"Dated and Related" auf Netflix: Kandidaten der Dating-Show

In der Netflix-Dating-Show "Dated and Related" gehen acht Geschwisterpaare auf Partnersuche. Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten näher vor.

Nach wie vor sind Reality- und vor allem Dating-Formate sehr beliebt. Am Grundkonzept dieser Shows hat sich lange nicht wirklich etwas geändert, doch die Macher der Netflix-Serie "Dated and Related" haben sich nun etwas Neues einfallen lassen: Sie schicken acht Geschwister-Paare auf die Suche nach der großen Liebe. Insgesamt sind sechzehn Singles in der Show dabei und jeder von Ihnen hat entweder einen Bruder eine Schwester oder einen Cousin im Schlepptau. Auch Zwillinge sind bei "Dated and Related" am Start und unterstützen sich gegenseitig auf der Suche nach dem perfekten Partner.

Wer hat sich nicht schon einmal gewünscht, auf einem Date den Bruder oder die Schwester dabei zu haben? Sie nicht? Dann sind Sie nicht alleine, denn gerade dieser Aspekt scheint im Mittelpunkt der Show zu stehen und auch den Kandidatinnen und Kandidaten ist das ein oder andere Thema und Gespräch vor ihren Geschwistern sichtlich unangenehm.

Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind bei "Dated und Related" dabei? Wir stellen Ihnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer näher vor.

Kandidaten und Kandidatinnen bei "Dated and Related"

Diana (29) und Nina Javidi Parsijani (29)

Nina (r.) und Diana. Foto: Netflix

Das Zwillingspaar kommt aus Norwegen und teilt alles von Geheimnissen bis zum Beruf: Beide arbeiten als Juweliere. Während Diana sich zu leicht auf die Liebe einlässt, ist Nina nicht so leicht zu überzeugen und meistens diejenige, die ihre Beziehungen beendet. In "Dated and Related" wollen sie sich nun gemeinsam auf die Suche nach dem perfekten Partner begeben und sich dabei gegenseitig unterstützen.

Mady (20) und Lily Bajor (22)

Mady (r) und Lily. Foto: Netflix

Die Schwestern Mady und Lily kommen aus Texas in den Vereinigten Staaten und nehmen beide das Leben nicht allzu ernst. Mady macht eine Ausbildung in der Werbebranche, während sich Lily als Kellnerin ihr Studium finanziert. In Beziehungen behalten die beiden die Partner der anderen im Auge und sind bei Liebeskummer für einander da.

Jason Cohen (27) und Chris Hahn (27)

Jason und Chris. Foto: Netflix

Chris und Jason kommen aus New Jersey in den USA und haben sich beide Berufe gesucht, die etwas mit Wasser zu tun haben. Jason arbeitet als Rettungsschwimmer und Jet-Ski-Lehrer und Chris ist Surf-Lehrer. Die beiden sind keine Brüder sondern Cousins und tragen gerne den ein oder anderen Konkurrenzkampf unter einander aus.

Kaz (30) und Kieran Bishop (30)

Kieran und Kaz. Foto: Netflix

Das zweite Zwillingspaar bei "Dated and Related" kommt aus dem englischen Essex. Die beiden haben sich für unterschiedliche Karrieren entscheiden: Kaz arbeitet als Feuerwehrmann und Kieran ist Bankberater. Außerhalb ihres Berufslebens machen die beiden aber alles gemeinsam - und suchen nun auch gemeinsam die große Liebe.

Corrina (23) und Joey Roppo (28)

Corrina und Joey. Foto: Netflix

Joey arbeitet als Zollabfertigungsleiter und Corrina ist Musiklehrerin. Das Geschwisterpaar kommt aus dem US-amerikanischen Washington. Beide sagen von sich selbst in Bezug auf die Partnerwahl sehr wählerisch zu sein. Während Joey nach einer Frau sucht, die sich gut auf seinem Instagram-Profil macht, möchte Corrina sesshaft werden und den Partner fürs Leben finden.

Dyman (25) und Deyon Miller (21)

Dymon und Devon. Foto: Netflix

Auch die Millers kommen aus den USA und leben beide im sonnigen Florida. Dyman arbeitet als medizinische Assistentin und Deyon ist Manager in der Personalabteilung eines Unternehmens sowie Sport-Model. Bisher hatten beide kein Glück in der Liebe, doch jetzt wollen sie sich gegenseitig dabei helfen endlich einen Partner für eine langfristige Beziehung zu finden.

Daniel (25) und Julia Perfetto (21)

Daniel und Julia. Foto: Netflix

Das einzige kanadische Geschwisterpaar bei "Dated and Related" kommt aus Ontario. Es könnte zum Problem werden, dass Daniel seiner Schwester gegenüber einen starken Beschützerinstinkt hat und er bisher keinen Mann als gut genug für sie empfand. Daniel arbeitet als Kundenberater und Julia ist Personaltrainerin.

Alara (22) und Ceylan Taneri (25)

Ceylan und Alara. Foto: Netflix

Die beiden Geschwister kommen aus London und bereisen gemeinsam die Welt. Alara studiert Fashion Design und Ceylan verdient als professioneller Fußballspieler sein Geld. Alara hat kaum Erfahrung mit Männern und Ceylan hat gerade erst eine Beziehung hinter sich. Bei "Dated and related" wollen sie sich daher gegenseitig unterstützen. (AZ)