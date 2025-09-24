„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Wer ist raus in Folge 3?

„Das Sommerhaus der Stars“ läuft bereits seit 2016 regelmäßig im RTL-Programm und hat sich seitdem zu einem waschechten Kult-Format entwickelt. Das Konzept der Sendung sieht ungefähr so aus: Eine Reihe mehr oder weniger bekannter Promi-Paare zieht gemeinsam in ein rustikales Bauernhaus im beschaulichen Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen. Folglich leben sie auf engem Raum zusammen und müssen auf sämtlichen Luxus und Komfort verzichten. Zudem treten die Couples regelmäßig in verschiedenen Challenges und Spielen gegeneinander an. Immer wieder scheiden Paare aus, bis am Ende nur noch eins übrigbleibt – die Sieger erhalten den Titel „Promipaar des Jahres“ sowie eine Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro.

Die Entscheidung darüber, wer die Sendung jede Woche verlassen muss, haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch Nominierungen selbst in der Hand. Wen hat es in der dritten Episode erwischt? Die Antwort darauf sowie weitere nützliche Informationen liefern wir Ihnen hier in diesem Artikel.

„Sommerhaus der Stars“ 2025: Wer ist raus in Folge 3?

Zu Beginn der dritten Folge sollte zunächst eigentlich die Exit-Challenge auf dem Programm stehen. Doch durch den freiwilligen Auszug von Hanka Rackwitz und ihrem Partner Pierre in der Folge zuvor blieben Jochen Horst und seine Ehefrau Tina sowie Tara Tabitha und Dennis Lodi vorerst verschont. Am ersten Spiel der Folge durften beide Paare dennoch nicht teilnehmen. Stattdessen mussten sie dabei zusehen, wie Tommy Pedroni und Paulina Ljubas sich den Schutz vor der nächsten Nominierung sicherten. Beim zweiten Spiel durften dann wieder alle Paare mitmischen – diesmal schnappten sich Ryan Wöhrl und seine Freundin Lina den Sieg.

Die Freude darüber hielt sich bei ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern allerdings in überschaubaren Grenzen. Beim anschließenden Check des Stimmungsbarometers brachte das Ergebnis keine neuen Erkenntnisse: Die bereits angezählten Paare Tara und Dennis sowie Jochen und Tina standen nach wie vor auf der Abschussliste. Was dies konkret bedeutet, wird erst in der nächsten Folge geklärt. Einen weiteren Auszug gab es diesmal aber vorerst nicht.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Wer ist raus?

Da in Folge 3 niemand gehen musste, ist der Cast bislang bis auf ein Paar noch vollzählig. Das Sommerhaus verlassen hat bisher nämlich nur dieses Couple:

Hanka Rackwitz und Pierre – raus in Folge 2

Welche Kandidaten sind im „Sommerhaus der Stars“ 2025 weiter dabei?

Folgende Promipaare kämpfen weiterhin um den Sieg beim „Sommerhaus der Stars“ 2025:

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Jochen und Tina Horst

Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh

Ryan Wöhrl und Lina

Edda und Michael

Tara Tabitha und Dennis Lodi

Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart

Louise Matejczyk und Pascal Zadow

Sarah Joelle Jahnel und Ersin

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Folge 3 als Wiederholung sehen

Die dritte Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ wurde bereits auf der Streaming-Plattform RTL+ veröffentlicht. Nach der Erstausstrahlung steht die Episode dort zur Verfügung und kann jederzeit angesehen werden. Dafür wird lediglich ein Abonnement beim Anbieter benötigt. Dieses erhalten Sie momentan ab 8,99 Euro pro Monat. Im regulären Fernsehprogramm läuft die Episode am 23. September 2025 zur Primetime im Programm von RTL. Eine Wiederholung ist dort nicht angesetzt.

Wann läuft die nächste Folge von „Das Sommerhaus der Stars“?

Den Sendeterminen von „Das Sommerhaus der Stars“ 2025 entsprechend läuft die vierte Episode der zehnten Staffel am 23. September 2025 auf RTL+ und am 30. September 2025 um 20.15 Uhr auf RTL.