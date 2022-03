"Das Quartett - Dunkle Helden" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 5.3.22 den Krimi "Das Quartett - Dunkle Helden". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird kriminell spannend: Im März läuft der Krimi "Das Quartett - Dunkle Helden" im ZDF. Wann ist der TV-Termin? Auf welche Darsteller können Sie sich vorbereiten? Wie ist die Handlung? Können Sie sich den Krimi auch zeitunabhängig als Stream in der Mediathek anschauen? Lesen Sie in diesem Text alle Antworten.

TV-Termin: "Das Quartett - Dunkle Helden" am 5.3.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Das Quartett - Dunkle Helden" kommt heute am Samstag, 5. März 2022, im ZDF zur Ausstrahlung. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden und ist auch als Stream in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Handlung: Darum geht es heute im ZDF-Film "Das Quartett - Dunkle Helden"

Leipzig wählt einen neuen Oberbürgermeister. Der Wahlkampf ist heiß - und erhält zusätzliche Brisanz, als Manuela Weidner tot aufgefunden wird und der bei der Wahl favorisierte Jan Temper in den Fokus der Ermittlungen gerät. Die Expertinnen und Experten stoßen auf ein Video, in dem Weidner dem Politiker droht, ein dunkles Geheimnis aus dessen Familiengeschichte zu veröffentlichen. War der Mord an ihr eine Rache dafür? Ging es bei dem Geheimnis um Walter Temper, den Vater von Jan? Der Senior ist einer der auch von Kommissarin Maike Riem verehrten Helden der 89er-Revolution.

Maike tut sich schwer damit, die Tempers plötzlich anders zu bewerten. Sie möchte das vermeintlich Offensichtliche nicht als Wahrheit anerkennen. Derweil ist der Fall für Zeitungen und TV-Sender natürlich ein dankbares Thema, das es auszuschlachten gilt.

Mit jeder Stunde nimmt der Fall an Dramatik zu. Schaffen es die Ermittler, Licht ins Dunkel zu bekommen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Das Quartett - Dunkle Helden" im Cast

Maike Riem - Anja Kling

- Christoph Hofherr - Shenja Lacher

- Pia Walther - Annika Blendl

- Linus Roth - Anton Spieker

- Jan Temper - Alexander Khuon

- Anna Temper - Marie Burchard

- Marie Burchard Walter Temper - Thomas Thieme

Temper - Karin Temper - Therese Hämer

- Georg Weidner - Vladimir Burlakov

- Manuela Weidner - Petra Zieser

- Silke Hellwig - Nicole Marischka

- Nicole Marischka Thomas Hellwig - Max Hopp

Claudia Kröger - Katharina Schlothauer

- Eva Günther - Cornelia Ivancan

- Florian Schuchmann - Ole Lagerpusch

"Das Quartett - Dunkle Helden" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie interessieren sich für "Das Quartett - Dunkle Helden", der Samstagabend ist aber schon verplant? Kein Problem: Sie finden den Krimi auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

(AZ)