Emotionale Worte von Prinz William: So stark kämpfte Prinzessin Kate gegen den Krebs

Es war ein Schock für die britische Öffentlichkeit, als Prinzessin Kate im März verkündete, dass sie an Krebs erkrankt sei. Diese Nachricht erschütterte viele Royal-Fans und sorgte für große Besorgnis um die Prinzessin von Wales. Um die Chancen auf Heilung zu maximieren, unterzog sich Kate einer vorsorglichen Chemotherapie, die sie einem öffentlichen Statement zufolge im September abschließen konnte. Bei einem öffentlichen Termin hat Prinz William kürzlich über das „schwerste Jahr seines Lebens“ gesprochen und fand dabei auch berührende Worte über die Stärke seiner Frau in dieser fordernden Zeit.

Übrigens: Prinz William und Prinzessin Kate gelten in Großbritannien als echtes Traumpaar. Allerdings sind sich die beiden Royals nicht in allen Belangen einig. Denn während ihrer Krebserkrankung soll Kate ein verstärktes Interesse an der Religion entwickelt haben - etwas womit William anscheinend nur wenig anfangen kann.

Nach Krebserkrankung: Prinz William findet berührende Worte für Prinzessin Kate

Während seiner Reise nach Südafrika, wo er ohne Kate an der Preisverleihung des Earthshot-Preises teilnahm, fand Prinz William rührende Worte für seine Frau. „Sie macht sich wirklich gut“, erzählte William in einem Gespräch mit der British Broadcasting Company (BBC).

Für Kate und ihre Familie war 2024 ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Neben ihrer Chemotherapie hat sie sich trotzdem an zwei wichtigen öffentlichen Terminen beteiligt: dem Trooping the Colour im Juni und Wimbledon im Juli, um ihre Rolle als Repräsentantin des britischen Königshauses zu erfüllen. Ihr Engagement, selbst während dieser schweren Zeit, wurde von vielen Menschen in Großbritannien und vor allem Fans des Königshauses als inspirierend empfunden. „Sie war unglaublich stark“, fügte William dem People-Magazin zufolge bei dem Termin am 6. November hinzu. Er hoffe, dass seine Frau die Preisverleihung von zu Hause verfolgen und ihn anfeuern werde. Ziel des von William ins Leben gerufenen Earthshot-Preises ist es, innovative und vor allem wirkungsvolle Lösungen für drängende Umweltprobleme zu fördern.

Zusätzlich zu Kates Erkrankung war das Jahr 2024 auch für König Charles III., der ebenfalls gegen den Krebs kämpft, eine harte Zeit. William beschrieb das vergangene Jahr, welches im Zeichen der Erkrankungen seines Vaters und seiner Frau stand, als „das wahrscheinlich schwerste Jahr“ seines Lebens, was noch einmal den Druck und die Belastungen innerhalb der königlichen Familie in den vergangenen Monaten deutlich machte. Auf seinen jüngeren Bruder, Prinz Harry, konnte William in dieser Zeit bekanntermaßen auch nicht bauen. Zwischen den Brüdern herrscht seit dem Rückzug von Harry von den royalen Pflichten und der Veröffentlichung seiner Autobiografie „Reserve“, in der er auch William und Kate angreift, Eiszeit.

Wie die US-Version der britischen Zeitung Mirror berichtet, plant Kate übrigens schon den nächsten öffentlichen Auftritt. Dieser soll am Remembrance Sunday stattfinden, eine Gedenkfeier im Vereinigten Königreich, die an die gefallenen Soldaten beider Weltkriege und anderer militärischer Konflikte erinnert, in denen britische und Commonwealth-Streitkräfte gekämpft haben. Der Gedenktag findet jedes Jahr am zweiten Sonntag im November statt.

Übrigens: Harrys Zeit in den USA könnte zu einem baldigen Ende kommen, wenn es nach dem neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump geht. Trump steht mit Harrys Frau Meghan Markle auf Kriegsfuß, seitdem diese ihn öffentlich als „frauenfeindlich“ bezeichnete. Weil Harry in seiner Autobiografie von früherem Drogenkonsum berichtete, diesen aber anscheinend nicht bei der Einreise in die USA angegeben hatte, könnte Trump dafür sorgen, dass Harry sein US-Visum verliert.