"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus im Porträt.

Acht Promi-Paare sind in "Das Sommerhaus der Stars" 2022 gezogen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus im Porträt vor.

Es sind wieder acht neue Promi-Paare als Kandidaten in "Das Sommerhaus der Stars" 2022 eingezogen - darunter auch Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus. Bekannt ist Cosimo Citiolo aus der Musiksendung " Deutschland sucht den Superstar" und gilt sogar als Kultkandidat. Nun wohnt er zusammen mit seiner Partnerin Nathalie Gaus im " Sommerhaus der Stars" 2022. Wer sind die beiden eigentlich?

Haben Sie Interesse daran, mehr über Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus zu erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel stellen wir Ihnen Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus näher vor.

"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Cosimo Citiolo im Porträt

Geboren wurde Cosimo Citiolo am 29. Dezember 1981 in Stuttgart. Daher kommt auch sein Spitzname "Der Checker vom Neckar". Von Sternzeichen ist Cosimo Steinbock. Er ist 185 cm groß. Hier ein Steckbrief zu Cosimo Citiolo:

Name: Cosimo Citiolo

Spitzname: "Der Checker vom Neckar "

"Der Checker vom " Geburtstag: 29. Dezember 1981

29. Dezember 1981 Geburtsort: Stuttgart

Sternzeichen: Steinbock

Größe: 185 cm

Vor seiner ersten Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2005, konnte Cosimo bereits erste Erfahrungen im Rampenlicht sammeln. Für ein Weiterkommen bei "DSDS" reichte es jedoch nicht - was aber nicht bedeutete, dass Cosimo Citiolo den Kopf in den Sand steckte. Im Gegenteil: er versuchte sein Glück auch noch Jahre danach. Auch dann musste er allerdings immer mit einem "Nein" leben.

Mittlerweile ist Cosimo Citiolo als Realitystar in TV-Formaten aktiv. 2005 nahm er erstmals bei "Deutschland sucht den Superstar teil", 2011 folgte dann die Teilnahme bei "Big Brother". 2017 war er Teil von "Kampf der Realitystars" 2021.

"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Nathalie Gaus im Porträt

Wie RTL berichtet, sind Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo bereits seit Ende 2019 ein Paar. Um ihre Beziehung auf eine neue Probe zu stellen, haben sich die beiden entschlossen, bei "Das Sommerhaus der Stars" 2022 mitzumachen. Kennengelernt haben sich die beiden in einem Club. Zusammen sind sie schon seit über zwei Jahren.

Nathalie Gaus ist 31 Jahre alt, gelernte Kosmetikerin und kommt gebürtig aus Berlin. Zu ihrer Teilnahme bei "Das Sommerhaus der Stars" 2022 zusammen mit ihrem Partner Cosimo Citiolo äußerte sie sich folgendermaßen:

"Wir wollen feiern, wir wollen Spaß haben...wir bringen bisschen Glamour ins Sommerhaus"

Worum geht es bei "Das Sommerhaus der Stars"?

Ingesamt ziehen acht Promi-Paare in das Sommerhaus ein. Auch in diesem Jahr wird die Villa bzw. die Promi-WG in Bocholt sein und nicht wie die Jahre vor Corona im Ausland. Die Promis müssen sich verschiedenen Herausforderungen stellen und Aufgaben meistern, um den Titel "Das Promipaar" zu holen. Neben dem Titel wartet auf die Sieger außerdem ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Im vergangenen Jahr holten sich zwei Männer den Sieg. Den ersten Platz belegten Lars Steinhöfel und Domenik Schmitt.