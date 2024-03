Die zehn schwierigsten Sprachen der Welt

Die deutsche Sprache gilt als anspruchsvoll, aber es gibt auch andere Sprachen, die als herausfordernd angesehen werden. Lesen Sie hier, welche die schwierigsten sind.

Es ist unbestreitbar, dass einige Sprachen aufgrund ihrer komplexen Grammatik, ungewöhnlichen Schriftsysteme oder phonetischen Herausforderungen als besonders schwierig zu erlernen gelten. Von Mandarin-Chinesisch mit seinen Tonsystemen bis hin zu Sprachen wie Finnisch oder Arabisch mit ihren komplexen grammatikalischen Strukturen - einige Sprachen gelten als besonders herausfordernd. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Sprachen zum Lernen als schwierig gelten und die Gründe hierfür.

Hinweis: Es ist wichtig zu betonen, dass es sich bei der Reihenfolge des Rankings um eine bloße Einschätzung handelt und nicht wissenschaftlich begründet ist. Die Schwierigkeit, eine neue Sprache zu lernen, hängt nämlich stark von den individuellen Fähigkeiten und der Lernerfahrung ab. Was für eine Person schwierig sein mag, könnte für eine andere relativ leicht sein, insbesondere wenn sie bereits Sprachkenntnisse in verwandten Sprachen haben oder gar Muttersprachler sind.

Die schwierigsten Sprachen der Welt: Das passiert beim Sprachenlernen im Gehirn

Laut planet-wissen.de lernen Babys und Kleinkinder ihre Muttersprache nicht durch formales Studieren, Apps oder Vokabellisten, wie es bei Erwachsenen der Fall ist. Der Prozess des natürlichen Spracherwerbs bei Kindern ist informell und geschieht in erster Linie durch die Interaktion mit ihrer Umgebung, insbesondere mit ihren Eltern, Geschwistern und anderen Bezugspersonen. Die frühe Kindheit ist eine entscheidende Phase für den Spracherwerb, da das Gehirn in dieser Zeit besonders empfänglich für neue Sprachen ist. Wenn es bei Erwachsenen auch so einfach wäre, würde wohl jeder Mensch mehrere Sprachen beherrschen.

Beim Sprachenlernen läuft im Gehirn ein komplexer Prozess ab, woran verschiedene Hirnregionen beteiligt sind. Besonders zwei Areale des Gehirns spielen beim Erwerb von Sprache eine entscheidende Rolle: das sogenannte Broca- und Wernicke-Areal. Das Broca-Areal ist für die Sprachproduktion zuständig und das Wernicke-Areal für die Sprachverarbeitung und das Verständnis. Beim Erlernen einer neuen Sprache werden oft Verknüpfungen zwischen der neuen Sprache und der Muttersprache hergestellt. Das Gehirn versucht, Wörter und Konzepte in der neuen Sprache mit denen in der Muttersprache zu verknüpfen. Je mehr Sprachwissen vorhanden ist, umso leichter kann eine neue Sprache erlernt werden. Menschen, die bereits drei oder vier Sprachen beherrschen, können in der Regel mühelos eine weitere erlernen. Im Gegensatz dazu finden Menschen, die nur eine Sprache sprechen, das Erlernen einer zweiten Sprache oft anspruchsvoller.

Die schwierigsten Sprachen der Welt: Platz 1-5

Doch was sind eigentlich die schwierigsten Sprachen der Welt? Die Schwierigkeit einer Sprache subjektiv sein und hängt oft von der Perspektive und den sprachlichen Hintergründen der Lernenden ab. Einige Sprachen sind jedoch allgemein bekannt für ihre Komplexität und Schwierigkeit. Das Ranking orientiert sich dabei an den veröffentlichten Daten von Lingua-World.

1. Mandarin-Chinesisch: Mandarin ist die am weitesten verbreitete Sprache der Welt. Laut der Sprachschule Berlitz gibt es circa 897 Millionen Muttersprachler. Jedoch gilt die Sprache oft als schwierig zu erlernen, insbesondere für Sprecher westlicher Sprachen, aufgrund ihrer komplexen Tonsysteme und der Verwendung von Schriftzeichen

2. Griechisch: Griechisch verwendet ein anderes Alphabet als viele andere europäische Sprachen. Außerdem hat die Sprache eine komplexe Grammatik mit vielen Deklinationen und Konjugationen. Es verfügt über verschiedene Fälle, Tempora und Modusformen, die es zu beherrschen gilt

3. Arabisch: Die arabische Sprache zeichnet sich durch eine reiche Konjugations- und Deklinationssystem aus, das von vielen als anspruchsvoll empfunden wird. Zusätzlich gibt es große regionale Unterschiede in der Aussprache und Grammatik. Dadurch gilt Arabisch als eine der schwierigsten Sprachen weltweit. Laut Babbel ist sie auch besonders verbreitet und gehört zu den Top 5 der meistgesprochenen Sprachen auf der Welt.

4. Isländisch: Isländisch ist eine der ältesten Sprachen der Welt und hat eine komplizierte Grammatik und eine hohe Anzahl an Dialekten, was den Lernprozess erschweren kann

5. Japanisch: Die japanische Sprache gilt als besonders schwierig zu erlernen, da vier verschiedene Schriftsysteme (Hiragana, Katakana und Kanji, Romaji) verwendet werden. Zudem kann die Grammatik für Nicht-Muttersprachler komplex sein.

Die schwierigsten Sprachen der Welt: Platz 6-10

6. Finnisch: Finnisch ist bekannt für seine komplexen Fälle und seine phonologische Struktur, die von vielen Lernenden als schwierig empfunden wird. Beispielsweise sagt man laut finnisch-lernen-online.de anstatt "im Schrank" in der finnischen Satzstruktur "Schrankim"

7. Deutsch: Jeder kennt den Spruch "Deutsche Sprache, schwere Sprache". Doch weshalb ist das so? Zum einen ist die deutsche Satzstruktur im Vergleich zu vielen anderen Sprachen ziemlich flexibel, was es schwierig macht, die richtige Wortstellung zu erlernen. Beispielsweise kann das Verb oft am Ende eines Satzes stehen. Zum anderen hat die deutsche Sprache eine komplexe Grammatik mit vielen Regeln, Ausnahmen und grammatischen Geschlechtern

8. Norwegisch: Norwegisch gilt deshalb als schwierig, weil die Sprache eine relativ komplexe Grammatik hat, die sich von derjenigen in anderen germanischen Sprachen wie Englisch oder Deutsch unterscheidet. Was auch herausfordernd ist, sind die zwei unterschiedlichen Schreibsysteme in Norwegen: Bokmål und Nynorsk. Lernende müssen sich entscheiden, welches Schreibsystem sie erlernen möchten, und beide haben ihre eigenen Regeln und Unterschiede. Laut der Sprachakademie Nordika-Köln verwenden rund 90 % der Norweger Bokmål.

9. Dänisch: Dänisch zu lernen kann für viele Menschen besonders erschwert sein, da die dänische Aussprache kompliziert ist. Sie enthält eine Vielzahl von Vokalen, Konsonanten und speziellen Lauten, die in anderen Sprachen nicht vorkommen

10. Französisch: Je ne peux parler français - dieser Satz ist häufig von Menschen zu hören, die kein Französisch sprechen können. Bei der französischen Sprache ist herausfordernd, dass sie viele spezielle Laute und Nasallaute enthält. Die richtige Aussprache von Wörtern und die Unterscheidung zwischen ähnlich klingenden Lauten können schwierig sein

