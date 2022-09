"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Eric Sindermann und Katharina Hambuechen sind raus.

"Das Sommerhaus der Stars" beherbergt wieder acht Promi-Paare. Wissenswertes rund um die inzwischen ausgeschiedenen Teilnehmer Eric Sindermann und Katharina Hambuechen gibt es hier. Wir stellen sie im Porträt vor.

Die neue Staffel rund um die Promi-WG in Bocholt läuft aktuell bei RTL. Wieder sind neue Kandidaten in das "Sommerhaus der Stars" 2022 eingezogen - darunter waren auch Eric Sindermann und Katharina Hambuechen. Das Paar versuchte, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen und den Titel und das Preisgeld zu gewinnen - ohne Erfolg. Das Paar hat den Beziehungstest nicht bestanden und trennte sich vor laufender Kamera. Das Beziehungsende läutete für die beiden auch den Auszug aus dem " Sommerhaus der Stars" ein.

Vor allem Eric Sindermann ist bereits aus dem Fernsehen bekannt. Das Paar wollte ursprünglich in diesem Jahr sein Glück bei "Das Sommerhaus der Stars" 2022 versuchen. Wer sind Eric Sindermann und Katharina Hambuechen? Wodurch sind sie bekannt? Was machen sie beruflich? Diese Fragen klären wir in diesem Artikel - wir stellen Ihnen Eric Sindermann und Katharina Hambuechen im Porträt vor.

"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Eric Sindermann im Porträt

Eric Sindermann wurde am 29. Juli 1988 in Ost-Berlin geboren und ist ehemaliger Handballspieler. Er ist 190 cm groß. Außerdem ist er der Enkel des ehemaligen DDR-Volkskammer-Präsidenten. Er absolvierte eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann.

Als Handballspieler war er unter anderem bei den Vereinen PSV Tegel Berlin, SG Flensburg-Handewitt und SV Anhalt-Bernburg aktiv. 2014 beendete Eric jedoch seine Karriere im Handball.

Aktuell ist er als Realitystar sowie Modedesigner tätig. Sein Modelabel trägt den Namen "Dr. Sindsen". 2020 brachte er sogar eine Modekollektion zusammen mit Harald Glööckler auf den Markt. Außerdem war Eric bei "Ex on the Beach" und "Promi Big Brother" mit dabei.

Hier ein Steckbrief zu Eric Sindermann:

Name: Eric Sindermann

Geburtstag: 29. Juli 1988

29. Juli 1988 Geburtsort: Ost-Berlin

Größe: 190 cm

190 cm Beruf: ehemaliger Handballspieler; Modedesigner, Realitystar

"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Katharina Hambuechen im Porträt

Katharina Hambuechen ist 27 Jahre alt, hat zwei abgeschlossene Bachelor-Studiengänge und macht aktuell ihren Master. Obwohl sie eigentlich nicht in der Öffentlichkeit steht, begleitet sie ihren Partner Eric zu "Das Sommerhaus der Stars" 2022. Sie versucht, gemeinsam mit ihm den Sieg einzufahren und den Titel "Das Promipaar" 2022 zu holen.

Zu der Teilnahme bei "Das Sommerhaus der Stars" 2022 äußerten sich die beiden wie folgt. "Wir sind das unbekannteste Promi-Paar, wir werden nicht so bekannt sein wie die Anderen, wir sind die Underdogs... trotzdem werden wir 120 Prozent geben".

Worum geht es bei "Das Sommerhaus der Stars"

Ingesamt ziehen 16 Promis in die Villa in Bocholt ein. Ziel ist es, die Herausforderungen und Aufgaben bestmöglichst als Paar zu meistern, um den Sieg einzufahren. Es wird nicht nur der Titel "Das Promi-Paar" 2022 vergeben, sondern auf die Gewinner wartet außerdem ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Im vergangenen Jahr haben sich zwei Männer den Titel "Das Promipaar" 2021 geholt. Lars Steinhöfel und Domenik Schmitt haben das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gewonnen.

Hier ein paar Daten zu "Das Sommerhaus der Stars" 2022: