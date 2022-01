"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Wann kommt Staffel 7?

2022 wird es eine neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars geben". In diesem Artikel erfahren Sie alles was zu Start, Sendetermine und Sendezeit von Staffel 7 bereits bekannt ist.

2022 wird es eine neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen geben. In diesem Jahr wird die 7. Staffel der Paar-Sendung ausgestrahlt. Dabei werden wieder prominente Paare in "Das Sommerhaus" einziehen und beweisen, ob ihre Beziehung stark genug ist, um am Ende das Finale zu erreichen. Auf die Sieger warteten im letzten Jahr ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Möchten Sie gerne wissen, wann der Start von "Das Sommerhaus der Stars" 2022 ist und wann die Sendetermine und die Sendezeit sein werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert alles, was bisher bekannt ist, rund um Start, Sendetermine und Sendezeit der 7. Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" 2022.

Wann ist der Start von "Das Sommerhaus der Stars" 2022?

Bisher hat sich der Sender mit Veröffentlichungen über den Start der 7. Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" 2022 zurückgehalten. Vermutlich wird die neue Staffel der Paar-Sendung im Sommer 2022 erstmals ausgestrahlt. Sobald näheres über den Start bekannt ist, wird es in diesem Artikel ergänzt.

"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 7

Im vergangenen Jahr wurden die Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" 2021 immer dienstags, mittwochs und donnerstags gesendet. Wie es in der diesjährigen 7. Staffel der Fall sein wird, ist bisher noch unklar. Nähere Informationen werden, sobald bekannt, in diesem Artikel ergänzt.

Auch zur Sendezeit ist bis dato auch noch nicht viel bekannt. Orientiert man sich jedoch an den Sendezeiten der letzten Staffel, so wird auch die 7. Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" 2022 zur Prime-Time um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt werden. Die vergangene Staffel haben Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt (32) gewonnen.

Das waren die Kandidaten im (Halb)Finale der letzten Staffel:

Lesen Sie dazu auch

Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt (32): Gewinner

Elisabeth "Sissi Hofbauer (25) un d Benjamin Ryan Melzer (34): Finalisten

Peggy Jerofke (45) und Stephan Jerkel (53): Halbfinalisten