Auf der Insel Okinawa ist das Geheimnis eines ultralangen Lebens verloren gegangen

Als Fumiko Kinjo auf der Insel Okinawa geboren wurde, war die Welt noch eine andere. In Japan war gerade Kaiser Taisho zu Grabe getragen worden. In den USA regierte Präsident Calvin Coolidge und Charles Lindbergh bereitete den ersten Nonstopflug über den Atlantik vor. Und an den Litfaßsäulen von Berlin klebte Kinowerbung für das Stummfilm-Epos „Metropolis“. Wer ahnte an diesem 15. Februar 1927 schon, dass bald der Globus in einen neuen Weltkrieg hineingezogen würde? Und wer hätte voraussagen können, dass im abgeschiedenen Okinawa, einem näher bei Taipeh als bei Tokio gelegenen Eiland, einmal eine entscheidende Schlacht stattfinden würde?

