist damit zwei Japaner auf die Plätze hinter sich. Der Toyota RAV4 – inklusive des Toyota Wildlander – wurde im besagten Zeitraum 1,07 Millionen Mal verkauft. Auch der Toyota Corolla – inklusive des Toyota Levin und Toyota Lingshang – kam mit 1,01 Millionen Exemplaren auf einen siebenstelligen Wert.

Doch Tesla Model Y stellt sie deutlich in den Schatten. "Der Anstieg der Verkäufe des Model Y ist beispiellos, insbesondere bei Fahrzeugen, die zu den zehn Bestsellern gehören", betont Felipe Munoz, Global Analyst bei Jato Dynamics: "Was Tesla mit dem Model Y in so kurzer Zeit erreicht hat, ist einfach bemerkenswert."

Während der Corolla in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts erstmals vom Band ging und der RAV4 im Sommer seinen 30. Geburtstag feiert, erblickte der Model Y erst im Jahr 2020 das Licht der Welt. Bereits 2022 war der SUV jedoch das weltweit beliebteste Elektroauto.

Tesla Model Y: In China und in Europa beliebtestes Fahrzeug

2023 war Teslas Flaggschiff sowohl in China als auch in Europa das meistverkaufte Fahrzeug – also auf den beiden größten Elektrofahrzeugmärkten. Im Reich der Mitte stieg sein Absatz um 45 Prozent auf mehr als 456.000 Exemplare an, berichtet Jato unter Verweis auf die China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).

In Europa wurden mehr als 255.000 neue Model Y auf die Straßen losgelassen. Damit liegt Teslas Aushängeschild um 19.000 Verkäufe vor dem zweitplatzierten Dacia Sandero.

"Der durchschnittliche Verkaufspreis eines Tesla Model Y lag im November 2023 um 18 Prozent beziehungsweise um 23 Prozent niedriger als die durchschnittlichen Kosten eines Elektrofahrzeugs in Deutschland beziehungsweise den USA", versucht sich Munoz an einem Erklärungsansatz. So sei die bereits zuvor hohe Nachfrage durch die Preissenkungen und wegen Teslas hervorragendem Ruf als zuverlässiger und wettbewerbsfähiger Hersteller von E-Autos weiter angekurbelt worden.

Toyota entthront: Auch RAV4 legt bei reinen Verkaufszahlen zu

Toyota hatte mit seinen Modellen RAV4 und Corolla jahrelang die Spitzenposition inne. Laut Munoz sei der japanische Autobauer mit seinem "vielfältigen Angebot" zwar weiter attraktiv. Doch im Wettrennen mit Tesla mangele es den beiden Modellen an reinen Elektrooptionen, lediglich Hybridalternativen seien im Angebot.

2022 war noch der Toyota RAV4 auf dem Platz an der Sonne gelandet. Damals genügten dafür 1,02 Millionen verkaufte Exemplare. Auch der SUV aus Fernost hat also zahlenmäßig einen Sprung nach vorne gemacht.

