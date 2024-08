"Das Rad der Zeit", Staffel 3: Start, Handlung, Besetzung - Was ist bekannt?

Nach Monaten der Vorbereitung begannen die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "Das Rad der Zeit" (im Original "The Wheel of Time") im Frühjahr 2023. Ende März 2024 fiel dann die letzte Klappe in Südafrika. Drehorte der ersten Staffel waren Tschechien, Slowenien, Kroatien und Spanien, Staffel 2 wurde unter anderem in Italien und Marokko gedreht. Wir haben für Sie recherchiert und informieren hier über alles, was bisher bekannt ist. Sobald uns neue Infos vorliegen, werden wir sie zeitnah ergänzen.

Start von "Das Rad der Zeit", Staffel 3

Auf einen Start-Termin für die Staffel 3 von "Das Rad der Zeit" hat Amazon Prime Video sich bisher nicht festgelegt. Einige der Auguren setzen auf den bisherigen Turnus des Anbieters und schließen dadurch auf Mitte 2025. Seit Ende März 2024 sind die Dreharbeiten offiziell abgeschlossen und die Post-Produktion ist gestartet. Viel mehr ist aktuell nicht bekannt. Sobald es neue Informationen gibt, finden Sie diese hier.

Handlung: Worum dreht sich Staffel 3 von "Das Rad der Zeit"?

Die dritte Staffel wird "Der Schatten erhebt sich" (Original: "The Shadow Rising") adaptieren, das vierte Buch der "The Wheel of Time"-Reihe. Amazon Prime Video zeigte auf der San Diego-Comic-Con auch einen Blick hinter die Kulissen der zweiten Staffel mit einigen Hinweise darauf, was die Fans in der kommenden Nummer 3 erwarten dürfte. Falls der Anbieter sich wie bisher an den Buchvorlagen orientiert, dürfte uns ein gewaltiger Kampf gegen die Schattenkrieger bevorstehen. In Band 4 der Fantasy-Reihe müssen die Aiel gemeinsam mit Rand al’Thor, der nun der "Wiedergeborene Drache´" ist, die Mächte des Lichts zum Sieg führen.

Rafe Judkins, ausführender Produzent und Showrunner von "The Wheel of Time", sagte in einer Pressemitteilung; "Ich bin so begeistert, dass wir eine dritte Staffel von 'The Wheel of Time' machen werden. 'The Shadow Rising' war schon immer mein Lieblingsbuch in der Reihe".

Cast von "Das Rad der Zeit", Staffel 3: Welche Schauspieler und Schauspielerinnen gehören zur Besetzung?

WOT Series berichtet, wer bereits am Set in Prag gesichtet wurde:

Josha Stradowski (Rand al’Thor)

Marcus Rutherford (Perrin Aybara)

Dónal Finn (Mat Cauthon)

Zoë Robins (Nynaeve al’Meara)

Madeleine Madden (Egwene al’Vere)

Kae Alexander (Min Farshaw)

Hammed Animashaun (Loial)

Ayoola Smart (Aviendha)

Ceara Coveney (Elayne Trakand)

Priyanka Bose (Alanna Mosvani)

Jennifer Cheon Garcia (Leane Sharif)

Taylor Napier (Maksim)

Meera Syal (Rolle noch nicht bekannt)

Die gleiche Quelle geht davon aus, dass auch diese Mitglieder des Casts der vorigen Staffeln wieder dabei sind:

Rosamund Pike (Moiraine Damodred)

Daniel Henney (Lan Mandragoran)

Lolita Chakrabarti (Marin al’Vere)

Johann Myers (Padan Fain)

Abdul Salis (Eamon Valda)

Alexandre Willaume (Thom Merrilin)

Kate Fleetwood (Liandrin Guirale)

Sophie Okonedo (Siuan Sanche)

Natasha O’Keeffe

Jay Duffy

Ragga Ragnars

Diese Liste ist unvollständig, räumt WOT Series ein. Die Plattform vermutet übrigens aufgrund von Insider-Infos, dass Staffel 3 nach Two Rivers zurückkehrt, sodass es ein Wiedersehen mit Akteuren vom Anfang der Serie geben könnte.