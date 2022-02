"Das Privileg – Die Auserwählten": Alle Infos zu Start, Handlung, Folgen und Besetzung

"Das Privileg – Die Auserwählten" ist demnächst Netflix zu sehen. Wir informieren Sie hier über Start, Handlung und Besetzung. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

Beim Streaming-Dienst Netflix läuft demnächst der neue Film "Das Privileg – Die Auserwählten" im Programm. Der Young-Adult-Horrorfilm ist eine Produktion von Bavaria Fiction und beruht auf der Geschichte von Sebastian Niemann und Eckhard Vollmar, die auch am Drehbuch mitschrieben.

Felix Fuchssteiner und Katharina Schöde waren als Regisseure bei der Produktion von "Das Privileg – Die Auserwählten" tätig. Markus Zimmer fungierte als Produzent.

Wann ist der Start von "Das Privileg – Die Auserwählten"? Worum dreht sich die Handlung des Films? Und welche Darsteller sind mit dabei? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zum Start, zur Handlung und zu den Schauspielern im Cast. Am Ende finden Sie außerdem den offiziellen Trailer des Netflix-Films.

Start: Ab wann ist "Das Privileg – Die Auserwählten" bei Netflix zu sehen?

Der Film "Das Privileg – Die Auserwählten" ist ab dem 9. Februar 2022 bei Netflix zu sehen. Ab diesem Tag steht der Streifen für Abonnenten in Deutschland und Österreich zum Abruf bereit.

Handlung: Darum geht es in "Das Privileg – Die Auserwählten" auf Netflix

Viele Jahre nach dem tragischen Tod seiner geliebten Schwester Anna wird der mittlerweile 18-jährige Finn immer wieder von Albträumen und Dämonen heimgesucht. Was seine Familie als psychotische Folgen eines Kindheitstraumas abtut, fühlt sich für ihn selbst immer realer an.

Als sich die furchtbaren Ereignisse in seiner Umgebung zunehmend häufen, kann er nicht länger glauben, dass sich alles nur in seinem Kopf abspielt. Gemeinsam mit seiner besten Freundin Lena versucht er, das schreckliche Geheimnis zu lüften, welches sich in seiner Vergangenheit und hinter der unscheinbaren Fassade seiner Familie verbirgt.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Das Privileg – Die Auserwählten"?

Schauspieler Max Schimmelpfennig verkörpert die Hauptrolle des 18-jährigen Teenagers Finn im Film "Das Privileg – Die Auserwählten". Sein beste Freundin Lena wird von Lea van Acken gespielt.

Neben Schimmelpfennig und van Acken sind außerdem noch die Darsteller Roman Knižka, Tijan Marei, Horst Janson, Maurice Lattke und Rojan Juan Barani mit dabei. Die Schauspielerinnen Lise Risom Olsen, Milena Tscharntke und Nadeshda Brennicke runden Cast ab.

Trailer: Erste Einblicke in den Film "Das Privileg – Die Auserwählten"

Damit Sie sich einen Eindruck von dem neuen Netflix-Film "Das Privileg – Die Auserwählten" verschaffen können, haben wir hier den offiziellen Trailer für Sie:

