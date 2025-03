"Das Rad der Zeit", Staffel 3: Start, Handlung, Besetzung und Stream

Nach Monaten der Vorbereitung begannen die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "Das Rad der Zeit" (im Original "The Wheel of Time") im Frühjahr 2023. Ende März 2024 fiel dann die letzte Klappe in Südafrika. Drehorte der ersten Staffel waren Tschechien, Slowenien, Kroatien und Spanien, Staffel 2 wurde unter anderem in Italien und Marokko gedreht. Nun steht der Starttermin für die Ausstrahlung der 3. Staffel fest. Alles rundum Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream der neuen Staffel erfahren Sie hier.

Start von "Das Rad der Zeit", Staffel 3

Der Starttermin für die dritte Staffel „Das Rad der Zeit“ steht nun fest. Amazon Prime Video bringt die neue Staffel am 13. März 2025 weltweit an den Start.

„Das Rad der Zeit“ Staffel 3 - Folgen

Die dritte Staffel von „Das Rad der Zeit“ wird ähnlich wie Staffel 1 und 2 insgesamt 8 Folgen umfassen. Sollte sich am bisherigen Rhythmus nichts ändern, so dürfte wöchentlich jeweils eine neue Folge erscheinen. Wir halten Sie an dieser Stelle selbstverständlich auf dem Laufenden, sobald es neue Informationen dazu gibt.

Stream von Staffel 3 „Das Rad der Zeit“

Die Serie „Das Rad der Zeit“ ist eine Produktion von Amazon Studios und Sony Pictures Television. Deshalb sind alle Folgen auf der Streamingplattform des Anbieters Amazon abrufbar. Um die neuen Episoden sehen zu können, benötigen Sie also ein kostenpflichtiges Abonnement bei Amazon Prime Video. Dieses kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat.

Handlung: Worum dreht sich Staffel 3 von "Das Rad der Zeit"?

Die dritte Staffel wird "Der Schatten erhebt sich" (Original: "The Shadow Rising") adaptieren, das vierte Buch der "The Wheel of Time"-Reihe. Amazon Prime Video zeigte auf der San Diego-Comic-Con bereits einen Blick hinter die Kulissen der zweiten Staffel, mit einigen Hinweise darauf, was die Fans in der kommenden Nummer 3 erwarten dürfte. In Band 4 der Fantasy-Reihe müssen die Aiel gemeinsam mit Rand al’Thor, der nun der "Wiedergeborene Drache´" ist, die Mächte des Lichts zum Sieg führen. In Staffel drei der Serie steht also der Kampf gegen die Schattenkrieger bevor. Dabei werden die Zuschauerinnen und Zuschauer an zahlreiche fiktive Orte geführt, wie zum Beispiel die weiße Stadt Tar Valon, die Wüstengebiete der Aiel, die gefährliche Hafenstadt Tanchico oder die geheimnisvolle Stadt Rhuidean

Nach dem Sieg über Ishamael vereint sich Rand mit seinen Freunden im Falme. Der Gruppe stehen zahlreiche Bedrohungen bevor: Der Weiße Turm ist gespalten, die Schwarzen Ajah laufen frei herum, alte Feinde kehren in die Zwei Flüsse zurück, und die verbliebenen Verlassenen sind auf der Jagd nach dem Drachen. Während sich Rand seine Bande zur Vergangenheit lösen, wird seine korrumpierte Macht dabei immer stärker und er wird für seine Verbündeten Moiraine und Egwene immer unkenntlicher. Die beiden Frauen müssen von nun an zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass der Drache sich der Dunkelheit zuwendet, koste es, was es wolle.

Cast von "Das Rad der Zeit", Staffel 3: Welche Schauspieler und Schauspielerinnen gehören zur Besetzung?

Alt bekannte Gesichter werden für die neue Staffel zurückkehren. Doch es gibt auch Zuwachs für die dritte Staffel „Das Rad der Zeit“. Die folgenden neuen Schauspielerinnen und Schauspieler sind mit von der Partie und verkörpern die royale Familie des Königreichs Andor:

Olivia Williams (Morgase Trakand)

Luke Fetherston (Lord Gawyn)

Callum Kerr (Lord Galad)

Nuno Lopes (Lord Gaebril)

Diese Schauspielerinnen und Schauspieler sind bereits bekannt und kehren für die dritte Staffel zurück:

Rosamund Pike (Moiraine Damodred)

Daniel Henney (al’Lan Mandragoran)

Josha Stradowski (Rand al’Thor)

Zoë Robins (Nynaeve al’Meara)

Madeleine Madden (Egwene al’Vere)

Marcus Rutherford (Perrin Aybara)

Dónal Finn (Matrim ‘Mat’ Cauthon)

Ceara Coveney (Elayne Trakand)

Kate Fleetwood (Liandrin Guirale)

Natasha O’Keeffe (Selene)

Ayoola Smart (Aviendha)

Kae Alexander (Min Farshaw)

Sophie Okonedo (Siuan Sanche)

„Das Rad der Zeit“ - Trailer zu Staffel 3

Für einen ersten Einblick in die dritte Staffel „Das Rad der Zeit“ können Sie sich den aktuellen Trailer ansehen: