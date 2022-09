"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Das sind Sascha Mölders und Ivonne Mölders

Sascha Mölders und Ivonne Mölders sind als Kandidaten in Staffel 7 von "Das Sommerhaus der Stars" 2022 dabei. Wir stellen Ihnen das Ehepaar im Porträt näher vor.

Bei "Das Sommerhaus der Stars" wird eine WG aus mehr oder weniger bekannten Promi-Paaren gebildet, die gemeinsam in ein Bauernhaus in Bocholt einziehen. Dazu gehören in der neuen Staffel auch Sascha und Ivonne Mölders. Sie müssen in ihrer Zeit im Sommerhaus nicht nur verschiedene Challenges meistern, sondern auch das Zusammenleben mit den anderen Paaren überstehen.

In den vergangenen Staffeln kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen und Anfeindungen unter den Promis, die sich auf engem Raum gegen völlig fremde Menschen behaupten müssen. Dazu kommt außerdem, dass sich die Kandidaten im "Das Sommerhaus der Stars" 2022 gegenseitig für den Rauswurf nominieren dürfen. Am Ende darf sich nur eines der Paare "Promipaar des Jahres" nennen und die Gewinnsumme von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Sie möchten mehr über Sascha Mölders und seine Ehefrau Ivonne Mölders erfahren? Wie viele Kinder haben die beiden und seit wann sind sie verheiratet? Diese und weitere Infos haben wir hier im Porträt zu den Eheleuten für Sie.

Video: wetter.com

"Das Sommerhaus der Stars": Kandidat Sascha Mölders im Porträt

Sascha Mölders wurde 1985 in Essen geboren und ist ein ehemaliger Bundesliga-Profi. Nach einer erfolgreichen Karriere im Amateur-Bereich, wo Mölders wiederholt in verschiedenen Ligen zum Torschützenkönig gekürt wurde, feierte er schließlich 2007 beim MSV Duisburg sein Bundesliga-Debüt. Von Duisburg ging es für den gebürtigen Essener weiter zum Rot-Weiss Essen und von dort aus zum FSV Frankfurt. Schließlich spielte er von 2011 bis 2016 für den FC Augsburg.

In der Saison 2015/16 kam Mölders beim FCA nur auf vier Bundesligaeinsätze und wurde daher in der Rückrunde an den Zweitligisten TSV 1860 München verliehen. Im Anschluss an diese Rückrunde wechselte er dann fest zum 1860 München und blieb fünf Jahre lang bis 2021 bei dem Verein. Die Zusammenarbeit endete aufgrund von Auseinandersetzungen mit Trainer Michael Köllner, woraufhin er vom Spielbetrieb suspendiert und sein Vertrag letzten Endes aufgelöst wurde. Während seiner Zeit bei den Sechzgern wurde er aufgrund seiner körperlichen Verfassung als "Wampe von Giesing" bezeichnet, was Mölders nicht sehr zu stören schien, da er in seinem Fanshop T-Shirts mit diesem Schriftzug vertreibt.

Danach spielte er für Sonnenhof Großaspach. Im April wurde bekannt, dass Sascha Mölders zum TSV Landsberg wechselt.

"Das Sommerhaus der Stars": Kandidatin Ivonne Mölders im Porträt

Ivonne Mölders ist wie ihr Mann fußballbegeistert und besteht darauf, keine klassische Spielerfrau zu sein. RTL verriet vor der Sendung über das Promi-Paar, dass Sascha Mölders zwar auf dem Fußballplatz das Sagen hat, Ivonne jedoch zuhause das Familienoberhaupt ist. Die beiden heirateten 2008 und waren zuvor zwei Jahre lang ein Paar. Ivonne brachte zwei Kinder mit in die Ehe und mittlerweile hat das Ehepaar auch zwei gemeinsame Kinder. Auf ihrem Instagram-Account teilt die 42-Jährige gerne Bilder aus dem Alltag der großen Familie. Die beiden treten bei "Das Sommerhaus der Stars" unter dem Motto "No pain, no gain" an. (AZ)