Wann hat die Corona-Pandemie angefangen?

Medizinische Masken, Ausgangssperren, Impfzentren und Luftfiltergeräte: Die Corona-Pandemie hat die Welt in einen kollektiven Ausnahmezustand versetzt, mittlerweile ist sie Geschichte. Doch wann hat die Pandemie eigentlich begonnen? Die Antwort auf diese Frage lesen Sie in diesem Text.

Datum: Wann die Corona-Pandemie angefangen hat

Ende 2019 erkranken in der chinesischen Millionenstadt Wuhan immer mehr Menschen an einer unbekannten Lungenkrankheit. Am 31. Dezember 2019 meldet China die Krankheitsfälle dann offiziell an die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO. Damit nimmt die Corona-Pandemie ihren Anfang.

Laut dem ZDF ist allerdings bis heute unklar, wie lange China schon mit Covid zu kämpfen hatte: „Laut Medienberichten könnten die ersten Fälle in China bereits im November – Wochen vor der Meldung an die WHO – aufgetreten sein.“

Keine zwei Wochen nach der Meldung an die WHO — am 9. Januar 2022 — erfasst China laut dem RND den ersten Todesfall.

Im Rest der Welt wähnt man sich noch in Sicherheit. Doch das neuartige Virus breitet sich vor allem wegen der Globalisierung rasant aus:

Schon am 15. Januar 2020 gibt es laut dem RND in Thailand die erste bestätigte Infektion außerhalb Chinas.

Am 21. Januar 2020 wird der erste Corona-Fall in den USA bekannt.

Und am 24. Januar 2020 wird die erste Corona-Erkrankung in Frankreich erfasst. Damit hat das Virus Europa erreicht.

Übrigens: Im Norden von China infizieren sich gerade immer mehr Kinder mit Lungenentzündungen.

Welches Jahr: Wann hat die Corona in Deutschland angefangen?

Bis zum ersten Covid-19-Fall in Deutschland dauert es nicht mehr lange. Laut dem Bundesgesundheitsministerium erreicht das Coronavirus Deutschland am 27. Januar 2020: Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern hat sich infiziert und ist positiv getestet worden. Das Risiko einer Ausbreitung in Deutschland wird von den Behörden zu diesem Zeitpunkt noch als gering eingestuft.

Doch das ändert sich am 24. Februar 2022. Italien wird mit voller Wucht von der Corona-Pandemie erfasst. Die Zahl der Infizierten steigt exponentiell an. „Durch die Lage in Italien ändert sich auch unsere Einschätzung der Lage: Corona ist als Epidemie in Europa angekommen“, sagt der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn laut dem Bundesgesundheitsministerium auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Dann geht alles ganz schnell:

Am 9. März 2020 gibt Rheinland-Pfalz laut dem RND die ersten beiden in Deutschland gestorbenen Corona-Patienten bekannt.

Am 11. März 2022 spricht die WHO erstmals offiziell von einer weltweiten Pandemie.

Und am 22. März 2020 tritt schließlich der erste Lockdown in Deutschland in Kraft.

Die Pandemie, sie ist keine drei Monate nach der WHO-Meldung von China im vollen Gange.