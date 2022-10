Das sind die Kandidaten in "Das Sommerhaus der Stars" 2022

"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Wer sind die Kandidaten? Wir stellen Ihnen alle Paare vor, die als Teilnehmer antreten.

Neue Ausgabe der Promi-WG: RTL eröffnete auch 2022 die Türen vom " Sommerhaus der Stars", von dem immer noch keiner so recht weiß, weshalb es ausgerechnet in Bocholt steht.

Aber jetzt bitte kein Shitstorm, liebe Bocholter! Wahrscheinlich haben wir in Sachen Glamour wieder mal keine Ahnung. Acht neue Promi-Paare stellen sich den Herausforderungen von Staffel 7. Die Sendetermine von "Das Sommerhaus der Stars" 2022 liegen diesmal am Mittwoch und am Sonntag. Los ging es mit der Übertragung von "Das Sommerhaus der Stars" am 7. September 2022.

Wer sind die Kandidaten? Wer möchte gern "DAS Promipaar 2022" werden und die 50.000 Euro Preisgeld abräumen? Wir stellen Ihnen die Teilnehmer vor.

"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Wer ist raus?

YouTuber Marcel Dähne (28) und Lisa Wienberger (24)

Marcel und Lisa Wer? Die Namen werden Ihnen auf Anhieb nicht sehr viel sagen, räumt sogar RTL etwas verdruckst ein. Im Internet seien die beiden Österreicher allerdings "sehr umtriebig und erfolgreich". Wie? Womit? Der Sender bleibt einigermaßen vage. Immerhin: Bei "#CoupleChallenge" sind die beiden schon gesichtet worden. Als erstes Paar mussten die beiden aber bereits in Folge 2 das Haus verlassen.

Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Kader Loth (49) und Ismet Atli (51)

Kader Loth ist in Reality-TV-Zirkeln alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Sie selbst hält sich sogar für die "Queen" dieses Gernres, verkündet sie bei RTL: "Jeder hat dort schon mitgemacht, es ist Zeit, dass die Königin dabei ist." Nun denn. Eine Queen zieht natürlich nicht ohne Gefolge in eine Promi-WG ein, deshalb durfte ihr Langzeit-Lover (mit Unterbrechungen) Ismet Atli mitkommen. Gekrönt wurden sie jedoch nicht - das Paar musste in Folge 5 die Show verlassen.

"Promi Big Brother"-Kandidat Eric Sindermann (33) und Katharina Hambuechen (27)

Eric Sindermann kann Mozarts "Don Giovanni" nicht ganz das Wasser reichen, denn der alte Womanizer hatte es "allein in Spanien" mit 1003 Damen. In Deutschland nur mit 231 übrigens, weshalb auch immer. Großen Respekt aber dennoch für den Enkel des ehemaligen DDR-Volkskammer-Präsidenten, denn er war eigenen Angaben zufolge mit "500 Frauen" im Bett. In welchen Ländern, ist nicht überliefert. Nun aber hat Eric nur noch Augen für Katharina, behauptet RTL. Frau Hambuechen ist mit dem Turner offenbar nicht verwandt, der schreibt sich ja auch anders. Eric und Katharina beendeten ihre Beziehung im "Sommerhaus der Stars" vor laufender Kamera, woraufhin sie die TV-Show verlassen mussten.

Fußballspieler Sascha Mölders (37) und Ivonne Mölders (42)

Noch ein Kicker, und endlich mal einer ohne Reality-Vergangenheit! Für Sascha und Ivonne Mölders ist das "Sommerhaus der Stars" tatsächlich ihre erste TV-Show. Viel Trubel müsste ihnen allerdings vertraut vorkommen, denn sie haben vier Kinder. Ivonne ist genauso fußballverrückt wie ihr Mann, der bei 1860 München als "Die Wampe von Giesing" einige Berühmtheit erlangt hat und davor unter anderem für den FC Augsburg gespielt hatte. In Folge 6 haben sich die beiden Fußballbegeisterten jedoch verzockt und müssen daraufhin das "Sommerhaus der Stars" 2022 verlassen.

Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2022: Die Teilnehmer-Paare

Ex-Fußballprofi Mario Basler (53) und Doris Büld (52)

Kicker-Legende Basler bringt seine Partnerin Doris Büld mit. Beide haben bereits gemeinsame TV-Erfahrungen - sie tanzten zusammen bei "Stepping Out". Das war allerdings schon 2015, ist also quasi verjährt. Zuhause schlafen sie nach eigener Aussage getrennt, weil Super-Mario schnarcht. Einzelzimmer allerdings sind im "Sommerhaus" recht dünn gesät, verkündet der Sender. Man darf gespannt sein.

Traumpaar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22)

Patrick und Antonia kennen sich aus der Agrar-Kuppelshow "Bauer sucht Frau", bei der sie 2020 zu den Teilnehmern gehörten. Seitdem sind sie offenbar unzertrennlich. Dabei dürfte ihnen auf dem für acht Paare vergleichsweise engen Raum im Sommerhaus entgegenkommen, dass sie bei der "#CoupleChallenge" schon mal so was Ähnliches mitgemacht haben.

Kultkandidat Cosimo Citiolo (41) und Nathalie Gaus (31)

Gemeinsam mit seiner Partnerin Nathalie kämpft Cosimo Citiolo, der selbsternannte "Checker vom Neckar", um den Titel "DAS Promipaar 2022". Reimkunst auf höchstem literarischen Niveau wird man ihm nicht unbedingt bescheinigen wollen, aber es geht ja auch nicht um den Nobelpreis. Unterhaltsam wird es ganz bestimmt, denn Cosimo hat bereits beim "Kampf der Realitystars" mit irren Penis-Geheimnissen für Aufsehen gesorgt.

Ex-AWZ-Star Stephen Dürr (47) und Katharina Dürr (39)

Wer war zwei Jahre lang der erste Till Weigel bei "Unter uns"? Wer war danach bei "In aller Freundschaft"? Und später noch drei Jahre bei "Alles was zählt?" Bingo, Sie kennen sich in der Welt der Seifenopern und ihrer Casts echt gut aus. Nach seiner Hochzeit mit Katharina hat Stephen Dürr die Serie bereits 2009 verlassen, um "mehr Zeit für sein Privatleben" zu haben. Er hat sie genutzt und ist seit 2010 stolzer Vater der Zwillinge Lilly-Marleen und Amelie-Sophie. Die Mama ist Chefin eines relativ neuen Mode-Labels.