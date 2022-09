"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Marcel Dähne und Lisa Wienberger im Porträt

In Staffel 7 von "Das Sommerhaus der Stars" 2022 sind auch Marcel Dähne und Lisa Wienberger dabei. Sie sind seit 2018 ein Paar und hier im Porträt stellen wir Ihnen die beiden näher vor.

Bei "Das Sommerhaus der Stars" ziehen im September 2022 wieder acht mehr oder weniger prominente Pärchen und Ehepaare in ein Bauernhaus in Bocholt ein und müssen dort nicht nur verschiedene Challenges und Aufgaben meistern, sondern auch versuchen, so gut wie möglich mit ihren Mitbewohnern auszukommen. Erfahrungsgemäß haben die Bewohnerinnen und Bewohner im Laufe der Show größere Probleme mit dem friedlichen Beisammensein, als mit den Herausforderungen, die sie im Rahmen der Sendung bewältigen müssen.

Ein gutes Verhältnis zu den anderen Kandidaten im "Das Sommerhaus der Stars" 2022 zu haben, kann sich für die Promis lohnen, da sie sich gegenseitig für den Rauswurf nominieren dürfen. Am Ende wird nur ein Pärchen übrig bleiben, das sich dann "Promipaar des Jahres" nennen darf und außerdem eine Gewinnsumme von 50.000 Euro erhält.

Sie möchten mehr über Marcel Dähne und Lisa Wienberger erfahren? Im Porträt stellen wir Ihnen den Youtuber und die Influencerin näher vor.

Video: wetter.com

"Das Sommerhaus der Stars": Kandidat Marcel Dähne im Porträt

Marcel Dähne wurde 1993 im österreichischen Linz geboren und ist online und vor allem auf der Plattform Youtube besser als "KsFreakWhatElse" bekannt. Seinen Kanal betreibt er seit 2012 und mittlerweile hat mehr als 2,1 Millionen Abonnenten. Insgesamt wurden Dähnes Videos mehr als 500 Millionen Mal aufgerufen. Vor seiner Youtube-Karriere machte Dähne eine Ausbildung zum Installateur. Auf Youtube veröffentlicht Dähne als "KsFreakWhatElse" vornehmlich humorvolle Videos, zu denen Vlogs, Pranks (zu deutsch: Streiche) und verschiedene Challenges gehören, die er absolviert.

Seit 2015 versucht sich Marcel Dähne auch als Rapper und mittlerweile hat der 28-Jährige neben 13 Singles auch ein Studioalbum veröffentlicht, das es in seinem Heimatland Österreich bis auf Platz 4 der Albumcharts schaffte. Zu seinen letzten größeren Auftritten zählt ein Boxkampf gegen den Youtuber "ApoRed", der im Live-Stream auf Youtube übertragen und von mehr als 750.000 Live-Zuschauern verfolgt wurde. Er verlor den Kampf nach sechs Runden und sein Kontrahent wurde nach Punkten zum Sieger gekürt. Gemeinsam mit seiner Freundin war Marcel Dähne bereits im Reality-Format "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt" im TV zu sehen.

"Das Sommerhaus der Stars": Kandidatin Lisa Weinberger im Porträt

Lisa Weinberger ist Influencerin und vor allem auf der Plattform Instagram aktiv, wo sie derzeit knapp 140.000 Follower hat. Sie zeigt sich dort oftmals auch freizügiger in Unterwäsche oder im Bikini, teilt mit ihren Fans Szenen aus ihrem Alltag und ist auch regelmäßig mit ihrem Freund Marcel Dähne zu sehen. Ein häufiges Motiv auf ihrem Instagram-Account sind Strände aus aller Welt.

Lesen Sie dazu auch

Hauptsächlich informiert Weinberger ihre Fans zu den Themen Fitness, Beauty und Lifestyle und geht dabei auch offen mit ihrem Privatleben um. Beispielweise hat sie ihren Followern verraten, dass sie bereits eine Brust-OP hinter sich hat. Marcel Dähne und Lisa Weinberger wohnen gemeinsam in Linz. (AZ)