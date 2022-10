"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Alles rund um Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Anfang September ging "Das Sommerhaus der Stars" in eine neue Runde. Wissenswertes rund um Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream gibt es hier.

Staffel 7 von "Das Sommerhaus der Stars" 2022 ging am 7. September bei RTL an den Start. Acht Promi-Paare stellen sich wieder verschiedenen Herausforderungen und versuchen den Titel , das "Promi-Paar" 2022 zu holen und ziehen dafür in die Bocholter WG ein. Die Paare ziehen als Kandidaten in "Das Sommerhaus der Stars" 2022 und wollen beweisen, dass ihre Beziehung standhaft genug ist, um zu siegen. Auf die Sieger wartet neben dem Titel außerdem ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Möchten Sie gern wissen, ob es eine Übertragung im TV oder Stream geben wird und wo Sie ganze Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" 2022 in der Wiederholung sehen können? Dann sind Sie hier an der genau richtigen Adresse. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Wiederholung und Übertragung im TV oder Stream.

"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Übertragung im TV oder Stream? Ganze Folge kostenlos

Wie auch in den vergangenen Jahren, wird sich am Sender nichts verändern - die Sendetermine von "Das Sommerhaus der Stars" 2022 ändern sich im Vergleich zur vorangegangenen Staffel jedoch ein wenig. Die neuen Folgen gibt es mittwochs und sonntags zu sehen. Immer zur Prime-Time um 20.15 Uhr wird es die neuen Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" 2022 auf RTL im Free-TV zu sehen geben. Parallel gibt es auch einen Stream auf RTL+, der jedoch mit monatlichen Kosten verbunden ist und bereits eine Woche vor der TV-Übertragung startet. Hier haben wir für Sie eine Übersicht zur Übertragung:

RTL (Free-TV) seit dem 7. September 2022 immer mittwochs und sonntags um 20.15 Uhr

(Free-TV) seit dem 7. September 2022 immer mittwochs und sonntags um 20.15 Uhr RTL+ (Stream) seit dem 31. August 2022 immer mittwochs und sonntags

Wiederholung zu "Das Sommerhaus der Stars" 2022

Sie haben nicht die Möglichkeit die Reality-Show zu den angegebenen Sendezeiten zu verfolgen? Sie möchten gerne eine Folge von "Das Sommerhaus der Stars" 2022 nachträglich schauen, wissen aber nicht, ob es eine Wiederholung geben wird? Hier erhalten Sie die Antwort.

"Das Sommerhaus der Stars" 2022 wird in der Wiederholung zu sehen sein. RTL wird zwar keine Wiederholung im linearen TV anbieten - dennoch haben Sie die Chance, die Folgen nachträglich anzusehen. Im Stream bei RTL+ wird es alle Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" 2022 zu sehen geben.

RTL+ ist ein kostenpflichtiger Streaming-Dienst von RTL. Das Premium-Abo kostet 4,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Die Plattform bietet Neukunden die Möglichkeit, das Programm einen Monat kostenlos zu nutzen. Zu sehen gibt es dort alle Produktionen von RTL sowie Filme und Serien.

Das sind die Gewinner der letzten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars":

Im vergangenen Jahr haben sich zwei Männer den Titel "Das Promipaar" 2021 geholt. Lars Steinhöfel und Domenik Schmitt durften sich über ein Preisgeld von 50.000 Euro freuen. Den zweiten Platz belegten Sissi Hofbauer und Ben Melzer. Weiterhin schafften es Yasin und Samira Cilingir aufs Treppchen.