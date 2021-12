Tödlicher Unfall am am Daßlitzer Kreuz

Am Daßlitzer Kreuz ist am Montagmittag eine Frau bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Auf der Bundesstraße 92 beim Daßlitzerkreuz im Landkreis Greiz ist am Montagmittag eine Frau bei einem Verkehrsunfall gestorben. Laut Polizei fuhr die 43-jährige Frau mit ihrem Opel aus Daßlitz kommend in die Kreuzung ein. Hier kollidierte ihr Auto dann mit einem Lkw, der von Greiz in Richtung Gera fuhr. Der Opel kam ins Schleudern und krachte schließlich mit einem entgegenkommenenden Auto zusammen.

Video: SAT.1

Unfall am Daßlitzer Kreuz: Zwei Menschen verletzt

Die Frau starb trotz Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die 41-jährige Fahrerin des anderen Autos und der 32-jährige Lastwagenfahrer wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, die Autos mussten abgeschleppt und der Lkw geborgen werden.

Die Unfallstelle wurde weiträumig gesperrt. Zum Unfallhergang ermittelt nun die Greizer Polizei.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch