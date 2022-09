"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Sendetermine, Drehort, alle Infos

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" 2022: In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Sendezeit und Drehort von Staffel 7.

Seit dem 7. September 2022 läuft die 7. Staffel von "Das Sommerhaus der Stars". Dabei werden wieder prominente Paare in das "Sommerhaus der Stars" 2022 einziehen und beweisen, ob ihre Beziehung stark genug ist, um am Ende das Finale zu erreichen. Auf die Sieger wartet ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Hier erfahren Sie die Sendetermine und die Sendezeit von "Das Sommerhaus der Stars" 2022. Dazu erhalten Sie viele weitere Infos zu Staffel 7.

Wann war der Start von "Das Sommerhaus der Stars" 2022?

Für die neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" gab es zwei unterschiedliche Start-Termine, da die Show eine Woche vor dem TV-Start bereits auf RTL+ zu sehen war. Im TV bei RTL können Sie "Das Sommerhaus der Stars" seit dem 7. September 2022 ansehen. Falls Sie über ein Premium-Abo bei RTL+ verfügen, können Sie die erste Folge der neuen Staffel schon seit dem 31. August 2022 sehen.

"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 7

Im vergangenen Jahr wurden die Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" 2021 immer dienstags, mittwochs und donnerstags gesendet. In der neuen Staffel gibt es aber nur zwei Mal pro Woche eine neue Episode zu sehen: Eine am Mittwoch und eine am Sonntag. Staffel 7 startet bereits eine Woche vor der Ausstrahlung im TV auf RTL+. Das sind die Sendetermine im TV im Überblick:

Folge 1: 7. September 2022 um 20.15 Uhr

Folge 2: 11. September 2022 um 20.15 Uhr

Folge 3: 14. September 2022 um 20.15 Uhr

Folge 4: 18. September 2022 um 20.15 Uhr

Folge 5: 21. September 2022 um 20.15 Uhr

Folge 6: 25. September 2022 um 20.15 Uhr

Folge 7: 28. September 2022 um 20.15 Uhr

Folge 8: 2. Oktober 2022 um 20.15 Uhr

Folge 9: 5. Oktober 2022 um 20.15 Uhr

Folge 10: 9. Oktober 2022 um 20.15 Uhr

Auf RTL+ laufen die Folgen immer schon etwas früher:

Folge 1: 31. August 2022

Folge 2: 7. September 2022

Folge 3: 11. September 2022

Folge 4: 14. September 2022

Folge 5: 18. September 2022

Folge 6: 21. September 2022

Folge 7: 25. September 2022

Folge 8: 28. September 2022

Folge 9: 2. Oktober 2022

Folge 10: 5. Oktober 2022

Kandidaten von "Das Sommerhaus der Stars" 2022

Auch 2022 ziehen prominente Paare als Kandidaten in "Das Sommerhaus der Stars" 2022 ein. Diese Kandidaten sind dabei:

Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Kader Loth (49) und Ismet Atli (51)

"Bauer sucht Frau"-Traumpaar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22)

YouTuber Marcel Dähne (28) und Lisa Wienberger (24)

Fußballspieler Sascha Mölders (37) und Ivonne Mölders (42)

Ex-Fußballprofi Mario Basler (53) und Doris Büld (52)

DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (41) und Nathalie Gaus (31)

Ex-"Promi Big Brother"-Kandidat Eric Sindermann (33) und Katharina Hambuechen (27)

Ex-AWZ-Star Stephen Dürr (47) und Katharina Dürr (39)

Übertragung und Wiederholung von "Das Sommerhaus der Stars" 2022

Die Übertragung und Wiederholung von "Das Sommerhaus der Stars" 2022 gibt es auf RTL bzw. RTL+ zu sehen. Die Übertragung wird im Free-TV auf RTL sowie parallel im Stream auf RTL+ zu sehen sein. Auch die Wiederholung gibt es bei RTL+.

RTL+ ist ein kostenpflichtiger Streaming-Anbieter, der Filme, Serien sowie alle RTL Produktionen zeigt. Für 4,99 Euro im Monat kann das Abo abgeschlossen werden und ist jederzeit kündbar.

Das ist der Drehort von "Das Sommerhaus der Stars" 2022

Wie auch in den vergangenen zwei Jahren, wird auch "Das Sommerhaus der Stars" 2022 in der WG in Bocholt stattfinden - und nicht wie bisher üblich im Ausland. Die Show wird in einem Bauernhaus in Bocholt sein. Bocholt ist eine Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen und hat knapp 72.000 Einwohner. Inszeniert wurde das Haus in Bocholt in den vergangenen zwei Jahren als beängstigendes Bauernhaus.