Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Das verlorene Geheimnis: Warum auf der japanischen Insel Okinawa die Lebenserwartung sinkt

Japan

Auf der Insel Okinawa ist das Geheimnis eines ultralangen Lebens verloren gegangen

Als Insel der Hundertjährigen wurde Okinawa einst weit über Japan hinaus bekannt. Doch bei der Jugend haben die Gewohnheiten der Alten an Bedeutung verloren – und plötzlich sinkt die Lebenserwartung.
Von Win Schumacher
    • |
    • |
    • |
    Fumiko Kinjo und ihr Mann Genji vor ihrem Restaurant auf der Insel Okinawa.
    Fumiko Kinjo und ihr Mann Genji vor ihrem Restaurant auf der Insel Okinawa. Foto: Win Schumacher

    Als Fumiko Kinjo auf der Insel Okinawa geboren wurde, war die Welt noch eine andere. In Japan war gerade Kaiser Taisho zu Grabe getragen worden. In den USA regierte Präsident Calvin Coolidge und Charles Lindbergh bereitete den ersten Nonstopflug über den Atlantik vor. Und an den Litfaßsäulen von Berlin klebte Kinowerbung für das Stummfilm-Epos „Metropolis“. Wer ahnte an diesem 15. Februar 1927 schon, dass bald der Globus in einen neuen Weltkrieg hineingezogen würde? Und wer hätte voraussagen können, dass im abgeschiedenen Okinawa, einem näher bei Taipeh als bei Tokio gelegenen Eiland, einmal eine entscheidende Schlacht stattfinden würde?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden