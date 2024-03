Das teuerste Auto aller Zeiten wurde für diese Summe versteigert - vieles macht den Wagen besonders

Bei Sotheby's kommt allerhand unter den Hammer. Auch Autos. Ein besonderer Mercedes-Benz brachte bei einer Auktion eine fast schon irrwitzige Summe ein.

Beim Autokauf wechseln schon mal immense Summen den Besitzer. Manchmal sogar Millionenbeträge. Gerade für neue und sehr, sehr schnelle Schlitten.

Das Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé hat zwar schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Dennoch griff ein Autoliebhaber besonders tief in seine Tasche, um sich eines von nur zwei Modellen aus dem Jahr 1955 zu sichern, als dieses am 5. Mai 2022 unter den Hammer kam.

Mercedes-Benz für 135 Millionen Euro ersteigert

Stolze und unfassbare 135 Millionen Euro brachte das Fahrzeug laut RM Sotheby's bei der vom Auktionshaus und dem schwäbischen Autobauer im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart abgehaltenen Veranstaltung ein.

Zum Vergleich: Im November 2023 ging ein Ferrari 330 LM/250 GTO bei einer Auktion in New York für gut 51,7 Millionen US-Dollar (etwa 47,5 Millionen Euro) weg. Als zuvor teuerstes Fahrzeug im Rahmen von Sotheby's-Events galt demnach ein Ferrari 250 GTO, für den im Jahr 2018 im kalifornischen Monterey 48,4 Millionen US-Dollar (rund 44,5 Millionen Euro) gezahlt worden waren. Beim Mercedes sei schon der Startpreis höher gewesen.

Den neuen Rekordwagen halten viele Automobil-Experten und Liebhaber demnach für "das schönste Auto der Welt". Kaum jemand habe damit gerechnet, dass jemals eines der beiden Exemplare zum Verkauf stehen würde. Benannt ist es nach Rudolf Uhlenhaut, Schöpfer und Chefingenieur des Fahrzeugs sowie späterer Vorstand bei Daimler-Benz.

Mercedes-Benz ist Rekordauto: Nur zwei Modelle existieren

Das Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé basiert auf dem W 196 R Grand Prix, mit dem Juan Manuel Fangio zwei seiner fünf Weltmeistertitel in der Formel 1 einfuhr. Zudem wurde ein 3-Liter-Motor verbaut, die Höchstgeschwindigkeit lag bei 180 Meilen pro Stunde (fast 290 km/h), womit es damals zu den schnellsten für die Straße zugelassenen Fahrzeugen gehörte.

Ursprünglich soll es auch als Rennauto gedacht gewesen sein. Doch damals zog sich Mercedes nach einem schweren Unfall während der 24 Stunden von Le Mans 1955, bei dem Autoteile auf die Zuschauertribüne flogen und 84 Menschen starben, aus der Szene zurück.

Das Fahrzeug verfügt über sogenannte "Gull Wing"-Türen, die wie Flügel nach oben aufschwingen, das Lenkrad lässt sich abnehmen, was beim Einsteigen oftmals nötig ist, die Pedalen sind in einem großen Antriebstunnel verbaut, wie es im Rennsport üblich ist. So nimmt der Fahrer gezwungenermaßen eine sportliche Position ein.

Millionensumme für Mercedes-Benz gezahlt: In weniger als einer Stunde von Stuttgart nach München

Das Gaspedal ist zudem mit Leder überzogen, damit der Fuß während der Fahrt nicht abrutscht. Auch die beiden vorhandenen Ersatzräder sind ein Zeichen, dass das Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé für Langstreckenrennen konzipiert wurde. Das Gesamtgewicht soll bei 998 Kilogramm liegen, was durch die Nutzung des ultraleichten Magnesiumwerkstoffs "Elektron" möglich sei.

Der Motor soll so laut röhren, dass Uhlenhaut im Laufe seines Lebens infolge des Lärms schwerhörig wurde. Eines der beiden Exemplare fuhr der gebürtige Londoner selbst. Es heißt, um nicht zu spät zu einem Meeting zu kommen, habe er damit die 230 Kilometer zwischen Stuttgart und München in weniger als einer Stunde zurückgelegt.

Die Konstruktion soll im Dezember 1955 begonnen haben, ein halbes Jahr später seien Eberspächer-Schalldämpfer verbaut worden, sodass das Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé am 29. Juni 1956 fahrbereit gewesen sei. Seither tauchte das Fahrzeug bei verschiedenen Events und einzelnen Rennen auf, nahm 1986 am Oldtimer Grand Prix auf dem Nürburgring teil. Nun soll es der einzige 300 SLR in Privatbesitz sein.

135 Millionen Euro für Mercedes-Benz: Geld soll gutem Zweck zugutekommen

Mit seinem Auktionspreis von 135 Millionen Euro zählt das Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé laut Sotheby's zu den zehn teuersten je versteigerten Gegenständen. Der Erlös soll genutzt werden, um einen weltweiten "Mercedes-Benz-Fonds" einzurichten, der Bildungs- und Forschungsstipendien in den Bereichen Umweltwissenschaften und Dekarbonisierung für junge Menschen anbietet.

Laut Marcus Breitschwerdt, Leiter von Mercedes-Benz Heritage, hat der private Käufer zugestimmt, dass das Fahrzeug zu besonderen Anlässen öffentlich zugänglich bleibt. Das zweite Exemplar verbleibt im Firmenbesitz und wird weiterhin im Museum zu bestaunen sein.

Laut Marcus Breitschwerdt, Leiter von Mercedes-Benz Heritage, hat der private Käufer zugestimmt, dass das Fahrzeug zu besonderen Anlässen öffentlich zugänglich bleibt. Das zweite Exemplar verbleibt im Firmenbesitz und wird weiterhin im Museum zu bestaunen sein.