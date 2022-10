"Sommerhaus der Stars" 2022: Stephen und Katharina Dürr sind Eltern von Zwillingen

Das "Sommerhaus der Stars" läuft wieder im TV. Mit dabei sind dieses Mal auch Stephen und Katharina Dürr. Hier gibt es ein Porträt des Promi-Paares.

"Das Sommerhaus der Stars" ist beim Sender RTL in eine neue Runde gegangen. Es ist bereits die siebte Staffel der Reality-Show, die seit 2016 im Fernsehen läuft. Wie gewohnt ziehen auch dieses Mal wieder allerlei mehr oder weniger bekannte Promipaare für mehrere Wochen in ein Haus in Bocholt und werden während ihrer Zeit dort permanent von Kameras gefilmt.

Neben dem gemeinsamen Zusammenleben unter ständiger Beobachtung müssen die teilnehmenden Kandidatenpaare im "Sommerhaus der Stars" auch diverse Spiele und Challenges absolvieren. Nur das Paar, das sich schlussendlich gegen alle anderen Promiduos behaupten kann, bekommt einen Gewinn in Höhe von 50.000 Euro überreicht und darf sich "Promi-Paar des Jahres" nennen.

Mit dabei ist in diesem Jahr auch der Schauspieler Stephen Dürr, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Katharina ins "Sommerhaus der Stars" eingezogen ist. Hier im Porträt stellen wir Ihnen das Paar näher vor.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Video: AFP

Stephen Dürr bei "Sommerhaus der Stars" 2022: Größe und Alter - ein kurzer Steckbrief

Hier finden Sie einen Steckbrief mit allen wissenswerten Infos zu dem gebürtigen Hamburger:

Name: Stephen Dürr

Alter : 48 Jahre

: 48 Jahre Geburtsdatum : 27. Juli 1974

: 27. Juli 1974 Geburtsort : Hamburg

: Wohnort: Hamburg

Beruf : Schauspieler

: Schauspieler Ehefrau: Katharina Dürr (39)

(39) Größe: 1,78 Meter

1,78 Meter Social Media: Instagram @stephen_duerr

Vor dem "Sommerhaus der Stars" 2022 war Stephen Dürr schon bei "Promi Big Brother" zu sehen

Stephen Dürr wurde am 27. Juli 1974 in Hamburg geboren. Nach seinem Schulabschluss beschloss er Schauspieler zu werden und ließ sich daher an einer Schauspielschule in Los Angeles ausbilden. Im November 1994 trat er zum ersten Mal im deutschen Fernsehen in der Daily-Soap "Unter uns" als Schauspieler in Erscheinung und spielte dort die Rolle des Till Weigel. Von 1998 an war er anschließend sieben Jahre lang in der ARD-Serie "In aller Freundschaft" zu sehen.

Stephen Dürr ist mit seiner Ehefrau Katharina beim "Sommerhaus der Stars" 2022 mit dabei. Foto: Bodo Marks, dpa (Archivbild)

Im Jahr 2004 brachte Dürr ein eigenes Buch heraus, welches den Titel "Zurück im Leben" trägt und seine persönliche Lebenskrise thematisiert. Von 2006 bis 2009 war er als Mike Hartwig wiederum Teil des Casts von "Alles was zählt". Auch im Reality-TV sammelte der Schauspieler bereits Erfahrung. So nahm er im Jahr 2016 mit Kandidaten wie Mario Basler und Natascha Ochsenknecht an der vierten Staffel von " Promi Big Brother" teil und belegte dort den elften von insgesamt 13 Plätzen.

Lesen Sie dazu auch

"Sommerhaus der Stars" 2022: Stephen Dürr zieht mit seiner Frau Katharina ein

Seit über 20 Jahren geht Stephen Dürr zusammen mit seiner Frau Katharina durchs Leben, die ihn natürlich auch ins "Sommerhaus der Stars" begleitet. Das Paar heiratete im August 2009 und wurde nur ein Jahr später Eltern von Zwillingsmädchen, die auf die Namen Lilly-Marleen und Amelie-Sophie hören. Gemeinsame Zeit mit der Familie steht für die beiden Eheleute in ihrem Leben an allererster Stelle.

Aus diesem Grund ist der Schauspieler seit der Geburt seiner beiden Kinder nur noch sehr selten im Fernsehen zu sehen gewesen. So sagt er selbst über sich und seine Frau: "Wir wollen Vollzeit-Eltern sein." Daneben hat sich der 48-Jährige in den letzten Jahren auch einen Namen als Produzent gemacht. Katharina Dürr ist ebenfalls nicht nur Mama, sondern seit einiger Zeit auch Besitzerin eines eigenen Model-Labels. Im Gegensatz zu ihrem Mann kann sie selbst noch keine nennenswerte Erfahrung vor der Kamera vorweisen.