Staffel 2 von "Das Rad der Zeit": Start, Folgen, Handlung und alle Infos

Die Infos zur neuen Amazon-Serie "Das Rad der Zeit" haben wir hier für Sie. Staffel 2 ist gestartet. Wir verraten Ihnen alles zu Start-Termin, Handlung und Besetzung.

"Das Rad der Zeit" ist mit neuen Folgen zu Amazon Prime Video zurückgekehrt. In der zweiten Staffel werden Hauptcharakter Rand und seine Freunde vor noch dramatischere Herausforderungen gestellt, da sie getrennte Wege gehen müssen, um voranzukommen. Wann genau ging die Serie auf Amazon Prime weiter? Wir beantworten alle Fragen rund um Besetzung, Folgen und Handlung zu Staffel 2 in diesem Artikel für Sie.

"Das Rad der Zeit": Start von Staffel 2

Die zweite Staffel von "Das Rad der Zeit" ist bei Amazon Prime Video an den Start gegangen. Noch bevor die Produktion der ersten Staffel beendet war, hatte Amazon schon weitere Folgen von "Das Rad der Zeit" bestellt.

Am 1. September 2023 startete die zweite Staffel von "Das Rad der Zeit" (englischer Originaltitel: "The Wheel of Time") exklusiv bei Prime Video in über 240 Ländern weltweit.

"Das Rad der Zeit", Staffel 2: Folgen

Die zweite Staffel der High-Fantasy-Serie umfasst insgesamt acht Episoden, also orientieren sich die Serienmacher an Staffel 1. Diese hatte ebenfalls einen Umfang von acht Folgen. Zum Start der Fortsetzung der Serie wurden am 1. September 2023 drei Episoden veröffentlicht. Danach wird auf Amazon Prime wöchentlich eine neue Folge erscheinen, bis das Serienfinale am 6. Oktober 2023 erreicht ist.

Rafe Judkins, der als Executive Producer und Showrunner der Serie agiert, freute sich von Anfang an sehr auf die Produktion der neuen Folgen und sagte in einem Interview: "Den Auftrag für eine zweite Staffel zu erhalten, bevor es die Premiere der ersten Staffel zu sehen gab, ist ein enormer Vertrauensbeweis. Wir könnten nicht glücklicher darüber sein, weiterhin in der Welt zu arbeiten, die Robert Jordan geschaffen hat."

Hier folgt noch mal ein Überblick zu den einzelnen Folgen und den Episodentiteln:

Folge 1: "A Taste of Solitude " (Freitag, 1. September 2023)

Folge 2: "Blood Boiling" (Freitag, 1. September 2023)

Folge 3: "Oblivion Crown" (Freitag, 1. September 2023)

Folge 4: "Kindly Stranger" (Freitag, 8. September 2023)

Folge 5: "Sword In The Stomach" (Freitag, 15. September 2023)

Folge 6: "Victims of Night" (Freitag, 22. September 2023)

Folge 7: "Horses"(Freitag, 29. September 2023)

Folge 8: "Call Of The Plunder" (Freitag, 6. Oktober 2023)

"Das Rad der Zeit": Handlung von Staffel 2

Executive Producer und Showrunner Rafe Judkins sagte bisher zu Staffel 2, dass die Welt erweitert werden soll, die in Staffel 1 etabliert wurde. Die Serie basiert auf den gleichnamigen Romanen von Robert Jordan und umfasst insgesamt 14 Bände. Weltweit verkaufte sich die Romanreihe mehr als 90 Millionen Mal.

Rand al’Thor ist der Sohn eines Bauers und wächst im Gebiet "Zwei Flüsse" auf. Das einfache und unbeschwerte Leben gerät aus den Fugen, als ihn und seine Freunde eines Tages sogenannte Schattenwesen angreifen. Die Flucht gelingt den Freunden nur mit der Hilfe der mysteriösen Moiraine, eine Magierin der Aes Sedai, der es als Frau gestattet ist, die eine Macht zu lenken.

Rand al'Thor (gespielt von Josha Stradowski) erkennt seine Bestimmung als der wiedergeborene Drache, eine Figur aus der Geschichte, die entweder die Welt retten oder zerstören kann. Während eine Armee mächtiger Zauberinnen verzweifelt versucht, ihn vor dem Dunklen König zu schützen, müssen sie sich mit Rands wachsender Macht und zunehmendem Wahnsinn auseinandersetzen. Rand erfüllt am Ende von Staffel 1 die Prophezeiung als der Wiedergeborene Drache und stellt sich am Auge der Welt demjenigen, den die Hauptcharaktere für den Dunklen König halten, wobei er dessen Siegel bricht und somit auf die Vorboten eines weitreichenden Krieges hinweist.

In der zweiten Staffel des "Rad der Zeit" wird deutlich, dass das Böse noch lange nicht besiegt ist und neue sowie alte Bedrohungen auf die verstreuten jungen Freunde aus den beiden Flüssen zukommen. Das Rad der Zeit setzt seine Wendung fort, während sich die Vorbereitungen für eine letzte Schlacht entfalten. Trotz Rands Annahme, den Dunklen König besiegt zu haben, hat das Böse noch nicht vollständig abgedankt. Die jungen Freunde begegnen aus den Zwei Flüssen neuen und uralten Bedrohungen. Die Frau, die sie einst führte und unterstützte, ist nicht mehr in der Lage, ihnen beizustehen. Daher müssen sie alternative Quellen der Kraft finden, sei es in ihren Beziehungen untereinander oder in ihrer eigenen inneren Stärke

Besetzung von "Das Rad der Zeit": Schauspieler im Cast

Zum Cast der Serie gehören neben Josha Stradowski weiterhin Rosamund Pike als Moiraine Damodred und Daniel Henney als Lan Mandragoran zu sehen sein.

Ayoola Smart, bekannt aus "Killing Eve", schließt sich als neue Darstellerin dem Cast an und wird die Rolle der Speermaid Aviendha übernehmen. Aviendha ist die Geliebte von Rand al'Thor und eine Verdächtige, der wiedergeborene Drache zu sein. Es gibt jedoch noch wenig Informationen über ihre Rolle und ob sie die Handlung der zweiten Staffel maßgeblich beeinflussen wird. In Staffel 2 wird Dónal Finn (bekannt aus The Witcher) die Rolle des Mat Cauthon übernehmen und somit den Platz von Barney Harris einnehmen. Die Gründe für diese Neubesetzung bleiben jedoch bisher ungeklärt.

Des Weiteren werden auch Maja Simonsen ("Emily in Paris"), Ragga Ragnars ("Vikings"), Jay Duffy ("Derry Girls") und Rima Te Wiata ("Kiri and Lou") als neue Mitglieder zum Cast der Serie hinzustoßen. Das sind alle Hauptdarsteller von "Das Rad der Zeit" im Überblick:

Rosamund Pike als Moiraine

als Madeleine Madden als Egwene Al’Vere

Zoe Robins als Nynaeve al'Meara

Dónal Finn als Mat Cauthon

als Mat Cauthon Marcus Rutherford als Perrin Aybara

Ceara Coveney als Elayne Trakand

Josha Stradowski als Rand Al’Thor

Daniel Henney als al’Lan Mandragoran

als al’Lan Mandragoran Álvaro Morte als Logain

als Logain Hammed Animashaun als Loial

Johann Myers als Padan Fain

Alexandre Willaume-Jantzen als Thom Merrilin

Sophie Okonedo als Amyrlin Seat Siuan Sanche

Kae Alexander als Min Farshaw

Kate Fleetwood als Liandrin Guirale

als Liandrin Guirale Peter Franzen als Stepin

Clare Perkins als Kerene Nagashi

als Kerene Nagashi Ayoola Smart als Speermaid Aviendha

Maja Simonsen als Chiad

als Chiad Ragga Ragnars als Bain

Jay Duffy als Dain Bornhald

als Dain Bornhald Rima Te Wiata als Sheriam Bayanar

Wo sehe ich Staffel 2 von "Das Rad der Zeit": Stream

Seit Ende 2021 können Prime-Mitglieder exklusiv bei Prime Video die erste Staffel der Serie genießen. Auch Staffel 2 ist seit 1. September 2023 nur bei Amazon Prime im Stream zu sehen.

Das Abo von Amazon Prime kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro im Jahr. Man kann es 30 Tage lang kostenlos testen (Stand: 2. September 2023). Aktuelle und weiterführende Infos finden Sie auf der Website des Anbieters.

Trailer zu "Das Rad der Zeit", Staffel 2

Amazon Prime hat einen offiziellen Trailer zu Staffel 2 veröffentlich. Hier ist er:

