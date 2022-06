Das Rad der Zeit: Kommt eine Staffel 2?

Alle Infos zur neuen Amazon-Serie "Das Rad der Zeit" haben wir hier für Sie. Kommt Staffel 2? Wir verraten Ihnen, was zu Start, Handlung und Besetzung bekannt ist.

Die ersten Episoden von "Das Rad der Zeit" gibt es erst seit dem 19. November bei dem Streaming-Anbieter Amazon Prime Video zu sehen, doch bereits jetzt wird über eine mögliche zweite Staffel der Fantasy-Serie spekuliert. Wird es eine zweite Staffel von "Das Rad der Zeit" geben? Wann kommt Sie zum Amazon Prime? Diese Fragen beantworten wir in diesem Artikel für Sie. Außerdem haben wir alle Infos zur Besetzung und Handlung der Serie für Sie.

"Das Rad der Zeit": Start von Staffel 2

Wann die zweite Staffel von "Das Rad der Zeit" bei Amazon Prime Video an den Start geht, ist bisher noch nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass Staffel 2 bereits von offizieller Seite bestätigt ist und definitiv bei dem Streaming-Anbieter erscheinen wird. Noch bevor die Produktion der ersten Staffel beendet war, hatte Amazon schon weitere Folgen von "Das Rad der Zeit" bestellt. Wir werden Sie hier informieren, sobald die entsprechenden Infos zur Verfügung stehen.

"Das Rad der Zeit", Staffel 2: Folgen

Wie viele Folgen die zweite Staffel der High-Fantasy-Serie haben wird ist derzeit noch nicht bekannt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sich die Macher der Serie am Umfang der ersten Staffel orientieren werden, die insgesamt acht Folgen umfasst. Rafe Judkins, der als Executive Producer und Showrunner der Serie agiert, freut sich bereits auf die Produktion der neuen Folgen und sagte in einem Interview: "Den Auftrag für eine zweite Staffel zu erhalten, bevor es die Premiere der ersten Staffel zu sehen gab, ist ein enormer Vertrauensbeweis. Wir könnten nicht glücklicher darüber sein, weiterhin in der Welt zu arbeiten, die Robert Jordan geschaffen hat."

"Das Rad der Zeit": Handlung von Staffel 2

Worum genau es in der zweiten Staffel gehen wird, haben die Macher der Show bisher noch nicht verraten. Rafe Judkins sagte bisher nur, dass in der zweiten Staffel die Welt erweitert werden soll, die in Staffel 1 etabliert wurde. Die Serie basiert auf den gleichnamigen Romanen von Robert Jordan und umfasst insgesamt 14 Bände. Weltweit verkaufte sich die Romanreihe mehr als 90 Millionen Mal.

Rand al’Thor ist der Sohn eines Bauers und wächst im Gebiet "Zwei Flüsse" auf. Das einfache und unbeschwerte Leben gerät aus den Fugen als ihn und seine Freunde eines Tages sogenannte Schattenwesen angreifen. Die Flucht gelingt den Freunden nur mit der Hilfe der mysteriösen Moiraine, eine Magierin der Aes Sedai, der es als Frau gestattet ist, die eine Macht zu lenken. Von dort aus entfaltet sich ein High-Fantasy Epos, der zu den umfangreichsten Werken der Literaturgeschichte zählt.

Besetzung von "Das Rad der Zeit": Schauspieler im Cast

Welche neuen Gesichter in Staffel 2 zum Cast der Serie dazukommen, ist bisher noch nicht bekannt. Das sind die Hauptdarsteller von "Das Rad der Zeit" im Überblick:

Rosamund Pike als Moiraine

als Moiraine Madeleine Madden als Egwene Al’Vere

Zoe Robins als Nynaeve

Barney Harris als Mat Cauthon

Marcus Rutherford als Perrin Aybara

Josha Stradowski als Rand Al’Thor

Daniel Henney als al’Lan Mandragoran

Álvaro Morte als Logain

als Logain Hammed Animashaun als Loial

Johann Myers als Padan Fain

Alexandre Willaume-Jantzen als Thom Merrilin

Sophie Okonedo als Amyrlin Seat Siuan Sanche

Kae Alexander als Min Farshaw

Kate Fleetwood als Liandrin Guirale

als Liandrin Guirale Peter Franzen als Stepin

Clare Perkins als Kerene Nagashi