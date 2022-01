"Das Supertalent" 2022: Wann kommt Staffel 16?

"Das Supertalent" 2022: Bringt RTL eine weitere Staffel? Start, Sendetermine, Sendezeit - was ist schon bekannt?

Staffel 15 von "Das Supertalent" hat ein zehnjähriges Stimmwunder überglücklich gemacht: Die junge Sängerin Elena Turcan konnte sich im Finale gegen den Handschattenspieler Drew Colby und die Tänzerin Vitoria Bueno durchsetzen. Am Ende der Staffel kämpften Tänzer, Magier und Sänger um den begehrten Titel - die Zuschauer hatten es in der Hand und verliehen Elena das Prädikat "Supertalent 2021" sowie den stolzen Geldpreis in Höhe von 50.000 Euro.

Das war am 11. Dezember 2021. RTL wäre kaum RTL, wenn nicht bereits die Staffel 16 im Brutkasten wäre. Offiziell ist noch nicht allzu viel durchgesickert, aber auf Instagram gibt es schon mal gute Wünsche für dieses Jahr.

Nach dem Show-Aus für Pop-Titan und Superstar-Urgestein Dieter Bohlen gab es eine neue Jury bei "Das Supertalent" 2021. Ursprünglich war auch Lukas Podolski als Juror eingeplant, aber der konnte wegen einer Corona-Infektion doch nicht bei den Aufzeichnungen dabei sein. Lediglich in einer Folge war er zu sehen.

Video: ProSieben

Die meisten Experten gehen davon aus, dass auf alle Fälle Chantal Janzen, Michael Michalsky und die Ehrlich Brothers auch 2022 zur Stamm-Jury gehören werden. Aus den wie üblich bereits waberden Gerüchten über mögliche Gast-Juroren möchten wir uns im Moment noch heraushalten.

Start von "Das Supertalent" 2022: Wann kommt die 16. Staffel?

Allen bisherigen Informationen nach startet die Staffel 16 von "Das Supertalent" Ende 2022 auf RTL. Wir bleiben an dem Thema dran. Sobald wir Näheres wissen, erfahren Sie es als Erste.

"Das Supertalent" 2022: Sendetermine und Sendezeit

Da der Start nicht präzise festliegt, kann man naturgemäß auch zu den Sendeterminen noch nichts sagen. Die zehn Folgen der Staffel 15 liefen vom 2. Oktober bis 11. Dezember immer samstags auf RTL. Wir ergänzen die Termine, sobald wir sie haben.

RTL hat die Talentshow bisher immer samstags zur besten Sendezeit ausgestrahlt: 20.15 Uhr. Alles spricht dafür, dass sich daran auch 2022 nichts ändert.