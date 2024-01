"Das Supertalent 2024": Start und Sendetermine - alle Infos

RTL bringt Anfang 2024 eine neue Staffel von "Das Supertalent" raus. Hier erfahren Sie alles rund um Staffel 16: Start, Sendetermine und Sendezeit.

"Das Supertalent" kommt auf die deutschen Monitore zurück: RTL erweckt die Show Ende Januar 2024 zu neuem Leben. Es ist bereits die 16. Staffel. Ob Zauberkünstler, Sängerin oder Hund: Fans dürfen sich in der aktuellen Staffel von "Das Supertalent" auf eine bunte Mischung aus Teilnehmenden freuen. Hier erfahren Sie, was zur Neuauflage bekannt ist.

"Das Supertalent" 2024: Start

Nach einer längeren Pause kehrt "Das Supertalent" Anfang 2024 auf die TV-Bildschirme zurück. Start-Termin der 16. Staffel ist Samstag, 27. Januar 2024. Wann genau? Klar - zur besten Sendezeit: Prime Time, 20.15 Uhr.

Die Pause von "Das Supertalent" hat länger gedauert als erwartet

Lange war erwartet worden, dass es auch 2022 wie gewohnt mit einer neuen Staffel bei RTL weitergehen würde. Doch dann gab Henning Tewes im Namen von RTL bekannt, dass vorerst keine Staffel 16 erscheinen werde. In einem Interview nannte er zwei Gründe für die Pause von "Das Supertalent": Zum einen wolle RTL den Cast überdenken und zum anderen scheine auch die Erzählweise des Formats überholt zu sein: "Die Grundidee vom Supertalent ist stark. Zahlreiche erfolgreiche Adaptionen von 'Got Talent' in anderen Ländern zeigen das. Und doch müssen wir uns fragen, mit welchem Cast und mit welcher Erzählweise wir unser Publikum wieder begeistern können".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die Unterbrechung hat nicht nur für 2022 gegolten - Sendepause auch im Jahr 2023. Den damaligen Tweet haben wir aus dokumentarischen Gründen für Sie aufbewahrt:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Das Supertalent" 2024: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 16

Bis zu der langen Auszeit wurde "Das Supertalent" immer samstags zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr ausgestrahlt, und das wird auch 2024 so bleiben.

Lesen Sie dazu auch

Folge 1: Samstag, 27. Januar 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: Samstag, 03. Februar 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 3: Samstag, 10. Februar 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4: Samstag, 17. Februar 2024, 20.15 Uhr, RTL

Wer ist in Folge 1 dabei?

Unter anderem werden diese hoffnungsvollen Protagonisten auftreten:

Maximilian von Lütgendorff aus Wien : Freischaffender Opernsänger

: Freischaffender Opernsänger Charlotte Greuel aus Neunkirchen-Seelscheid , Nordrhein-Westfalen : Imitation von Pferdebewegungen einschließlich Hindernis-Springen

aus , : Imitation von Pferdebewegungen einschließlich Hindernis-Springen Alexander Mack aus Winnenden , Baden-Württemberg : Professioneller Stuntman, Crossfit- und Strongman-Trainer

aus , : Professioneller Stuntman, Crossfit- und Strongman-Trainer Tanzgruppe Mystery: Erfolge als Westdeutscher Meister und Deutscher Meister

Die Jury für "Das Supertalent" 2024 kennen wir schon

Haben Sie noch den Überblick, was nach dem vielen Raus & Rein von Dieter Bohlen bei den diversen RTL-Jurys der aktuelle Stand ist? Der Pop-Titan ist wieder dabei. Die Jury von "Das Supertalent" 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Dieter Bohlen

Bruce Darnell

Ekaterina "Ekat" Leonova (" Let's Dance ")

") Anna Ermakova ( RTL -"Dancing Star 2023")

Auch das Moderatoren-Team von "Das Supertalent" 2024 steht fest

Einen Tag nach dem Nikolaus-Fest 2023 hat RTL es rausgelassen: Die Moderatoren der Show sind keinen Unbekannten:

Victoria Swarovski

Jens "Knossi" Knossalla

Wiederholung bisheriger Staffeln von "Das Supertalent"

Falls Sie sich ohne "Das Supertalent" total leer fühlen sollten, können Sie die bisherigen Staffeln 1 bis 15 jederzeit auf dem Streaming-Dienst des Senders, RTL+, abrufen. Die Kosten eines Abonnements beginnen bei 6,99 Euro. Es gibt einen kostenlosen Probemonat (Stand: Januar 2024). Aktuelle und weiteführende Infos hierzu finden Sie auf der Website des Anbieters.

A propos Wiederholung: Staffel 15 von "Das Supertalent" hat ein zehnjähriges Stimmwunder überglücklich gemacht: Die junge Sängerin Elena Turcan konnte sich im Finale gegen den Handschattenspieler Drew Colby und die Tänzerin Vitoria Bueno durchsetzen. Am Ende der Staffel kämpften Tänzer, Magier und Sänger um den begehrten Titel - die Zuschauer hatten es in der Hand und verliehen Elena das Prädikat "Supertalent 2021" sowie den stolzen Geldpreis in Höhe von 50.000 Euro.