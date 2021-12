"Das Traumschiff - Schweden": Alle Infos zu TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung und Wiederholung

Wie jedes Jahr sticht das Traumschiff auch dieses Weihnachten wieder in See. Diesmal geht es nach Schweden. Hier zeigen wir Ihnen alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung und Wiederholung.

"Das Traumschiff" feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Am 22. November 1981 nahm das bekannte Kreuzfahrtschiff zum erstem Mal Kurs auf - damals auf die Bahamas. Seitdem ist das Traditionsschiff für viele an den Feiertagen rund um Weihnachten und Neujahr nicht mehr wegzudenken.

Auch dieses Weihnachten präsentiert das ZDF eine neue Folge von "Das Traumschiff". Diesmal nimmt das Kreuzfahrtschiff die Zuschauer mit nach Schweden. Wann ist die TV-Ausstrahlung? Wer sind die Schauspieler der neuen Folge? Um was geht es? Wo wird "Das Traumschiff" übertragen und gibt es eine Wiederholung? Die Antwort auf all diese Fragen finden Sie hier bei uns.

Sendetermin und Sendezeit im ZDF: Wann läuft "Das Traumschiff - Schweden"?

"Das Traumschiff - Schweden" wird dieses Jahr wieder am 2. Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember 2021, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen sein.

"Das Traumschiff - Schweden": Übertragung im TV und Stream und Wiederholung

Neben der Übertragung im TV wird "Das Traumschiff" zeitgleich auch in der ZDF-Mediathek und auf der kostenlosen Streaming-Plattform "Joyn" zu sehen sein. Wer nicht bis zum 26. Dezember warten möchte, kann die neue Folge von "Das Traumschiff" auch vorab ab Freitag, dem 24. Dezember, in der ZDF-Mediathek anschauen.

Auch die Wiederholung von "Das Traumschiff - Schweden" wird in der ZDF-Mediathek zur Verfügung stehen.

Um was geht "Das Traumschiff - Schweden"? Handlung der neuen Folge

Diesmal sticht das "Traumschiff" unter dem Kommando von Kapitän Parger Richtung Schweden in See. Die Route führt entlang der Schärenlandschaft an der schwedischen Ostküste.

Das Paar Andrea und Oliver Schmiede versprechen sich, auf der ersten Schiffsreise ohne die zwei Töchter den Kopf frei zu bekommen. Oliver möchte Abstand vom Arbeitsalltag und Andrea soll versuchen, sich nicht ständig bei den Kindern zu melden. Staffkapitän Martin Grimm ist der Bruder von Andrea. Die beiden freuen sich sehr, sich endlich wieder an Bord zu treffen. Doch der Staffkapitän macht sich Sorgen um die Beziehung seiner Schwester, da Oliver sie in der Vergangenheit betrogen hatte. Hinzu kommt, dass Oliver aufgrund eines Geschäftstermines kurzfristig abreisen muss. Er organisiert für Andrea eine Sightseeing-Tour in Stockholm ohne zu wissen, dass sich zwischen dem Touristenführer Björn und Andrea eine romantische Beziehung anbahnen wird.

Ebenfalls an Bord sind Zara Svennson, die sich als Umweltaktivistin stark macht, und Anton Straubinger. Obwohl es zwischen den beiden scheinbar wie die Liebe auf den ersten Blick wirkt, merken Sie schon bald, dass sich ihre politischen Orientierungen zu stark voneinander unterscheiden, um an ihrer Liebe weiterzuarbeiten. Letztendlich kommt es dann auch noch zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Zaras Vater und Anton. Trotz der vielen Schwierigkeiten wird den beiden klar, dass Liebe auch auch mit verschiedenen Lebenseinstellungen funktionieren kann.

Auch auf dem "Traumschiff" sind Cem und Hassan Meierbrink. Die beiden Brüder sind erfolglose Stand-up-Comedians und versuchen nun, sich als Küchenhilfe an Bord finanziell über Wasser zu halten. Kreuzfahrtdirektor Schifferle merkt schnell, dass mehr Potenzial hinter den zwei Brüdern steckt und versucht, sie auf die Showbühne des Schiffes zu bringen. Cem widmet seine Aufmerksamkeit allerdings einem Zeitungsartikel in dem steht, dass eine Frau in einem schwedischen Fluss Gold gefunden hat. Er selbst möchte auch so einen großen Fund machen.

Darsteller von "Das Traumschiff - Schweden": Schauspieler in der Besetzung

Als Kapitän des Schiffes wird auch dieses Mal wieder Florian Silbereisen zu sehen sein. Doch auch andere bekannte Gesichter der deutschen Filmbranche sind in der neuen Folge von "Das Traumschiff" mit von der Partie. Hier ist eine Liste der Schauspieler, die bereits vom ZDF bekannt gegeben worden sind: