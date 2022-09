"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Patrick Romer und Antonia Hemmer im Porträt

Die Promis ziehen wieder in "Das Sommerhaus der Stars" 2022 ein. In diesem Artikel stellen wir Ihnen Patrick Romer und Antonia Hemmer im Porträt vor.

In der neuen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" 2022 versuchen wieder acht Promi-Paare den Titel "Das Promi-Paar" 2022 nach Hause zu holen. In diesem Jahr ziehen Patrick Romer und Antonia Hemmer neben vielen anderen Kandidaten in "Das Sommerhaus der Stars" 2022 ein. Kennen und später lieben gelernt haben sich Patrick Romer und Antonia Hemmer 2020 bei der Kuppelshow " Bauer sucht Frau". Nun sind sie Teil der diesjährigen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars". Wer sind die beiden eigentlich?

Möchten Sie mehr zu Patrick Romer und Antonia Hemmer erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig - wir stellen die beiden hier im Porträt vor.

"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Patrick Romer im Porträt

Patrick, 26 Jahre, lebt in Konstanz am Bodensee. Wie RTL berichtet, absolvierte der 25-Jährige ein Studium in Wirtschaftsingenieurwesen in der Fachrichtung Elektro- und Informationstechnik. Aktuell ist er an der Universität mit dem Master beschäftigt. Nebenher arbeitet Patrick auf dem Hof seiner Familie. Dort kümmert er sich zum Beispiel um 35 schottische Hochlandrinder.

Htwg.-konstanz.de berichtet außerdem von einem Furnierhandel, den Patrick gemeinsam mit seinen Eltern betreibt. Insgesamt arbeitet er zwischen 25 und 30 Stunden pro Woche im elterlichen Betrieb.

2020 erschien Patrick zum ersten Mal auf der TV-Bühne, indem er bei der Kuppelshow "Bauer sucht Frau" mitwirkte. Dabei äußerte er sich folgendermaßen: „Zwischen meinen Freunden und mir war das immer schon ein Running Gag, dass ich mich ja mal bei 'Bauer sucht Frau' bewerben könnte und dieses Jahr war der optimale Zeitpunkt dafür".

Dort lernte er Antonia Hemmer kennen, mit der er später auch an anderen TV-Formaten teilgenommen hat bzw. noch teilnimmt. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den TV-Auftritten von Patrick Romer:

" Bauer sucht Frau "(2020)

"(2020) "Couple Challange" (2022)

"Das Sommerhaus der Stars " (2022)

"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Antonia Hemmer im Porträt

Wie Sie auf ihrer offiziellen Website berichtet, wurde Antonia Hemmer in Fürth, bei Nürnberg, geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie allerdings in der Nähe von Bamberg, wo sie im Alter von drei Jahren hinzog. 2018 zog die Blondine dann nach Hannover.

Eine Ausbildung absolvierte Antonia als Make-up-Artistin. Mittlerweile hat sie sich aber mehrere Standbeine aufgebaut. Neben ihrer Teilnahme an TV-Formaten, wie "Bauer sucht Frau" 2020, "Couple Challenge" 2022 und "Das Sommerhaus der Stars" 2022, ist Antonia Hemmer als Model und als Influencerin tätig.

In der 16. Staffel von "Bauer sucht Frau" lernte sie Patrick kennen. Laut RTL.de konnte sich Patrick damals vor Bewerbungen kaum retten, aber sein Herz eroberte am Ende Antonia, die sich nun nichts mehr als Nachwuchs zusammen mit Patrick wünscht.

Hier eine Übersicht zu Antonia Hemmer:

Name: Antonia Hemmer

Geburtsort: Fürth bei Nürnberg ( Bayern )

bei ( ) Ausbildung: Make-up-Artistin

Make-up-Artistin Berufe: Reality-Star, Model, Influencerin

Darum geht es bei "Das Sommerhaus der Stars" 2022

16 Promis, 8 Paare - alle ziehen in die Promi-WG in Bocholt ein, um zu beweisen, dass ihre Beziehung standhaft genug ist, um zu siegen. Auf die Sieger wartet ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Vorher müssen die Stars verschiedene Herausforderungen meistern. Im vergangenen Jahr haben sich zwei Männer den Titel "Das Promipaar" 2021 geholt. Lars Steinhöfel und Domenik Schmitt durften sich über ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel freuen.