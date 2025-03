„Das Sommerhaus der Normalos“ 2025: Sendetermine und Übertragung

Bei „Das Sommerhaus der Normalos“ handelt es sich, wie der Name bereits andeutet, um ein Spin-off des etablierten RTL-Formats „Das Sommerhaus der Stars“. Es gelten exakt dieselben Regeln, der gravierende Unterschied ist jedoch, dass statt prominenten Paaren bei der Normalo-Staffel Couples ins Sommerhaus ziehen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Sie sind beruflich also nicht als Models, Influencer oder Schauspieler unterwegs, sondern als Bankkaufmann, Zugbegleiterin oder Immobilienmakler. Besagtes Sommerhaus, inzwischen auch bekannt als „Häuschen Elend“, befindet sich in der beschaulichen Ortschaft Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen.

Auf das Siegerpaar warten nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Alle acht Couples von „Das Sommerhaus der Normalos“ müssen sich während ihrer Zeit im Haus verschiedenen Challenges und hitzigen Nominierungen stellen, genau wie bei der Promi-Version des Formats. Da viele unterschiedliche Persönlichkeiten im Sommerhaus aufeinandertreffen und die Kandidaten auf engem Raum zusammenleben, sind Meinungsverschiedenheiten und gelegentliches Drama praktisch vorprogrammiert. 2024 konnten Sam Dylan und Rafi Rachek „Das Sommerhaus der Stars“ gewinnen.

Wie lauten die Sendetermine und wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier für Sie.

„Das Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wann war der Start?

Am Montag, dem 24. Februar 2025, gab es die erste Folge des Spin-offs auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen. Anschließend folgt wöchentlich eine neue Episode. Insgesamt besteht die allererste Normalo-Staffel aus acht einzelnen Folgen.

Die Sendetermine von „Das Sommerhaus der Normalos“ 2025

Da der Start von „Das Sommerhaus der Normalos“ 2025 mit dem 24. Februar auf einen Montag fällt und laut RTL jede Woche eine neue Episode erscheinen soll, ergeben sich daraus folgende acht Sendetermine:

Folge 1: Montag, 24. Februar 2025, RTL+

Folge 2: Montag, 3. März 2025, RTL+

Folge 3: Montag, 10. März 2025, RTL+

Folge 4: Montag, 17. März 2025, RTL+

Folge 5: Montag, 24. März 2025, RTL+

Folge 6: Montag, 31. März 2025, RTL+

Folge 7: Montag, 7. April 2025, RTL+

Folge 8: Montag, 14. April 2025, RTL+

Übrigens wird montags noch mehr Reality-TV ausgestrahlt. Aktuell läuft Staffel 3 von „Promis unter Palmen“ auf Sat.1.

So läuft die Übertragung von „Das Sommerhaus der Normalos“ 2025 im TV und Stream

Anders als „Das Sommerhaus der Stars“ läuft die Normalo-Version des Reality-Formats nicht im Free-TV auf RTL. Stattdessen gibt es die acht Episoden von „Das Sommerhaus der Normalos“ ausschließlich beim sendereigenen Streamingdienst zu sehen. Ganz umsonst ist die Nutzung von RTL+ leider nicht – wer die Staffel mit den nicht-prominenten Teilnehmern verfolgen möchte, kommt um ein kostenpflichtiges Abonnement nicht herum. Aktuell kostet das RTL Plus Basic-Abo 5,99 Euro monatlich.